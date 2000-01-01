5 лучших спортсменов года в Европе

3-е место — Арман Дюплантис

В этом году прыгун с шестом выиграл золото Олимпиады, чемпионата мира в помещении, чемпионата Европы. Также Арман несколько раз обновил мировой рекорд. В голосовании легкоатлет набрал 142 очка.