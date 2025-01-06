Соревнования Олимпиады могут перенести из Италии в США. Как такое вообще возможно?

До старта зимних Олимпийских игр в Милане осталось чуть больше года. Итальянские организаторы испытывают некоторые проблемы с подготовкой санно-бобслейной трассы, поэтому МОК предусмотрел план «Б».

Но соревнования могут пройти на другой стороне земного шара!

Шеф, всё пропало?

Всё из-за сроков строительства трассы в Кортина-д’Ампеццо, которую начали возводить всего за два года до Игр – в феврале 2024-го. Риски не успеть были ощутимыми, и в Международном олимпийском комитете строго-настрого итальянцев предупредили – нужна гарантия, что старт состоится.

Строители прибавили в скорости, но при этом всё равно продумали запасной вариант. В случае если всё опять пойдёт не по графику и комплекс не будет построен, на помощь придёт Америка. Турнир примет трасса в Лейк-Плэсиде. Об этом сообщили в Straits Times со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Трасса в Лейк-Плэсиде Фото: Donald Miralle/Getty Images

Благо опыт у США есть, причём даже олимпийский. Игры в этом городе проходили в 1932 и 1980 годах. Там точно всё уже построено.

Впрочем, такой варианта развития событий немного удивляет. Вроде бы бренд «Милан-2026», а соревноваться спортсмены должны будут на другом конце земли и в ином часовом поясе. За шесть тысяч километров!

«Всё по плану»

Сейчас у итальянцев вроде бы никаких проблем. Работы на олимпийских трассах проходят согласно графику. План выполнен на 67%, и уже в марте там можно будет соревноваться. Таким образом, варианты с австрийским Инсбруком и швейцарским Санкт-Морицем тоже не понадобились. Эти точки на карте также ранее рассматривались в качестве запасных вариантов.

Стройка в Кортина-д’Ампеццо Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В декабре прошлого года МОК с инспекцией посетил строительство объекта. И в международной организации остались довольны ходом работ.

«Визит МОК был плодотворным. Мы обсудили всё по пунктам, и результаты тестов позволяют двигаться к предварительной сдаче объекта в марте 2025 года», – сказал глава фирмы-подрядчика Массимо Сальдини.

Ваши Игры и тут, и там проводят

Впрочем, история с переносом олимпийских соревнований на другой континент была бы не в новинку. В 1956-м Игры проходили как в Мельбурне (Австралия), так и в Стокгольме (Швеция). Казалось бы, где связь?!

Проблемы возникли с проведением соревнований по конному спорту. Согласно австралийским законам, ввозимые на территорию Зелёного континента животные должны пройти шестимесячный карантин. И даже для Игр власти островного государства не сделали никаких исключений. Поэтому МОК и решил провести соревнования в Швеции, причём в другие даты.

Конный спорт на Олимпиаде-1956 Фото: Getty Images

Вообще, идея проведения Олимпиады в самых разных точках Земли одновременно выглядит интересной, хоть и труднореализуемой. В Америке проводили бы свои любимые виды спорта, в Европе – свои. Зрителей и на трибунах, и на трансляциях могло бы быть больше. Но МОК в ближайшие годы вряд ли решится на такое разделение – слишком уж это нестандартно.

Да и в 2026 году, видимо, всё будет в одном месте.