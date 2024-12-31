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Шахматы, главные итоги 2024 года: Гукеш — новый чемпион мира, Мурзин — сенсационный чемпион в рапиде, Карлсен — скандалист

Итоги 2024-го в шахматах: крутые победы 18-летних гроссмейстеров и скандал с Карлсеном
Андрей Шитихин
Итоги 2024 года в шахматах
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Среди героев уходящего года — юный россиянин.

Уходящий год в шахматах получился насыщенным: мир получил нового чемпиона мира, экс-чемпион притягивал к себе скандалы, юный российский гроссмейстер шокировал фаворитов в Нью-Йорке, а мэтр Владимир Крамник объявил крестовый поход против читеров, рубя неверных направо и налево.

Вспоминаем самое яркое!

Россиянин Мурзин стал чемпионом мира в рапиде

18-летний россиянин Володар Мурзин под Новый год в Нью-Йорке совершенно сенсационно стал чемпионом мира в быстрых шахматах. В 13 турах он не потерпел ни одного поражения и сумел опередить лучших шахматистов мира, включая соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего. Эта победа стоила команде российского шахматиста миллион рублей – такова была цена участия в турнире.

Володар Мурзин — о победе, читерах, проблемах с деньгами:
«Отвечать нужно результатом, а не словом». Интервью с чемпионом мира по шахматам из России
Эксклюзив
«Отвечать нужно результатом, а не словом». Интервью с чемпионом мира по шахматам из России

Индиец Гукеш сверг с трона китайского чемпиона

18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира, сумев обыграть теперь уже экс-чемпиона китайца Дин Лижэня. Странный матч, в котором китайский шахматист представал то огнедышащим драконом, то безобидной пандочкой, не мог завершиться иначе, чем его кошмарным зевком. Честно говоря, Дин Лижэнь не заслуживал чемпионского титула. Каким чемпионом будет Гукеш – узнаем уже в новом году.

Гукеш Доммараджу — кто он такой:
Гений информационной эпохи. Почему именно Гукеш стал чемпионом мира по шахматам?
Гений информационной эпохи. Почему именно Гукеш стал чемпионом мира по шахматам?

Карлсен устроил бучу в Нью-Йорке из-за джинсов

Экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в уходящем году расстался со своей многолетней подругой, завёл новую девушку, делал громкие заявления, основал крупную серию турниров по шахматам Фишера, которую хотел назвать чемпионатом мира, а закончил год скандалом в Нью-Йорке. Действующего победителя выгнали с чемпионата мира по рапиду из-за джинсов, которые были запрещены дресс-кодом. Карлсен отказался переодеваться, послал ФИДЕ на три буквы и… Заставил международную федерацию согласиться с тем, что джинсы с пиджаком – вполне себе элегантная одежда. Можно сказать, очередная победа Магнуса.

Скандал с Магнусом Карлсеном — джинсы и мат:
Вот это скандалище в шахматах! Карлсена выгнали с чемпионата мира, Непомнящего оштрафовали
Вот это скандалище в шахматах! Карлсена выгнали с чемпионата мира, Непомнящего оштрафовали

Россиянин Крамник играет против всех

Экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник объявил крестовый поход против шахматных мошенников. Он ведёт себя, как средневековый рыцарь, который в толпе «неверных» рубит направо и налево. Под горячую руку Крамника попадают все, кто обыгрывает его в онлайне, даже такие звёзды, как Хикару Накамура. Российский экс-чемпион в своей священной войне настолько азартен, что порой выглядит клоуном. Но Крамник, пусть и в эпатажном стиле, воюет за чистоту шахмат. Остальные в основном отмалчиваются.

Крамник вызвал «читера» на очный бой и проиграл:
Крамник проиграл матч чемпиону из интернета. Разоблачение «читера» провалилось?
Крамник проиграл матч чемпиону из интернета. Разоблачение «читера» провалилось?

ФИДЕ отказалась снимать санкции с России

Некоторые члены Международной федерации шахмат в сентябре инициировали вопрос о полноценном возвращении России и снятии с нашей страны всех санкций. Заседание генеральной ассамблеи могло стать судьбоносным, но буря пронеслась над головой президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. По результатам голосования все санкции оставлены в силе, выступление на командных турнирах запрещено, а участие в личных – только под флагом ФИДЕ.

Подробности генеральной ассамблеи ФИДЕ:
ФИДЕ струсила принимать решение о допуске России. Партию за Дворковича доиграет Бах
ФИДЕ струсила принимать решение о допуске России. Партию за Дворковича доиграет Бах
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