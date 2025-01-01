Ян Непомнящий — чемпион мира по шахматам. Такого финала в истории никогда не было!

Прямо в новогоднюю ночь грандиозным успехом российских шахматистов в Нью-Йорке завершился чемпионат мира по блицу. В женском турнире c бронзовой наградой осталась Екатерина Лагно, а у мужчин случилась развязка, которую ещё долго будут обсуждать болельщики чёрно-белого мира.

По новой формуле проведения молниеносных первенств планеты сначала прошёл отборочный турнир по швейцарской системе, который выявил восьмёрку лучших спортсменов. Этой восьмёрке и довелось разыгрывать главные награды в тот момент, когда 2025 год уже шествовал по планете.

Из наших спортсменов в восьмёрку попали новоиспечённый победитель чемпионата мира по рапиду, 18-летний Володар Мурзин и выигравший отбор двукратный участник матчей на первенство мира, бронзовый медалист рапида в Нью-Йорке Ян Непомнящий. Близок был к отбору Даниил Дубов, но на финише москвича подвели дополнительные показатели.

Не будет лишним добавить, что Дубов не вышел на партию против главного мирового ньюсмейкера американца Ханса Ниманна, которого часть болельщиков считает гением и будущим чемпионом мира, а другая часть – нечестным игроком, грязным читером. А Даниил – человек очень принципиальный, для которого слово и дело гораздо важнее заработков в долларах. Дубов публично признался, что буквально проспал партию, но, кажется, это было просто дело принципа. Увы, после пропуска партии россиянина подвели новые правила подсчёта коэффициентов ФИДЕ – он остался за бортом лучшей восьмёрки и финального нокаута.

К несчастью, уже в четвертьфинале турнирная сетка сразу свела между собой Яна Непомнящего и Володара Мурзина – здесь более опытный из россиян переиграл юного соперника и прошёл в полуфинал. Одновременно гарантированные медали уже получили (матча за третье место по регламенту не предусматривалось) поляк Ян-Кшиштоф Дуда и американец Уэсли Со, повергшие признанных фаворитов Алирезу Фируджу и Фабиано Каруану.

Самым нервным четвертьфиналом стала битва принципиальных соперников – Ханса Ниманна и действующего чемпиона мира по блицу Магнуса Карлсена. Уверенно устояв в первой партии, Ханс выиграл вторую и был близок к самой значительной победе в жизни. Однако норвежец собрался и в двух оставшихся партиях просто размазал соперника по доске, после чего обратился к болельщикам, призывая их аплодировать, а потом буквально воткнул своего короля в центр доски, словно показывая этим: я – ваш король!

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен Фото: fide.com

Вдохновлённый Магнус всухую уничтожил Дуду в полуфинале, а вот Непомнящему пришлось показывать свои бойцовские качества. Казалось, что он безнадёжно уступает в матче непробиваемому Со с его стилем «человека-паука», вяжущего соперника по рукам и ногам. Уэсли открыл счёт, но Ян каким-то чудом отыгрался, а потом вырвал решающее очко на тай-брейке.

И вот долгожданный финал! Кажется, что Карлсена не остановить – 1:0, потом сразу 2:0. Непомнящему, чтобы остаться в борьбе, нужно по заказу одерживать победу в целых двух партиях. Вообще, в истории такое случалось (например, Сергей Карякин так отыгрывался с Петром Свидлером в финале Кубка мира и даже потом победил), но чтобы в матчах с непобедимым скандинавом – никогда!

Однако Ян совершил настоящее спортивное чудо! Действительно выиграл на заказ две партии против Магнуса, причём одна из побед была блестящей!

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия)

Чемпионат мира по блицу — 2024

Началась игра до первой победы, где оба гроссмейстера демонстрировали невероятную выдержку и феноменальные кульбиты. В одной из партий Непомнящий прошёл совсем рядом с победой, но Карлсен защитился, а на табло горело: ничья, потом ещё ничья и снова ничья.

Не будет лишним подчеркнуть, что Яна, при всем его масштабе и ярчайшем таланте, судьба-злодейка всякий раз останавливала в последнем шаге от цели. Он не добил экс-чемпиона мира китайца Дин Лижэня в матче на первенство мира 2023 года, становился вторым и третьим на чемпионатах мира по рапидам и блицам, а чемпионом мира был только в составе сборной России на командных первенствах планеты. Конечно, это золото было бы для него буквально историческим, и Непомнящий бился за него изо всех сил!

И вдруг после третьей ничьей Карлсен сказал, мол, все устали, пора уже за стол отмечать Новый год, а матч никак не заканчивается… Давайте просто разделим золото между участниками финала! И ФИДЕ, понимая, что наломала дров ещё на стадии составления регламента… соглашается!

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий – чемпионы мира по блицу 2024 года, причем наш, российский спортсмен – в первый раз в карьере!

Не будем спорить в этом тексте о правильности решения президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Самое главное, что чемпионат мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке показал – российские спортсмены сильны и полны решимости продолжить спор за корону. В отличной форме Екатерина Лагно (а ещё у нас есть Александра Горячкина, которая в США не играла) и её муж Александр Грищук, взошла звезда Володара Мурзина, а лидер отечественной школы Ян Непомнящий не только пережил прошлые неудачи и полон амбиций, но и настолько силён, что его не может сейчас сломить даже Карлсен!