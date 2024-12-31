На высшем уровне пришли к выводу, что изоляция не нужна.

В 2024 году в российском спорте было принято судьбоносное решение. Скоро увидим результат!

2024 год уходит. В последние его дни принято отмечать героев и достижения, особенно в спорте, где легко посчитать чемпионов и их золотые медали.

У России, кстати, в уходящем году побед было немало. Больше, чем можно было предполагать. Но главный спортивный итог 2024-го не в них.

Если коротко и просто, то главное – то, что Россия отказывается от продолжения конфликта с Западом в сфере спорта и идёт на мировую.

Когда стало понятно, что после начала СВО в 2022 году Россию практически полностью изолировали в мировом спорте, варианта было три:

– активно подрывать и разрушать существующую систему мирового спорта, создавая при этом что-то своё на фоне глобальных политических перемен и передела мира во всех сферах. План невероятно амбициозный и рискованный, требующий терпения и грандиозной политической воли. Фактически – игра ва-банк. Шансы проиграть – очень велики. Но если уж выигрывать, то джек-пот;

– терпеть, сжав зубы. Ждать окончания горячей фазы СВО и надеяться, что её итоги позволят российским спортсменам вернуться;

– идти на мировую. Публично заявлять о своём стремлении вернуться в мировой спорт, активно вести переговоры и идти на хоть сколько-то приемлемые в текущих политических реалиях условия.

Горячие головы призывали к первому варианту, но быстро стало понятно, что так рисковать Россия не готова. Поэтому как рабочий выбрали вариант №2.

Казалось, что ждать и терпеть придётся долго. Международные федерации не горели желанием пускать наших спортсменов на соревнования, да и с российской стороны глобального движения навстречу не было. Разрыв отношений подкреплялся яркой риторикой отдельных спикеров. Тех же олимпийцев, согласившихся поехать на Игры в Париж под нейтральным флагом, называли и «предателями», и «бомжами», и «иноагентами».

Однако после Олимпиады стратегия изменилась.

Что именно послужило тому причиной – тайна, сокрытая за дверями министерских, а может быть, и кремлёвских кабинетов. Но факт есть факт.

Михаил Дегтярёв, ставший министром спорта в мае 2024-го, во второй половине года не просто собрал в свои руки всю власть в этой сфере, но и обозначил главное: российские спортсмены – это никакие не «бомжи». Они должны вернуться на международные соревнования, пусть пока без флага и гимна. Ну а дальше, мол, будем бороться за полное восстановление прав.

Те, кто раньше активно выступал против поездок на международные соревнования под нейтральным флагом, возражать министру не решились. Бывший глава ОКР Станислав Поздняков ушёл с поста и лишился права голоса. Ирина Винер и Елена Вяльбе значительно смягчили позиции.

Игры Дружбы, которые должны были стать российской заменой Олимпиады, сначала перенесли, а теперь и отменили «до особого распоряжения».

То власть перешла к варианту №3.

Зачем? На этот вопрос сложно ответить. Но понятно одно: спортсмены выдохнули с облегчением, равно как и тысячи поклонников спорта.

Допустят ли россиян везде и сразу? Конечно, нет. Но с каждым месяцем послаблений должно быть всё больше. Вот уже выступают на чемпионате мира пловцы. Вот фигуристам дали возможность отобраться на Олимпиаду.

Скоро, может, и какая-то из федераций по командным видам спорта оттает: волейбол, например, или гандбол, наиболее лояльные к России.

Вопрос о том, выступать ли под белым флагом, больше не стоит.