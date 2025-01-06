На 81-м году жизни не стало прославленного тренера Евгения Трофимова. Именно его труды подарили России золото и мировые рекорды.

«Я не могу уже так любить». Три трогательные истории в память о тренере Исинбаевой

Все любители спорта в России знают, кто такая Елена Исинбаева.

Но не все знают, кто буквально сотворил из 15-летней «неперспективной» спортивной гимнастки двукратную олимпийскую чемпионку и многократную рекордсменку мира. Этим человеком был Евгений Васильевич Трофимов.

В начале 2025 года он ушёл на 81-м году жизни.

«Чемпионат» собрал три самые трогательные истории про человека, который сделал Исинбаеву великой чемпионкой. Чтобы память о нём жила.

«Я искала глазами тренера»

Евгению Васильевичу понадобилось меньше трёх лет, чтобы сделать из несостоявшейся гимнастки профессиональную прыгунью с шестом. Он учил её брать в руки шест, делать разбег. Заботился и называл своим ребёнком. Как позже говорила сама Исинбаева, они понимали друг друга на уровне телепатии.

«Когда у меня что-то не получается, я обязательно ищу глазами на трибуне тренера», – делилась Елена.

Когда в 18-летнем возрасте она отправилась на Олимпийские игры в Сиднее, Трофимова не включили в состав спортивной делегации, так что в Австралию он полетел в качестве туриста. Его рейс задержали. На стадион Евгений Васильевич попал спустя полчаса после выступления Исинбаевой. Лена квалификацию не прошла.

«Мне было всего 18 лет, а тут – огромный стадион, ревущие трибуны, заполненные до отказа. У меня руки, ноги затряслись, я искала глазами тренера, а его всё не было. Не взяла смешную высоту – четыре метра. Даже вспоминать неудобно. Евгений Васильевич сказал, что всё нормально. Мы крепко обнялись, поцеловались и пошли в зоопарк посмотреть на кенгуру», – рассказывала Исинбаева.

Больше такого не повторялось. На других крупных турнирах Трофимов был рядом и своим видом придавал ученице необходимую уверенность.

Исинбаева и Трофимов Фото: РИА Новости

«Если не возьмёте, я заканчиваю со спортом»

К 2005 году Исинбаева выиграла Олимпиаду в Афинах, два чемпионата мира, установила 18 мировых рекордов, и… ушла от воспитавшего её Трофимова к Виталию Петрову.

Наставник очень сильно переживал и даже обижался на Елену.

«В ученика надо вкладывать душу, энергетику, надо его любить. Если подходить к этому механически, толку никакого не будет. А я не могу уже так любить», – говорил Евгений Васильевич. Он с обидой отмечал, что с заложенной базой тренировать его Лену сможет «даже водопроводчик».

С Петровым Исинбаева взяла золото Пекина, установила ещё девять мировых рекордов, а дальше результаты пошли на спад. Спортсменка предпринимала несколько робких попыток выйти на связь с бывшим наставником, но поговорить они смогли только 6 марта 2011 года – в Прощёное воскресенье.

«Моя соседка, которая регулярно ходит в церковь, напомнила мне о том, что это воскресенье — Прощёное. «Надо, — говорит, — всех простить». А в воскресенье у меня зазвонил телефон: «Евгений Васильевич, вас беспокоит Лена Исинбаева. Можем поговорить?». Мы встретились. Она сказала, что ушла от Петрова, и попросилась обратно ко мне. Сказала так: «Если вы меня сейчас не возьмёте, я заканчиваю со спортом», – делился Трофимов.

Евгений Васильевич немного подумал, посоветовался с женой, а 8 марта вновь встретился с Исинбаевой и её родителями. Позже он отмечал, что время лечит. Он простил свою Лену, которую любил по-отечески, и не скрывал радости от возобновления работы:

«Лена – мой ребёнок, который ко мне пришёл в 15, не зная, каким концом держать шест. Она куражистая. Пошёл эмоциональный подъём – начинает творить чудеса! Я доволен тем, что она сейчас делает. Она даже стала более ответственной. У нас двухразовые тренировки: утром – полтора часа и вечером – три. Мы с Леной всегда так тренировались».

Уже через год под крылом Трофимова Исинбаева установила свой 28-й мировой рекорд — 5,01 м в зале. Говорила, что обещала тренеру перед стартом сделать подарок за то, что вновь поверил в неё.

Елена Исинбаева Фото: РИА Новости

«Прыгнешь пять метров — с меня банка сока»

Наставник всегда имел особый подход к своей воспитаннице, и после возвращения между ними вновь воцарилась гармония.

«Если вижу, что она подавлена, отвожу за угол: «Ну-ка, заори на меня, давай подерёмся! Ты, когда злишься, такая красивая становишься». Если мы поспорили, могу подождать и отойти в сторону. Или попрошу двух разных людей сказать ей определённые вещи. Она, услышав от них нужные слова, потом вернётся: «Да, Евгений Васильевич, вы были правы», – делился тонкостями работы с Исинбаевой Трофимов.

«Иногда я её завожу колкостями разными, и она сразу собирается. Иногда стимулирую, например, прыгнешь пять метров – с меня банка сока. Она сразу потирает руки, говоря: «Ну начинаются у меня коммерческие старты», и прыгает. Люблю пощекотать нервы, сыграть на самолюбии, и она начинает работать как сумасшедшая», – продолжал тренер.

Трофимов и Исинбаева Фото: РИА Новости

Исинбаева очень тепло относилась и к горячо любимой супруге Трофимова Тамаре Фёдоровне. Сначала та готовила малышей, а после приводила их к мужу. Вместе они вырастили четырёх мастеров спорта международного класса и 15 мастеров спорта. А когда у Тамары Фёдоровны обнаружили онкологическое заболевание, она оставила занятия с детьми и помогала супругу, работала в мини-команде психологом Елены.

«То, что на последнем чемпионате мира Лена Исинбаева поднялась на пьедестал, – полностью её заслуга. Были моменты, когда Лену надо было поддержать, а я не мог. И тогда на помощь приходила Тамара Фёдоровна. Лена её очень любит. Всегда спрашивала: «А Тамара Фёдоровна на тренировке будет?» – «Будет». И сразу: «Фух…» – вздох облегчения. Она никогда не ругает, но всегда находит такие слова, что Лена сразу мобилизуется. Тамара Фёдоровна – очень сильная женщина, шесть лет борьбы с недугом это показали. Её пример настраивает Лену на то, чтобы преодолеть свои слабости. Они есть у каждого человека», – рассказывал Евгений Васильевич.