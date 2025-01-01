Чемпионат мира по шахматам завершился скандалом. Карлсен снова смог прогнуть ФИДЕ

Чемпионат мира по блицу – 2024, развязка которого пришлась аккурат на новогоднюю ночь, получилась невероятной во всех смыслах этого слова.

В решающем мини-матче за титул боролись россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Это далеко не первое мощное противостояние двух ровесников. Наверняка все вспомнят битву за титул в «классике», но ведь буквально пару недель назад эти парни сошлись в решающей дуэли на Туре чемпионов – 2024: Магнус выиграл финал и забрал с собой $ 200 тыс.

Но финал чемпионата мира в Нью-Йорке получился, пожалуй, самым эпичным и необычным за всю историю противостояния. Мало того, что Ян каким-то удивительным усилием воли сумел спасти матч со счёта 0:2, выиграв две партии на заказ, так ещё и чемпиона мира в этой паре выявить не удалось.

Ян и Магнус при равном счёте дошли до момента, когда любая победа приносила титул. Но победить не мог никто – три партии подряд завершились вничью. Карлсен, вместо того чтобы расставлять фигуры к следующей партии, внёс революционное предложение: а пускай чемпионов будет двое!

Поразительно, но ФИДЕ согласилась! После демарша Магнуса, который произошёл буквально четыре дня назад. После того, как он двумя резкими английскими словами послал чиновников федерации куда подальше. После того, как взломал регламенты ФИДЕ о дресс-коде и пришёл-таки в джинсах!

Международная федерация действительно согласилась с Карлсеном. Матч тут же завершился, и оба шахматиста были признаны чемпионами мира!

Ян вроде бы был готов рубиться дальше, но в целом перспектива завоевать титул здесь и сейчас в паре с Магнусом, кажется, вполне его устроила. Так что Непомнящего мы поздравляем с победой – давно у него не было столь громких успехов. Может быть, звание чемпиона мира в рапиде подвигнет его и на новую гонку за титулом чемпиона мира в классических шахматах.

Но вернёмся к дележу золотых медалей, возмутившему мировое сообщество.

Стоит отметить, что в шахматном мире нечто подобное уже было. Летом 2020 года, когда весь мир сидел дома из-за пандемии, Олимпиаду разыгрывали в онлайне. В финале сошлись сборные России и Индии. Неполадки с интернетом на индийской стороне не позволили завершить несколько партий, и организаторы, сочтя, что позиции в этих партиях были равными, приняли решение дать золотые медали сразу обеим сборным.

Но в Нью-Йорке была другая ситуация. Оба шахматиста были за доской, в добром здравии, так что продолжать играть могли. Но ФИДЕ с подачи Карлсена почему-то решила, что шахматной борьбы на сегодня достаточно. То ли потому, что финал уже затянулся, то ли чтобы порадовать Магнуса.

После этого дележа золота некоторые гроссмейстеры с мировым именем оставили довольно едкие комментарии. Очень много возмущался воюющий с Карлсеном американец Ханс Ниманн. Недоволен был и Даниэль Народицкий.

Как бы то ни было, исторический финал завершён. 2025 год стартовал с победы российского гроссмейстера на чемпионате мира по блицу. А ещё – с очередного подтверждения того, что ФИДЕ прогибается под Карлсена.

Или мы всё не так поняли?