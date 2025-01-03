«От такого даже как-то неловко». Большой скандал в российских шахматах

Интервью Михаила Кобалия, личного тренера чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина, в котором тот рассказал «Чемпионату», как его подопечный дошёл до великолепного результата без поддержки ФШР, вызвало острую реакцию. В частности, исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв заявил, что Кобалия, который много лет работал в федерации с юными шахматистами, занимается вредительством.

Тренер Мурзина отмалчиваться не стал. Он сам позвонил из Нью-Йорка по завершении чемпионата мира по блицу и детально прокомментировал заявление Ткачёва. «Чемпионат» приводит монолог Михаил Кобалия. Мы попросили руководство Федерации шахмат России прокомментировать это заявление. Глава ФШР Андрей Филатов дал «Чемпионату» ответ на слова тренера.

Исполнительный директор ФШР обвинил тренера Володара Мурзина во вредительстве: В Федерации шахмат России резко отреагировали на резонансные слова тренера Мурзина

Крик души Михаила Кобалия — тренера чемпиона мира Володара Мурзина

«Было странно читать интервью исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва по поводу участия федерации в жизни Володара. В частности, он упомянул квартиру в Химках, в которой Володар на настоящий момент проживает вместе с семьёй. Это служебное жильё было предоставлено семье Мурзиных клубом ProfChessClub. Он был организован в 2016 году руководителем на тот момент подмосковной федерации шахмат Сергеем Нестеровым.

Квартиры были предоставлены не только Володару, но и Андрею Есипенко, и Александре Мальцевской, и Бибисаре Асаубаевой, которая тогда перешла из Казахстана в Россию и играла за нашу страну примерно два года. Никакого отношения к этой квартире ФШР не имела. Скажу больше, у ProfChessClub и лично Сергея Нестерова были крайне напряжённые, а впоследствии даже враждебные отношения с ФШР.

Михаил Кобалия и Володар Мурзин Фото: FIDE

Да если бы не Нестеров, который способствовал переезду Мурзина из Нижнего Тагила в Химки, такого шахматиста – просто шахматиста – просто не было бы! А если бы не его личный спонсор «Т-Банк», который поддерживал Володара шесть лет и оставался в тени, не было бы никаких успехов. Ведь оплата участия в любом турнире, включая маму и тренеров, включая переезды и проживание, это огромные деньги. А вот без федерации Володар Мурзин смог состояться как спортсмен и как личность.

Далее. Володар действительно стоит на ставке в ЦСП Минспорта России. Но хотел бы отметить, что ставка даётся за спортивные результаты, а роль ФШР заключается исключительно в подаче документов в Минспорта. Зарплату Володару платит именно Министерство спорта. Странно видеть, как Александр Ткачёв путает ФШР с Минспорта. Мне от такого даже как-то неловко.

По поводу проблем с выездом. Да, у Володара стоял запрет на выезд заграницу от его отца. Но я не знаю, о каких «наших юристах» говорит Александр Васильевич. Мама Володара сама нашла юриста в Екатеринбурге на поисковом сайте. Я лично летал в Нижний Тагил и единственный раз в жизни был в суде, когда рассказывал о том, что Володар очень сильный шахматист и отсутствие на международных турнирах очень сильно скажется на его карьере.

Так что никакого отношения к решению этой проблемы ФШР не имеет, в федерации даже не знают имя юриста, который отстаивал права Володара. Слова Ткачёва – обман. Федерация не делала ничего. Тревогу забил личный спонсор, который вкладывал в Володара серьёзные деньги, а подобный запрет – шлагбаум, не дававший спортсмену раскрыть свой потенциал. Во многом это сыграло негативную роль в карьере шахматиста.

Что касается приглашения на турниры. Володар играл в Суперфиналах чемпионата России в 2022 и 2023 годах. В прошедшем году он не принимал участия в Суперфинале – его туда не приглашали. Если федерация утверждает обратное, пусть продемонстрирует документ, официальное приглашение. Насчёт командного чемпионата России – а за какую команду его собирались приглашать играть? Честно говоря, я даже не понимаю, о чём идёт речь.

Теперь про контракт с ФШР. Я прекрасно помню совещание, на котором присутствовало всё руководство федерации. Я в тот момент ещё работал в ФШР и присутствовал на этом совещании. Контракт для Володара обсуждался, но, так как ему ещё не было 18 лет, я высказал чёткую позицию, что подобные предложения должны делаться только официальному представителю спортсмена – его маме. Этого предложения не последовало. И я понимаю почему. В своё время, когда у Володара пошли первые успехи, он победил на детском чемпионате Европы, она обращалась в ФШР за какой-либо помощью: оплата участия в соревнованиях или какой-то минимальный грант. Но получила отказ, хотя ситуация у Мурзиных была очень сложная. Не буду называть фамилии тех представителей руководства ФШР, которые ей отказали. Они понимали, что разговор с мамой Володара будет непростой. В итоге официального предложения о контракте Володару Мурзину не последовало.

Хотел бы обратить внимание ещё на такой факт. В конце 2023 года ФШР решила наградить лучших молодых российских шахматистов и подарить им по ноутбуку. В том году Володар стал чемпионом мира по быстрым шахматам и по блицу в категории U18. Но его отношения с федерацией к тому времени уже были напряжёнными. Конечно, ноутбук не помешал бы спортсмену. Но Володар отказался принимать подарок ФШР. Тем не менее федерация на официальном сайте отчиталась о том, что вручила ноутбук Володару. Это, мягко говоря, подлог.

Далее, по моей информации, большая часть российских шахматистов были командированы на чемпионат мира по рапиду и блицу в Нью-Йорк за счёт Минспорта России. Но Володару этого не было предложено. Хотя тут вопрос не к ФШР, а к Минспорта.

Меня очень удивили слова Александра Ткачёва, который обвинил меня во вредительстве. Я хотел бы напомнить, что с 2007 по 2009 год я был тренером женской сборной России. В это время наша команда выиграла чемпионат Европы, дважды становилась вице-чемпионками мира. С 2011 по 2023 год я был старшим тренером юношеской сборной России, в 2021-2022 годах возглавлял тренерскую комиссию ФИДЕ.

Непосредственно при моём участии мы выиграли все первенства Европы, множество первенств мира в командном зачёте. Я был капитаном команды на главном юношеском соревновании – шахматной Олимпиаде среди участников до 16 лет. Мы трижды выигрывали Олимпиаду, неоднократно становились призёрами. Под моим началом играли российские звёзды мировых шахмат – Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев, Кирилл Алексеенко, Алексей Сарана, Андрей Есипенко. Список можно продолжать. Говорить о каком-то вредительстве – странно.

После начала СВО многие молодые российские шахматисты сменили спортивное гражданство. Мы потеряли плеяду талантливых, сильных шахматистов. Восполнить такую потерю будет крайне сложно, если вообще возможно. Это и Сарана, который стал чемпионом Европы, и Федосеев, и Алексеенко – участник турнира претендентов, и дважды победитель командного чемпионата мира Никита Витюгов, и Александр Предке, и другие. Если некоторые спортсмены ушли по политическим причинам, причём сделали это сразу, то многие не собирались менять федерацию и долго раздумывали.

В частности, Санан Сюгиров, который на тот момент имел рейтинг 2712, а это уже элитный уровень, не собирался уезжать. Я как раз вёл работу, чтобы мы сохранили перспективных ребят и предложили им что-то конкретное. Но мои слова, к сожалению, не были услышаны. С тем же Сюгировым ФШР вообще практически не общалась, не говоря о каких-то предложениях. В итоге на него вышли венгры, которые сделали ему предложение о смене спортивного гражданства. Санан в итоге их предложение принял. Если и говорить о вредительстве, то этот вопрос, наверное, нужно не мне адресовать. Потерять такое количество игроков и ничего не делать – это печально. Во многом мой уход из ФШР был связан именно с этим – я стал белой вороной.

Что касается детских шахмат, за которые я непосредственно отвечал, то осенью 2023 года в ФШР было совещание, где обсуждалась концепция развития детских шахмат в России. Я высказал ряд предложений по поводу реформирования турниров, организации чёткой структуры, поощрения детей-призёров первенств России, а также проведения регулярных соревнований для совершенствования уровня мастерства юных шахматистов. Я не был услышан.

Конечно, можно отчитываться сотнями медалей и говорить, что у нас всё прекрасно. Но ситуация довольно печальная. Давайте посмотрим на результаты первенства мира среди участников 8-10-12 лет, которое прошло в Италии. Единственную золотую медаль нашей команде принёс Роман Шогджиев. Этот талантливейший мальчик, который не первый раз стал победителем первенства мира. Но первенство проходило по шести возрастным категориям. И следующий по результату за Романом россиянин стал только седьмым.

Получается, что один талант принёс команде медаль, а остальные были очень далеко от пьедестала. Говорить, что у нас идёт развитие – это не так. Не секрет, что сейчас Индия – страна номер один в плане развития шахмат, а также подтянулись Казахстан, Узбекистан, Турция. Я не уверен, что мы даже на втором месте. И будем откатываться всё дальше.

Потеря сильных шахматистов возраста 20 с небольшим – тяжелейший удар. У нас всегда было много игроков с рейтингом 2700 и выше, то есть это уровень элиты. А сейчас один-два человека. Я не беру в расчёт Яна Непомнящего, который, насколько я помню, отказался играть за сборную России, пока ей по совместительству руководит президент ФШР Андрей Филатов. Если что-то кардинально не менять, то будет только хуже.

Система контрактов ФШР с игроками –логичная. Но из федерации, которая помогает шахматистам, никто не убегает. Тех, кто уходит по политическим причинам, не остановить. Но многие ушли только потому, что не видели никаких перспектив. Сильных турниров в России почти не осталось, кроме «Аэрофлот Опен», да и то раньше он собирал более представительные составы. Тренерская поддержка есть не у всех. Вот и уходят спортсмены туда, где лучше, перебираются в другие страны. Мне обидно наблюдать такое. Я столько лет работал над развитием шахмат в стране, и видеть, как держава, которая была лидером и в детских шахматах, и во взрослых, быстро теряет позиции, очень больно».

Комментарий главы Федерации шахмат России Андрея Филатова

«Комментарий гроссмейстера Михаила Кобалия, который не так давно покинул пост старшего тренера детско-юношеской сборной России, выглядит как речь обиженного человека, который решил заняться личными вопросами в ущерб интересам развития детско-юношеского спорта.

Андрей Филатов Фото: РИА Новости

Федерация шахмат России выражает благодарность Министерству спорта Российской Федерации, губернатору Московской области Андрею Воробьёву и «Т-Банку», а также всем, кто был причастен к успехам всех наших шахматистов, завоевавших медали на чемпионатах мира по рапиду и блицу. Всем, кто на протяжении многих лет их готовил, принимал участие в сборах и сериях, а также материально поддерживал.

Начиная с 2023 года ФШР заключает профессиональные контракты со спортсменами, которые достигли 18 лет. Основным пунктом этого контракта является то, что если спортсмен меняет гражданство, то должен вернуть средства, выделенные ФШР на его подготовку.

Хочу отметить, что в 2024 году наши дети выиграли 102 медали на первенствах мира и Азии, что является рекордной цифрой. Сейчас за развитие наших шахматных талантов и дарований отвечает гроссмейстер Евгений Томашевский, которому будет помогать опытнейший тренер Михаил Шерешевский», — сказал президент ФШР Андрей Филатов.