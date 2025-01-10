Скандал из-за флага России в английском регби. Удивительно, но фанаты просят его вернуть!

Английский регбийный клуб «Глостер» запретил одному из лидеров команды Кириллу Готовцеву выступать с нашивкой в виде российского флага на своём джерси. Скандал разгорелся из-за комментариев в социальных сетях.

Клуб лишил Готовцева флага

В субботу российский регбист Кирилл Готовцев, выступающий за английский «Глостер», как ни в чём не бывало вышел на игру с «Сейл Шаркс» в джерси с небольшой нашивкой в виде российского флага. В его команде это не редкость и не исключение. Традицию в клубе ввели ещё в 2015 году – «Глостер» разрешил размещать свой флаг каждому игроку, когда-либо выступавшему за свою страну в международных матчах.

Кирилл выступал за сборную России. А в Англии он играет с 2021 года. В марте 2024-го вместе с командой он взял Кубок Премьершипа и стал лучшим игроком сезона-2023/2024. Всё это время россиянин, как и некоторые его одноклубники, выступал с флагом, пришитым чуть ниже воротника на спине. Но до января 2025 года это никого не беспокоило.

Скандал полыхнул после комментариев в социальных сетях. Оказалось, что некоторых пользователей оскорбляет наличие на форме российской символики. Клубу пришлось отреагировать и извиниться.

В «Глостере» заверили, что на следующую встречу все игроки выйдут без флагов на джерси в качестве разовой акции. В дальнейшем символика стран вновь появится на форме спортсменов – всех, кроме Кирилла. Клуб отмечает, что подобное решение принято по согласованию с самим Готовцевым.

«Мы понимаем коннотации флага, о котором идёт речь, и приносим извинения за любые оскорбления, которые это могло вызвать.

Клуб осведомлён о продолжающихся обсуждениях в соцсетях по этому вопросу и хотел бы выразить глубокое осуждение всем формам расизма, и любой человек, выражающий подобные взгляды, не будет приветствоваться в «Кингсхольме», – говорится в заявлении.

Сам Готовцев от комментариев воздержался.

«Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», – сказал спортсмен.

«Это страна, которая существует»

Удивительно, но в соцсетях «Глостера» ситуация совсем не такая, какую можно ожидать, если понимать всю непростую политическую ситуацию.

Комментарии в духе «Не могу дождаться, когда Готовцева выгонят» единичны. А тех, кто поддерживает россиянина, – большинство! Причём многие отмечают, что всё началось из-за комментатора с украинским флагом на аватарке, даже не являющегося болельщиком «Глостера».

«Кирилл – спортсмен, а не политик. Парень, который это устроил, не является болельщиком клуба. На самом деле, прокрутка его профиля показывает вам вопиющий расизм. Как это приемлемо? Извините, клуб, вы ошиблись», – написал один из подписчиков официальной страницы клуба.

Кирилл Готовцев Фото: Getty Images

«Один человек был «оскорблён», поэтому вы потакаете ему и игнорируете большинство», – написал другой болельщик команды.

«Спорт – это единство, а не разделение. Люди – не правительства. Игрок имеет право нести свой флаг. В чём его вина?» – пишет ещё один фанат.

«Нет проблем с тем, чтобы оставить флаг. Это страна, которая существует, и Готовцев играл за неё», – заметил другой болельщик.

Как бы то ни было, пока «Глостер» пошёл на поводу у хейтера в комментариях. Но хочется верить, что сотрудники клуба прочитают и отзывы в поддержку российского регбиста и передумают отбирать у лидера команды флаг.