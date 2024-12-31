Триумф Бобровского, пояса Бетербиева, россыпь медалей Лифинцева, награда Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде. Год был очень крутым!

Главные победы российского спорта в 2024 году. Несмотря на санкции, наши атлеты — лучшие!

2024 год стоит у порога и вот-вот попрощается со всеми нами. Очевидно, что в спортивном смысле он получился более оптимистичным, чем мы от него ожидали. Оттепель, кажется, наступила, ведь наших спортсменов на мировой арене становится всё больше. А чем больше атлетов – тем больше и побед!

Давайте вспомним главные успехи россиян в канун нового года.

Наш Боб — лучший!

В хоккее сборная России по-прежнему отстранена от турниров. Но наши звёзды как феерили, так и продолжают это делать, особенно в НХЛ. Погоня Овечкина за рекордом Гретцки лишь одно из самых значимых событий в уходящем и пока самое интригующее в грядущем 2025-м.

А ещё 25 июня 2024 года состоялся решающий матч финала Кубка Стэнли. И главной звездой встречи и всей серии стал Сергей Бобровский. В 35 лет россиянин наконец добыл трофей вместе с «Флоридой».

Сергей Бобровский Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Боб стал первым вратарём, который смог выиграть титул с 700+ матчами в регулярном чемпионате. И как только капитану «Флориды» Александру Баркову вручили Кубок, он сразу же передал его Сергею.

Вообще, после череды неудач, критики со стороны болельщиков и журналистов триумф россиянина заслуживает максимального уважения! В прошлом от него хотели избавиться, когда не было результатов. А в 2024-м Бобровский сделал счастливыми тысячи хоккейных фанатов.

Париж был от них без ума!

Ещё одно крутое событие в этом году произошло на Олимпиаде-2024. Российских спортсменов допустили в очень ограниченном количестве, и самая сильная делегация из нашей страны прибыла на турнир по теннису.

Медали ждали прежде всего от Даниила Медведева, но первая ракетка страны надежд не оправдал. Зато порадовал тандем Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой. Девушки до Парижа никогда не играли в паре, а первую тренировку провели непосредственно на кортах «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но матч за матчем происходило какое-то волшебство. Россиянки в 1/4 финала Игр выбили чемпионок Токио-2020 – Синякову и Крейчикову, в полуфинале расправились с крепкой испанской парой, а в решающем противостоянии сошлись с сыгранными итальянками – Эррани и Паолини. Взяли первый сет, однако потом сказка закончилась.

Россия осталась с серебром.

И всё же. Наша единственная награда в Париже – на вес золота!

Посейдон по фамилии Петров

Ещё один герой, который подарил болельщикам радость от своих побед – каноист Захар Петров. Он, правда, не стал героем Олимпиады, два раза заняв четвёртое место. Но напомнил о себе уже после Парижа.

На чемпионате мира в Самарканде Захар выиграл три золота! Причём судьба одного из них решалась судьями после турнира. В финале каноэ-одиночек Петров перевернулся на самом финише и пересёк черту под водой.

Захар Петров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сначала его признали чемпионом, потом дисквалифицировали после протеста со стороны других команд, но спустя несколько недель Международная федерация гребли вернула Захару золото. А ведь были ещё и убедительные триумфы в финалах каноэ-двоек и смешанных четвёрток!

Настоящие герои спорта

На Паралимпийских играх россиян было куда больше, чем на Олимпийских, соответственно, и наград наши добыли тоже несравнимо больше. Всего их было 64: 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Лидером по числу наград оказалась 22-летняя пловчиха Дарья Лукьяненко. Она стала трёхкратной паралимпийской чемпионкой, а также добыла две бронзовые награды. По два золота у Валерии Шабалиной и Романа Жданова (оба – плавание), а также у Андрея Вдовина (лёгкая атлетика.)

Дарья Лукьяненко Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В неофициальном общекомандном медальном зачёте Россия могла бы быть на восьмом месте. И это в таком-то ограниченном составе!

Непобеждённый Бетербиев

Многие российские боксёры смогли отличиться в 2024 году, но Артур Бетербиев – это, пожалуй, главный герой. Абсолютный чемпион мира!

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года его бой с соотечественником Дмитрием Биволом стал центральным спортивным событием для всего мира. В непростом поединке в Саудовской Аравии, когда на кону стояла судьба всех поясов, БТР (прозвище Бетербиева) вырвал победу. И это в 39 лет!

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тот самый случай, когда в атмосфера в воздухе реально была накалена.

К слову, Бивол уже жаждет реванша. Известно, что ответный поединок может состояться 22 февраля 2025-го там же, в Саудовской Аравии.

Русский танк вернулся

Не обошлось без побед и в борьбе. Россиян пустили на ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях в Албании. Состав был довольно сильный. Чего стоило только присутствие Абдулрашида Садулаева.

Лидер команды не подкачал. Он специально опустился с привычного веса до 92 кг, чтобы наконец почувствовать вкус международного турнира. Травма, пропуск чемпионата Европы и Олимпиады лишь разозлили Русского танка.

Абдулрашид Садулаев Фото: uww.org

Садулаева было не остановить. Он завоевал шестое золото ЧМ в карьере, став первым борцом в истории, которому удалось выиграть титулы чемпиона мира и чемпиона Европы в трёх разных весах за свою карьеру.

Взяли и Лигу чемпионов!

Россия неожиданно пошумела и в велоспорте. Гонщица Алина Лысенко получила приглашение в Лигу чемпионов, где выступает элита велогонок на треке. И это после успешного чемпионата России, где она в гите на 500 м поехала быстрее, чем рекордсменка мира Кристина Фогель!

В дебютной Лиге чемпионов 21-летняя Лысенко, кажется, не замечала никого из сильнейших соперниц. В турнире Лысенко одержала пять побед подряд. Провернуть такое в истории ЛЧ не удавалось ещё никому!

Алина Лысенко Фото: Пресс-служба ФВСР

Лучший игрок в CS в мире!

Российская команда по Counter-Strike стала лучшей на Shanghai Major 2024 — главном турнире года. Team Spirit в глазах экспертов считалась вполне боеспособной, но основным претендентом на победу не была. В итоге «Драконы» стали лучшей командой мира, обыграв в том числе действующих чемпионов из Natus Vincere.

А главной звездой стал 17-летний парень из Томска. Данил donk Крышковец по ходу сезона завоевал вместе с командой несколько трофеев. А по итогам шанхайского мэйджора Данил стал самым молодым чемпионом в истории и был признан лучшим игроком. Лучший игрок мира в CS из России? Звучит круто!

Мировая сенсация из России

В декабре российские пловцы отправились на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде. И завоевали там шесть золотых наград и четыре серебра. Это был первый большой старт наших атлетов с весны 2022-го!

Результаты не укладывались даже в смелые прогнозы. Россия завоевала шесть наград, а 18-летний Мирон Лифинцев стал мировой сенсацией, добыв лично или в эстафетах сразу пять из них. Это какая-то фантастика!

Мирон Лифинцев с командой Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Летом 2025-го российские пловцы, вероятно, смогут выступить на чемпионате мира по водным видам спорта уже в олимпийском бассейне. Там уровень конкуренции будет выше, но наши ребята уже почувствовали вкус побед.

Есть новый шахматный король!

А 30 декабря россияне смогли отпраздновать ещё один неожиданный триумф отечественного спорта. На чемпионате мира по быстрым шахматам в Нью-Йорке первые три места в мужском зачёте заняли три наших гроссмейстера. Третье место занял Ян Непомнящий, второе – Александр Грищук, а первым стал 18-летний талант Володар Мурзин, не проигравший ни одной партии.

Победу Володара не стоит недооценивать: на ЧМ-2024 приехал весь свет мировых шахмат, включая Магнуса Карлсена, пусть и снявшегося из-за проблем со штанами. Хочется верить, что это золото – лишь продолжение большого пути. Ровесник и извечный соперник Мурзина – индиец Гукеш Доммараджу – уже стал чемпионом мира в «классике». Почему бы и нашему замечательному парню не пуститься за своим ровесником в погоню?