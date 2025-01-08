«Ледяной король и его принцесса». Что известно о 26-летней жене Магнуса Карлсена

Магнус Карлсен – самый знаменитый и успешный шахматист мира. У норвежца всё удачно складывалась во всех сферах жизни, кроме личной. Но недавно Магнус наконец-то обрёл своё счастье. В начале 2025 года Карлсен сыграл свадьбу со своей возлюбленной Эллой Викторией Мэлоун.

Разбитое сердце

Магнус Карлсен, кажется, всегда был завидным женихом, вот только в личной жизни у шахматиста не складывалось. В 2017 году гроссмейстер встречался с Синн Кристин Ларсен, но роман продлился всего несколько месяцев.

Вскоре Магнус нашёл себе новую девушку – Элизабет Лоренцен Джённе, модель, учившуюся на криминалиста. Лишь спустя год отношений пара опубликовала первое совместное фото. После этого Элизабет стала сопровождать гроссмейстера на большинстве турниров. И вроде бы отношения пары складывались гладко. В 2020-м они купили шикарную квартиру, в СМИ появились слухи о скорой свадьбе молодых людей. Вот только в апреле 2021 года Магнус и Элизабет расстались. Подробностей Карлсен рассказывать не стал, но объяснил, что они «остались друзьями».

Тем не менее разрыв с невестой явно сказался на состоянии шахматиста. У Магнуса упали спортивные результаты, а близкие говорили, что его эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. К счастью, Карлсену удалось прийти в себя.

Следующие годы Магнус провёл как образцовый холостяк. Хотя периодически на интервью гроссмейстер говорил, что хотел бы создать семью, но не прямо сейчас. Он рассказывал, что ему нравится проводить время со своими родственниками, у которых есть дети.

Новая любовь

В феврале 2024 года Карлсен появился на турнире Freestyle Chess G.O.A.T Challenge с новой девушкой – Эллой Викторией Мэлоун. Вскоре возлюбленная начала сопровождать Магнуса на всевозможных турнирах и премиях. Пара не скрывала своих чувств, но при этом официально не подтверждала отношения.

Официально Карлсен представил Мэлоун как свою девушку в мае 2024 года, когда они вместе пришли на The Breakthrough Prize. Тогда Элла Виктория дала своё первое небольшое интервью.

«Я бы сказала, что я человек, который держится особняком. Хотя довольно легко нахожу общий язык с людьми. Но здесь столько камер, что я потрясена. Иногда мне трудно ездить с ним на все эти турниры, однако я делаю это, потому что хочу быть хорошей девушкой и поддерживать его. Но это то, к чему я привыкла. Сложно видеть, когда у Магнуса проблемы в игре, однако приятно, когда он побеждает.

Я человек, который не привык находиться на виду, и поэтому стараюсь держаться подальше от СМИ», — заявила Элла TV2.

И действительно о Мэлоун до сих пор известно крайне мало. 26-летняя девушка родом из необычной семьи: её папа – американец, а мама – норвежка. Элла долгое время жила на две страны, а потом переехала в Сингапур, где даже стала постоянным резидентом. Долгое время Мэлоун держала свои аккаунты в социальных сетях закрытыми и лишь недавно сделала их публичными.

«Она прекрасный человек, такая понимающая и поддерживающая. Иногда, если всё идёт не по плану, её присутствие становится очень приятным отвлечением», — говорил Магнус о своей возлюбленной.

Красивая церемония

Даже после официального подтверждения отношений пара не стала делиться подробностями своей личной жизни. Элла Виктория и Магнус предпочитали оставлять всё в тайне настолько, что об их свадьбе все узнали лишь за пару дней до торжества.

4 января возлюбленные обвенчались в старинной капелле в Хольменколлене (Осло) в кругу семьи и друзей. Шаферами Карлсена стали норвежский мастер ФИДЕ Йоханнес Квисла и его друг блогер Аскильд Брин. На свадьбе собрался весь шахматный мир Норвегии: комментатор Свэрре Крух Сундбё, бывший тренер Карлсена Петер Хайне Нильсен со своей супругой – Викторией Чмилите-Нильсен, гроссмейстер Йон Людвиг Хаммер и многие другие.

«Это, возможно, не совсем по мне – мёрзнуть на морозе, но Ледяной король и Ледяная принцесса сами решают, как отмечать», – сказал друг пары Магнус Бастард.

«Это была красивая церемония», — добавил Сундбё.

Свадьба Магнуса Карлсена Фото: AMANDA PEDERSEN GISKE/EPA/ТАСС

После пара отправилась отмечать свадьбу в пятизвёздочный отель в Осло.

Как пишет Dagbladet, на церемонии работала съёмочная группа Netflix. В 2025-м стриминговый сервис планирует выпустить документальный сериал про шахматы. По всей видимости, кадры со свадьбы Карлсена войдут в эту картину.

Также сообщается, что пара обручилась ещё осенью, а в декабре Магнус устроил крутой мальчишник в Осло.

Хэппи-энд?

Уже после свадьбы в Сети появился подкаст с новоиспечённой миссис Карлсен. Там Элла Виктория поделилась небольшими тайнами жизни с шахматным королём.

«Он был очень милым в нашу первую встречу, сильно стеснялся и нервничал. Это было трогательно. Он невероятно умный, сразу запомнил мой день рождения, что мне польстило, но оказалось, что у него просто хорошая память… Он просто искренний, как глоток свежего воздуха. Я не думаю, что многие знают его искренним и бескомпромиссным. Он вдохновляет меня, мне это нравится в нём.

Магнус не из тех, кто любит много похвалы. Он предпочитает быть строгим к себе, и я думаю, что это его мотивирует и заряжает.

Он с самого начала установил для себя очень низкие ожидания в бытовой жизни. У него не так много практических навыков по дому. Но это нормально. Я сама занимаюсь стиркой, он выносит мусор. Когда нужно убраться дома, у нас есть помощница.

Он не хочет учить меня шахматам. Говорит, чтобы я попросила его сестёр, но они тоже не хотят меня учить. Тогда я попросила Дэвида Хауэлла, и он ответил: «Как получится». Но Магнус правда отличный учитель», — рассказала Элла.

Магнус Карлсен с Эллой Викторией Фото: Из личного архива Эллы Виктории Карлсен

Также девушка сообщила, что стала личным менеджером своего супруга. Теперь Элла Виктория занимается расписанием шахматиста, поддерживает связь с журналистами и организаторами турниров.

Видимо, именно по этой причине молодожёны решили не отправляться в медовый месяц. Уже 11 января Магнус сыграет в немецкой Бундеслиге, а Элла Виктория будет сопровождать своего супруга.