«Провезла лицом по полу». Тренер из Владимира жестоко обращалась с юными гимнастками

В России был предан огласке очередной инцидент жестокого обращения с гимнастками-«художницами». В этот раз пострадавшими оказались дети во Владимире. Там тренер школы олимпийского резерва №5 применяла к маленьким спортсменкам физическое насилие, избивала их скакалкой и обручем. Вот только почему-то на это долго закрывали глаза.

«Бьёт обручем по лицу»

История, породившая скандал, произошла ещё в начале декабря 2024-го. Восьмилетняя дочь Марии Рыжовой пришла домой с тренировки с синяками на лице и разбитой губой. Когда родители спросили, что стряслось, девочка ответила, что просто упала, пока разучивала новый элемент.

Взрослых это не успокоило.

На телефоне юной спортсменки стояло приложение с родительским контролем, которое постоянно вело аудиозапись. Именно поэтому Мария со своим супругом решили проверить, что действительно происходило на тренировке. Услышанное повергло родителей в ужас.

Тренер кричала на детей, оскорбляла их, используя нецензурную лексику, угрожала им физическим и сексуальным насилием и даже убийством. Родители вновь поговорили с девочкой, и та призналась, что её избила тренер.

«Стали расспрашивать ребёнка, и она призналась, что это тренер заломила ей руку и провезла лицом по полу. Толкнула её в стену, где она ударилась виском», – рассказала Мария Рыжова.

Родители девочки сразу обратились к директору школы, предоставив аудиозаписи и засвидетельствованные травмы ребёнка. Он пообещал разобраться, посмотреть записи с камер и обратиться в правоохранительные органы. Вот только за месяц никакой обратной связи Мария с мужем не получили, тогда-то они и решили предать ситуацию огласке.

Выяснилось, что многие родители других детей в школе знали о сложившейся ситуации, но боялись привлекать внимание к проблеме.

«Бьёт, конечно, редко, ну так, частенько, а орёт, конечно, часто. Других детей бьёт максимум по ляжкам, по рукам тоже, по лицу – нет. Бьёт обручем по лицу. Скакалкой она меня тоже била», – рассказывала девочка.

«Подобное абсолютно недопустимо»

Скандал вышел на федеральный уровень. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении воспитанников школы.

«В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы города Владимира, в котором она сообщает, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь. По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А. А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», – говорится в официальном сообщении на сайте СК РФ.

И дело действительно завели. А в школе олимпийского резерва начали проверку по факту обращения родителей. Пока следствие не спешит делать выводы о виновных, хотя Мария Рыжова не скрывала имя тренера, который избил её дочь, – это Анастасия Савватеева-Субботина.

На инцидент отреагировали и в Федерация гимнастики России (ФГР).

«Федерация гимнастики России осуждает инцидент, произошедший на тренировке в спортшколе №5 г. Владимир, ФГР считает подобное поведение абсолютно недопустимым. В настоящее время проводится внутреннее разбирательство во взаимодействии с региональной федерацией художественной гимнастики и школой. В ФГР готовы оказывать всё необходимое содействие следственным органам и другим инстанциям в установлении деталей случившегося. Федерация держит этот вопрос под строгим контролем и примет все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», – заявили в ФРГ агентству ТАСС.

«Тренер в одну девочку ножницами кинула»

Представители школы пока никаких комментариев не делали.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, преподавателя забрали на скорой в больницу. Это известный трюк, нас этим не удивишь. Когда в отношении человека что-то происходит, они сразу ложатся в больницу – сейчас человека ни уволить нельзя, ни проверку в его отношении проводить. Человек «болеет». У неё есть возможность собраться с мыслями, подключить какие-то связи – есть время ни к следователю не ходить, ни перед начальством не отчитываться.

У нас есть информация, что начинается давление на родителей – она начинает обзванивать, противодействовать следствию. Из СК следователи будут звонить – будем говорить, потому что очень много информации поступает. Пишут даже, что тренер в одну девочку ножницами кинула. Это нас шокировало! Нашлись люди 10-летней давности, которые из других городов готовы приехать и дать показания о её поведении. То есть это поведение не одного дня – есть свидетели, которые говорят, что 10 лет назад она так себя вела», – рассказал адвокат Владислав Луньков корреспонденту «РИА Новости».

Увы, жестокое обращение с гимнастками – нередкая практика. Но каждый раз, когда всплывают подобные истории, становится по-настоящему жутко. И страшно не только от того, как себя ведут тренеры с юными спортсменками, но ещё и от того, как все вокруг боятся рассказать об этом насилии.