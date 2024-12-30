«Отвечать нужно результатом, а не словами». Интервью с русским чемпионом мира по шахматам

Чемпионат мира по быстрым шахматам в Нью-Йорке завершился сенсационной победой 18-летнего россиянина Володара Мурзина, который в жёсткой борьбе опередил соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего.

До начала турнира вряд ли кто-то всерьёз рассматривал Володара как претендента даже на топ-10, не говоря о призовых местах, но Мурзин провёл турнир великолепно, не проиграв ни одной партии и победив элитных гроссмейстеров. После своего триумфа чемпион мира ответил на вопросы «Чемпионата».

«Я почувствовал, что он дрогнул»

— Володар, что было для тебя самым сложным на чемпионате мира по рапиду?

— Наверное, справиться с эмоциями. Я очень сильно нервничал на протяжении всего турнира, но в последний день – особенно. Понимал, что вот он шанс, который упускать нельзя. Я очень хотел стать чемпионом мира.

— Предпоследний тур, партия с Прагнанандхой, у тебя проигранная позиция. И тут ты начинаешь свой рейд королём. С отчаяния? Или это был холодный расчёт?

— В тот момент я понимал, что моя позиция безнадёжна. Слон был в ловушке. Я просто пытался создать хоть какие-то шансы, а потому двинул вперёд короля. Пойдёт съедать моего слона? Пусть, а я тогда попробую на его короля напасть. У меня и выбора не было.

Рамешбабу Прагнанандха и Володар Мурзин Фото: FIDE

— Как ты считаешь, Прагнанандха испугался? В прошлом году ты же его обыграл и в рапид, и в блиц.

— Сложно сказать, но я почувствовал, что он дрогнул. Когда я пошёл слоном на e1, он даже подскочил, в шоке был, ещё не осознавал, что происходит. Ну а я уже всё понял и переключился на победу.

— В последнем туре, когда ты завершил вничью свою партию, уже знал о том, что этот результат делает тебя победителем?

— Честно говоря, я не знал в тот момент, что Александр Грищук уже сыграл вничью и мне тоже достаточно такого результата. Партия завершилась, и тут ко мне стали подходить, поздравлять. Я даже сначала не понял, с чем, но потом стал осознавать. Эмоции нахлынули, конечно, они до сих пор переполняют.

— В ночь после победы удалось заснуть?

— С огромным трудом. Под утро только – эмоции, поздравления, разговоры.

— Пример твоего ровесника Гукеша, который стал 18-м чемпионом мира, мотивировал к тому, что и в этом возрасте можно добираться до вершин?

— Безусловно! Конечно, были мысли о том, что раз он смог, то и я смогу. Я планирую и в классике стать чемпионом мира (улыбается).

— По собственным ощущениям, как к тебе соперники относились? Не воспринимали всерьёз?

— Мне кажется, многие недооценивали. Да ещё я лидировал, соперникам очень хотелось сбросить меня.

— Кто поздравил после победы?

— Ян Непомнящий сразу после заключительной партии тепло поздравил. Постарался всем, кто просил, дать автограф, сфотографироваться. После пресс-конференции, когда добрался до телефона, увидел множество поздравлений со всего мира, особенно приятными были слова 15-го чемпиона мира Виши Ананда.

Володар Мурзин даёт интервью норвежскому телевидению после победы Фото: FIDE

«Когда пришёл на собеседование, стало страшно»

— Твой тренер рассказывал, что возникли сложности с получением американской визы. Руки не опускались?

— Когда в Сербии мне отказали в визе, я понимал, что ещё не всё потеряно, потому что можно было попробовать подать документы в другой стране. А вот когда в Узбекистане я пришёл на собеседование, стало страшно. Просто передо мной отказывали всем подряд. Минимум десять человек получили отказы. В тот момент подумал, что и нам сейчас точно откажут, но всё обошлось. Парень, который проводил собеседование, вопросов почти не задавал. Он был позитивно настроен.

— А что не так было в Сербии?

— Даже не знаю. У меня спросили цель поездки, задали ещё пару вопросов, а потом просто дали справочку о том, что визу я получить не могу, но могу попробовать подать документы ещё раз. Никаких объяснений не последовало.

— Как быстро ты акклиматизировался?

— Мы летели 15 часов – это пока самый долгий перелёт в моей жизни. Признаюсь, я почти все эти часы проспал, так что и не заметил, как время прошло (улыбается). Поскольку мы прилетели за три дня до старта турнира, этого хватило, чтобы акклиматизироваться, проблем с джетлагом у меня не возникло.

— Ты в Нью-Йорке впервые? Успел город посмотреть?

— Да, впервые. Все три дня, что оставались до старта турнира, я использовал для прогулок по городу. Был в Центральном парке, походил по Бруклинскому мосту, Таймс-Сквер, посмотрел на Статую Свободы. Вообще много где побывал. Собственно, решал две задачи – и город посмотрел, и режим свой настроил, чтобы ложиться в 22-00 по местному времени.

Володар Мурзин в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Володара Мурзина

— Атмосфера крутого шахматного события чувствуется? Или Нью-Йорк шахматами не удивить?

— Честно говоря, я даже не ожидал, что здесь будет так много болельщиков. Люди могли весь день стоять даже под дождём ради фотографии или автографа. Просто большая толпа фанатов собиралась. У людей действительно есть интерес к шахматам, и это приятно.

«У Магнуса и так бесконечные привилегии»

— Как ты относишься к дресс-коду? Тебе, может, удобнее играть в джинсах и худи, а не в деловом костюме?

— Конечно, удобнее было бы в джинсах. Но я просто соблюдаю правила, вот и всё. Они же для всех одинаковы. Для меня это не проблема. Протестовать из-за этого я точно не буду.

— Тебя удивило поведение Карлсена, который, если по-русски, «быканул»?

— Нисколько. С Магнусом постоянно происходят такие инциденты: он и дресс-код нарушал, и на туры опаздывал, а его все ждали, и ещё что-то подобное.

— Разве шахматист, которого многие называют лучшим в истории, не заслуживает привилегий?

— У него и так бесконечные привилегии. Пока мы все толпимся в общем зале, у него своя вип-комната отдыха, где он может между турами готовиться с тренером. Это имеет огромное значение. А то, что ему раньше остальных приносят жеребьёвку? Если честно, я вообще не понимаю, чем он недоволен. Это всё равно, что в теннисе все бы подавали с задней линии, а кто-то один выходил на подачу к самой сетке и вколачивал мячи один за другим. Кем бы ты ни был, условия должны быть одинаковы для всех, всё должно быть честно.

— Ты жалеешь, что не удалось с ним сыграть в рапид?

— На самом деле, Магнус в Нью-Йорке был не в лучшей форме. А с ним хочется играть, когда он на топовом уровне. Тогда можно самому прочувствовать, на что он способен. Мы играли с ним в блиц в прошлом году на чемпионате мира в Самарканде.

— Чувствовалось, что это медведь, который сейчас разорвёт? Он ведь тогда очень мощно играл.

— Партия получилась солидной. Но как оказалось, в какой-то момент я стоял с большим перевесом. Уже после партии понял, что не воспользовался своим перевесом. Мы сыграли вничью, но я действовал с позиции силы.

«Призовые отдам маме»

— Ты сталкивался с читерами?

— В онлайне такое происходит постоянно. Вроде бы всё делаешь правильно, а позиция неизменно ухудшается. Потом смотришь, а соперник все ходы делал по первой линии. Вживую тоже было, но больше на детских турнирах. Помню, я играл чемпионат Европы по своему возрасту, и в первом туре мне выпал соперник, у которого рейтинг был 1600-1650, а меня уже за 2000. То есть разница очень большая. Я проиграл партию. Пришёл в номер, стал анализировать – ну точно компьютерная игра была. Меня это очень сильно выбило из колеи, это был сильный удар, я в итоге только седьмое место занял.

— Какие-то действия твой тренер или мама не предпринимали?

— Нет, оставили всё как было. Дело в том, что мошенничество очень сложно доказать, нужно иметь на руках неоспоримые аргументы. В недавней ситуации с Кириллом Шевченко тот признал вину только потому, что была видеозапись. Но вообще, читерство – очень острая проблема. К её решению необходимо подойти со всей серьёзностью и не отмахиваться.

— За победу ты получишь очень приличные деньги ($ 90 000 – прим. «Чемпионата»). Хорошее дополнение к титулу?

— Для меня это пока самый большой гонорар в карьере. Я могу подтвердить слова своего тренера Михаила Кобалия, что у меня очень непростая жизненная ситуация. У меня ещё четыре сестры, мама одна нас воспитывает. Эта победа и эти деньги пришли в самый нужный момент, они нам сильно помогут.

— Призовые маме отдашь?

— Да. Она более грамотно ими сможет распорядиться.

— Ты ждёшь изменения отношения со стороны Федерации шахмат России?

— Знаете, когда исполнительным директором федерации был Марк Глуховский, он командировал на официальные соревнования. А последние два года вообще не было ничего, никакой помощи. Всё только за свой счёт. У меня, к счастью, есть личный спонсор, который меня уже шесть лет поддерживает, так что эта ситуация уже не слишком волнует. Можно сказать, что я забил на это.

— А спонсор даже зарплату тебе платит?

— Нет, я стою на ставке в Центре спортивной подготовки, где получаю заработную плату. А спонсор обеспечивает выезды на сборы и соревнования, работу с тренером, создаёт необходимые условия для работы. Подарил мне ноутбук.

«Играть со мной никто не отказывался, но руку не пожимали»

— Блиц с каким настроением будешь играть?

— Буду играть на победу, расслабляться точно не намерен.

— Свысока на тебя теперь уже не посмотрят.

— Это да, но, с другой стороны, многие захотят обыграть чемпиона мира по рапиду, могут начать рисковать, а это мой шанс.

Володар Мурзин стал чемпионом мира в рапиде Фото: FIDE

— Каковы дальнейшие турнирные планы?

— Честно говоря, не знаю. Меня ведь не часто приглашали на турниры. Думаю, что связано это не только с тем, что у меня не было значимых достижений среди взрослых, но и с тем, что я – россиянин. Надеюсь, что ситуация изменится и чемпиона мира по рапиду уже будут приглашать на статусные соревнования.

— Из-за того, что ты русский, возникали проблемы?

— Играть со мной никто не отказывался, а чтобы не пожать руку после партии, случается. Не часто, но и не единичные случаи. Я стараюсь на такое не отвлекаться, а просто играть в шахматы. Отвечать нужно своими результатами, а не словами.