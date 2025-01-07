Оглушительный скандал в гимнастике. Тренеры десятилетиями избивали и душили спортсменок!

В мировой художественной гимнастике разразился настоящий скандал. Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики (GEF) наказала Федерацию гимнастики Азербайджана и лично трёх её членов за жестокое обращение со спортсменками. Юных девушек подвергали как физическому, так и психологическому насилию на протяжении десятков лет!

Жуткая история

История началась ещё в июле 2020 года. В Фонд этики гимнастики (GEF) поступило письмо, в котором сообщалось, что главный тренер сборной Азербайджана Марианна Васильева жестоко обращалась с гимнастками. Там говорилось, что ситуацию пытались решить на национальном уровне, но всё было замято. Обращение подписали 40 родителей спортсменок. Позднее выяснилось, что все эти подписи были подложными.

Однако в Фонде этики гимнастики (GEF) начали расследование, которое длилось несколько лет. За это время было опрошено 12 свидетелей, среди которых семь гимнасток и три тренера.

В октябре 2024 года организация представила первые выводы, и вскрылось ужасное. Оказалось, что гимнастки с 2008 по 2021 год систематически подвергались физическому насилию: их били руками, булавами и телефонами, пинали, царапали, душили, заставляли тренироваться с серьёзными травмами, отбирали заработанные призовые. На спортсменок также давили психологически: их травили за вес, оскорбляли, в том числе сравнивая с девушками лёгкого поведения, забирали телефоны, запрещая общаться с родителями и друзьями, угрожали создать проблемы в жизни, если гимнастки уйдут из сборной или решат рассказать о случившемся.

В числе обвиняемых оказались Федерация гимнастики Азербайджана в целом и четыре её члена: экс главный тренер сборной и заместитель министра спорта Марианна Васильева, дочь Марианны и исполняющая обязанности главного тренера сборной Сияна Васильева, тренеры Евгения Валиева и Наталья Буланова. Суммарно на них было составлено 23 жалобы.

Три месяца шли слушания, и в начале января GEF вынесла окончательное решение. Виновными в жестоком обращении со спортсменками были признаны Марианна и Сияна Васильевы, Евгения Валиева, а также Федерация гимнастики Азербайджана. С Булановой все обвинения были сняты.

Строгое наказание

Марианна Васильева отстранена от участия в мероприятиях FIG на восемь лет, а в случае возвращения она должна будет пройти трёхмесячный курс по технике безопасности в обращении с детьми. Также ей пожизненно запрещено быть главным тренером любой гимнастической федерации, а её диплом «Почётного тренера», выданный FIG в 2019 году, был аннулирован.

Наказание было жёстким, поскольку Васильева долгие годы руководила гимнастикой в Азербайджане. И вместо того, чтобы своим примером показывать, как заботиться о спортсменах, она привила и другим тренерам насильственные методы. Более того, именно экс-главу сборной признали виновной в большинстве аспектов физического и эмоционального насилия.

Сияну Васильеву наказали за избиение гимнастки телефоном. Нынешняя глава сборной отстранена на 18 месяцев. Евгения Валиева признана виновной в оскорблении гимнасток по поводу лишнего веса и отстранена на 12 месяцев.

Отдельное наказание получила и вся Федерация гимнастики Азербайджана (AGF). Именно федерация несёт ответственность за действия Васильевых и Валиевой. AGF лишена возможности участвовать в конгрессе FIG в Бангкоке (Таиланд) в 2026 году и в заседании Совета FIG в Кавуре (Мальта) в 2025 году.

Также федерация была отстранена от участия во всех мероприятиях FIG и других международных соревнованиях на полгода. При этом санкция может быть приостановлена на 12 месяцев, если AGF проведёт определённые процедуры, направленные на улучшение безопасности спортсменок, и выплатит штраф в размере 30 тысяч швейцарских франков.

Такое наказание может сказаться на планах проведения в Баку этапов Кубка мира в 2025 году. В марте в столице Азербайджана должны соревноваться спортивные гимнасты, а в апреле – гимнастки-«художницы».

У всех признанных виновными есть 21 день, чтобы обжаловать решение. Вот только есть ощущение, что это не поможет. В последние годы на фоне многочисленных скандалов с жестоким обращением FIG занимает жёсткую и однозначную позицию в подобных конфликтных ситуациях.