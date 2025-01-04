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Чемпионат мира по дартсу — 2025: победа Люка Литтера, сумасшедшие болельщики, атмосфера, обзор

Дартс — островок безумия в современном спорте. Почему ЧМ-2025 привлёк так много внимания?
Татьяна Постникова
Чемпионат мира по дартсу — 2025
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Комментарии
Только в этом виде спорта могут остановить матч, чтобы показать, как болельщик в костюме хот-дога пьёт пиво залпом.

Атмосфера британского паба, литры пива, мишень для дартса, олдскульная рок-музыка, компания разношёрстных людей, в которой есть и сантехник, и кровельщик, и подросток, выглядящий на 30. Нет, это не субботний вечер обычного мужика, это чемпионат мира по дартсу – 2025.

Турнир в Лондоне привлёк к себе внимание огромной аудитории, особо не погружённой в дартс. Уж слишком разлетелись в сети мемы с Роналду, чудеса от любителя и рекордная победа 17-летнего Люка Литтера. Что же такого особенного в спорте, которым пробовал заниматься каждый?

Главный участник — зритель

Чемпионат мира по дартсу – это не столько про борьбу за титул, сколько про атмосферу. Прямо в игровом зале царит настоящее безумие. Английские болельщики легально пьют пиво литрами, активно реагируют на всё, что происходит на сцене, отжигают под музыкальные темы дартсменов и наряжаются в необычные костюмы. По сути, всё то же самое делают и футбольные фанаты из Англии. Только в дартсе всё более камерно: ближе и громче.

Зрители на ЧМ по дартсу

Зрители на ЧМ по дартсу

Фото: James Fearn/Getty Images

В дартсе есть спортсмены, которые выглядят, как неформалы, или заигрывают с аудиторией и соперниками, но большинство из них ведёт себя относительно спокойно. Именно поэтому привлекательность дартса кроется именно в зрителях. Вряд ли кому-то было бы интересно смотреть, как два потных мужика просто кидают дротики в мишень, даже если они делают это метко.

Неудивительно, что во время ковида дартс без болельщиков не вызывал у фанатов особых эмоций. Лишь истинные гурманы были готовы наблюдать за игрой двух спортсменов на пустой арене без болельщиков.

Благодаря фанатам у всех появляется возможность насладиться эмоциями, которые вызывают действия спортсменов у аудитории, комичными ситуациями, возникающими на арене. Можете ли представить, что футбольный матч остановят, дабы все посмотрели на болельщика в костюме хот-дога, который пьёт литровую кружку пива залпом? А в дартсе такое возможно. И это не шутки, можете узнать у Нейтана Аспиналла и Эндрю Гилдинга. Именно они прекратили играть, чтобы посмотреть на смешную выходку фаната.

Это всё не шутка. Видео можно посмотреть тут:
ЧМ по дартсу был остановлен из-за болельщика. Все хотели посмотреть, как он пьёт пиво
Истории
ЧМ по дартсу был остановлен из-за болельщика. Все хотели посмотреть, как он пьёт пиво

Чемпионат мира по дартсу – это турнир, где серьёзность идеально сочетается с весельем. Здесь настоящие профессионалы бьются за титул бок о бок с любителями и устраивают огненное шоу вместе со зрителями.

Например, на старте турнира в Лондоне в этом году уникальную историю сотворил Дэймон Хета. Австралиец в забавной рубашке и с нелепыми усами закрыл лег за девять дротиков, то есть он использовал минимальное количество дротиков, чтобы обнулить 501 очко. Сделать это дико сложно. Именно поэтому в истории было всего 96 телевизионных «найн-дартов».

В 2023 году на ЧМ случился лучший «найн-дарт» в истории:
«Это не превзойти». Один из величайших моментов в истории спорта неожиданно… в дартсе!
Видео
«Это не превзойти». Один из величайших моментов в истории спорта неожиданно… в дартсе!

После окончания лега аудитория на арене начала ликовать, а сам Хета, подхватив эмоции публики, носился по сцене и неистово праздновал.

Вероятно, эта история прошла бы незамеченной, если бы не одно «но». Хета – вообще не профессиональный дартсмен. Дэймон – кровельщик-сантехник по профессии, а дартсом он стал заниматься совсем недавно!

Битва скуфов

Дартсмены становятся «своими» для зрителей просто потому, что это, по сути, обычные мужики. У многих есть лишний вес и пивной животик, густая борода или слегка отросшая щетина. Более того, часть дартсменов выглядит сильно старше своих лет.

Самый яркий тому пример – мем со сравнением Криштиану Роналду и Стивена Бантинга. Обоим спортсменам сейчас по 39 лет. Вот только португальский футболист выглядит как секс-символ, а английский дартсмен… нет.

Несмотря на такую разницу во внешности, и Роналду, и Бантинг – настоящие рок-звёзды в своих видах спорта со своими толпами фанатов. Они покоряют публику и спортивными результатами, и своими выходками.

Забавно, что в дартсе даже подростки тут выглядят как прожжённые жизнью мужики. Чемпион мира 2025 года Люк Литтер выглядит в точности как тот, кого сейчас модно называть скуфом. А ему всего-то 17 лет!

Литтер – настоящий вундеркинд в теле взрослого мужика. В прошлом году 16-летний парень сенсационно дошёл до финала ЧМ, уступив в битве за титул 28-летнему Люку Хамфрису. В этом году Люк в финале просто уничтожил трёхкратного чемпиона мира Майкла ван Гервена – 7:3.

Люк Литтер

Люк Литтер

Фото: James Fearn/Getty Images

После уникальной победы Литтер закричал, а потом не смог сдержать слёз. Пока зал бесновался, ван Гервен поздравлял своего соперника. Теперь 17-летний Люк – самый юный чемпион мира. Иронично, что предыдущее достижение установил Майкл. Литтер обошёл соперника аж на семь лет.

Чемпионаты мира по дартсу – особое, слегка безумное явление в мире современного спорта. И, пожалуй, это лучшее развлечение на новогодних праздниках. Сейчас турнир, конечно, уже подошёл к концу, но запишите себе, что стоит последить за этими парнями в конце декабря 2025-го!

Дартсмены иногда устраивают настоящую жесть:
Чемпион мира показал сопернику непристойный жест. За одно движение рукой его накажут!
Чемпион мира показал сопернику непристойный жест. За одно движение рукой его накажут!
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