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5 лучших спортсменов года в Европе
5 лучших спортсменов года в Европе
В Европе определили лучших спортсменов года по версии 22 европейских спортивных агентств. Кто вошёл в пятёрку лидеров этого рейтинга?
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5-е место — Макс Ферстаппен
5-е место — Макс Ферстаппен
Гонщик Формулы-1 в этом году в четвёртый раз стал чемпионом мира. В голосовании Ферстаппен набрал 71 очко.
4-е место — Янник Синнер
4-е место — Янник Синнер
Первая ракетка мира в 2024 году выиграл два турнира «Большого шлема»: Australian Open и US Open, а также Итоговый турнир ATP. Синнер получил 133,5 очка.
3-е место — Арман Дюплантис
3-е место — Арман Дюплантис
В этом году прыгун с шестом выиграл золото Олимпиады, чемпионата мира в помещении, чемпионата Европы. Также Арман несколько раз обновил мировой рекорд. В голосовании легкоатлет набрал 142 очка.
2-е место — Тадей Погачар
2-е место — Тадей Погачар
В 2024 году велогонщик стал победителем «Тур де Франс», Вуэльты, Джиро д'Италия. В голосовании Погачар получил 148 очков.
1-е место — Леон Маршан
1-е место — Леон Маршан
На Олимпиаде-2024 пловец завоевал четыре золота, а после Игр обновил мировой рекорд на короткой воде. Маршан в голосовании набрал 155 очков.
5 лучших спортсменов года в Европе
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