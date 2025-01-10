«Отец мог головой об стену припечатать». Шокирующие признания юного российского шахматиста

В канун Нового года в Нью-Йорке 18-летний уроженец Нижнего Тагила россиянин Володар Мурзин шокировал шахматный мир, выиграв чемпионат мира по рапиду. Сразу после победы он поговорил с «Чемпионатом», дав нам своё первое интервью в ранге победителя. Тогда он рассказал о том, насколько важна для него победа и призовые, которые очень нужны семье.

Про спортивную составляющую мы поговорили обстоятельно. Но много ли мы знаем про самого Володара Мурзина, про то, каким было его детство? У чемпиона мира ещё четыре сестры – Агата, Аделина, Рузанна и Римма. Мама Екатерина воспитывает их одна. И семь лет назад им всем пришлось сбежать из дома, иначе могло случиться непоправимое. Шокирующая история.

«Отец говорил, что шахматы — это игра дьявола»

— Володар, ты с 11 лет живёшь в Химках. А что в тебе сейчас осталось от Урала?

— Да только то, что холод нормально переношу.

— Чем школьники Подмосковья отличались от школьников Нижнего Тагила? Приходилось ли тебе в детстве драться, отвечать «за шмотки» или «за базар»?

— Нет, чтобы драться или отвечать за что-то – такого не случалось. Я старался со всеми нормальные отношения поддерживать, спокойным был, да и остался таким же. Не было во мне ничего, что было в пацанах из известного сериала. А дети действительно отличались, в Химках у них больше понтов, скажем так. В Тагиле более простые ребята. Да и вообще у меня всё нормально там было, если бы не отец. С ним были сложности.

— Ты не знаешь, что такое нормальные отношения с отцом?

— Не помню, чтобы хоть когда-то было нормально. Во всяком случае, меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости (а ей тогда было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей.

Поэтому, когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали. Мне тогда было 11 лет, и я незадолго до этого выиграл детский чемпионат Европы. А Prof Chess Club Сергея Нестерова собирал перспективных шахматистов. Вот и получилось, что последовало предложение, и мы убежали из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру, в которой и сейчас живём.

— Слушай, а как же ты выезжал за границу, раз у тебя стоял запрет на выезд со стороны отца?

— Он поставил его, когда мне исполнилось 14 лет. Именно тогда, когда я практически выполнил норму гроссмейстера. Мне нужно было выехать всего на один турнир, чтобы набрать последний необходимый балл международного гроссмейстера. А я не мог этого сделать. Полтора года мы пытались снять этот запрет. Тренер Михаил Кобалия приезжал, выступал в тагильском суде. В итоге запрет сняли, а сейчас, слава богу, он уже ничего сделать не может, так как мне исполнилось 18 лет. Почти два года в плане шахматного развития были просто выброшены из жизни.

Володар Мурзин с сёстрами Фото: Из личного архива Володара Мурзина

— Отец был против твоих занятий шахматами?

— Да он вообще постоянно говорил, что шахматы – это игра дьявола. Но при этом заставлял меня играть до потери сил. Например, до четырёх утра. У меня глаза слипаются, я ничего не соображаю, мне в школу надо собираться через три часа, а он не отпускал. Играй, играй, играй. Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вёл себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о голову сестёр. В случае возражений мог головой об стену припечатать.

— Этот человек остался в прошлом для вашей семьи?

— Для меня совершенно точно да, в прошлом. Уверен, что и для всех нас – тоже. Сложно простить и забыть всё то, что было. Когда они с мамой развелись, он платил алименты на нас пятерых 2000 рублей в месяц. А нам, когда мы сбежали в Химки, даже спать не на чем было, поскольку мы въехали в пустую квартиру. Купили надувные матрасы, чтобы не на полу спать. Мы же уехали с мамой и старшей сестрой, потому что нам больше всех доставалось, а потом она и других сестёр перевезла. Но на первых порах было очень сложно, порой даже есть нечего было.

Володар Мурзин с сёстрами Фото: Из личного архива Володара Мурзина

«У бабушки с дедушкой мог хотя бы поесть нормально»

— А кто вообще тебя в шахматы играть научил?

— Я очень хотел пойти в шахматный кружок, но меня туда не взяли – маленький, наверное, был. Поэтому играть в шахматы я учился с дедушкой по маминой линии. Он играл на второй взрослый разряд, а я только-только понял, как фигуры ходят. Так что для меня он был первым и очень хорошим учителем. Правда, я достаточно быстро начал его обыгрывать (улыбается). К дедушке с бабушкой я часто ходил, да и ночевать оставался, лишь бы не дома. Они помогали во всём. И я честно признаюсь, что там мог хотя бы поесть нормально.

— Я слышал, что до серьёзных занятий шахматами ты ходил в футбольную секцию. Почему бросил?

— Так и было. Мне ведь и футбол, и шахматы нравились. Но меня в итоге в шахматный кружок взяли, а время занятий совпадало с футбольными тренировками. Я пытался успеть всё, но тренер в футболе сказал, что придётся выбрать, так как если заниматься и тем, и другим, не получится ни там, ни там. Выбор пал на шахматы. Хотя и в футболе у меня хорошо получалось, тренер утверждал, что при должном отношении к тренировкам может быть большое будущее. Но получилось так, что я остался в шахматах.

— Сейчас футбол в далёком прошлом остался?

— Когда есть свободное время, играю с друзьями. После того как прилетел из Нью-Йорка, дня через два уже мы рубились с ребятами. Да и как иначе, если у меня в школе любимым предметом была физкультура, мне безумно нравились любые спортивные игры и бег. В единичных случаях удаётся выбираться на стадион, чтобы посмотреть вживую. Но любимых команд нет, мне просто нравится, когда есть красивая и равная борьба. По ТВ футбол вообще не смотрю. Я просто не смотрю телевизор, лучше русский рок послушаю или с собакой позанимаюсь.

Володар Мурзин Фото: Из личного архива Володара Мурзина

— У вас есть домашние животные? Кажется, в двушке, где вы живёте вшестером, нереально их завести.

— Конечно, нереально. Но животные есть. Мы просто не можем пройти мимо брошенного животного. Так у нас появились коты и кошка. Таксу Рокси мы купили, это моя любимица, с которой я гуляю, которую воспитываю, купаю. А ещё у нас есть попугаи. Один из них, ара, пытается говорить, знает некоторые слова, но больше ему нравится танцевать. Он так делает, чтобы ему больше вкусняшек дали. Все наши животные очень дружны. В тесноте, но не в обиде, как говорится. Но я надеюсь, что добьюсь таких успехов, которые позволят нам сменить жилплощадь уже на более просторную и свою собственную.

Володар Мурзин и такса Рокси Фото: Из личного архива Володара Мурзина

«Меня звали и сейчас зовут в США учиться»

— Володар, а как в твоей жизни появился «Т-Банк»? Просто увидели тебя, такого юного и умного, и решили спонсировать?

— Чудо просто. Вообще, мама просила помощи у разных организаций с просьбой помочь в организации выезда на турнир юному шахматисту, который уже добился определённых результатов. Может, и в «Т-Банк» письмо дошло. А из банка даже приходили в Федерацию шахмат России с просьбой указать им юных и талантливых шахматистов, которые нуждались бы в поддержке. Я точно знаю, что им пытались подсунуть другого шахматиста. Но они решили, что будут поддерживать меня. Я же говорю, просто чудо. Словно я золотой билет вытащил в лотерее. Если бы не спонсоры, меня бы в шахматах точно не было. Знаете, как приятно было, когда руководитель банка Станислав Близнюк встретил меня в аэропорту по прилёте?

— Вряд ли ты думал об этом, но всё же. Может, рассчитывал, что кто-то из руководства ФШР придёт встретить?

— Нет, конечно. Я без их поддержки стал гроссмейстером, а сейчас добился такого успеха. Самое сложное ведь начать, показать какие-то приличные результаты. А потом, когда ты уже гроссмейстер, которого знают, всё гораздо проще. Так что ничего я от федерации не ждал и не жду.

— Из России после начала СВО уехали очень много шахматистов. Кто-то по политическим причинам, кто-то – из-за отсутствия поддержки. У тебя были предложения из-за рубежа?

— Да, были. Меня звали и сейчас зовут в США учиться. И я бы, наверное, принял это предложение, если бы не мой спонсор, который мне помог и на высокий уровень выйти, и для России сохранил. Так что с такой поддержкой мне просто нет смысла искать что-то ещё. А вообще, ситуация с отъездами игроков, конечно, плачевная. Можно просто открыть список топ-10 шахматистов России. Да там половина уже не действующие игроки. У них просто рейтинг стоит, но они не играют. А новых почти нет.