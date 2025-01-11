Ронни О’Салливан проиграл четыре матча и психанул. Аж выбросил кий в мусорное ведро!

2025 год начался с очередного разочарования для главной звезды мирового снукера Ронни О’Салливана. Ракета на эмоциях снялся с турнира Championship League. Перед своим уходом семикратный чемпион мира даже выбросил свой кий в мусорное ведро!

Что же так разозлило англичанина?

Поражение за поражением

В текущем сезоне Ронни выглядит неважно. Он до сих пор не смог выиграть ни одного турнира. Его лучшим результатом стал полуфинал Xi'an Grand Prix в августе. А всего у О’Салливана девять поражений в 23 матчах с начала сезона.

В конце года многократный чемпион мира взял небольшую паузу. Казалось, что это даст Ронни некоторое время на перезагрузку и возвращение с новыми силами в январе 2025-го. Вот только этого не случилось.

На старте Championship League Ракета проиграл три поединка за один день. 8 января он потерпел поражения от Криса Вейклина (2:3), Кайрена Уилсона (1:3) и Марка Селби (2:3). Единственным матчем, который О’Салливан выиграл, стал поединок с Джеком Джонсом (3:2). По ходу всех встреч многократный чемпион мира испытывал проблемы с наклейкой на кий, что сказывалось на его игре. Чувствовалось, что Ронни крайне раздражён. Во время матча с Джонсоном после неудачного удара англичанин даже пнул стол и назвал свои усилия «бесполезными».

Во второй день турнира ситуация ухудшилась. Играя с Робертом Милкинсом, Ракета постоянно психовал после своих ошибок. В первом фрейме он не смог отправить простой синий в среднюю лузу, после чего показал странный и, кажется, не совсем приличный жест. В четвёртой партии у Ронни возникли проблемы на простом розовом. Допустив ошибку, он с силой ударил кием по столу. Правда, сразу извинился перед соперником и судьёй.

Ронни О’Салливан Фото: George Wood/Getty Images

Матч с Милкинсом Ракета проиграл (2:3). Это настолько вывело О’Салливана из себя, что в комнате отдыха он выбросил свой кий в мусорное ведро. Как сообщается, позднее его забрал менеджер английского чемпиона.

«Он фактически разбил свой кий. Так был недоволен своим выступлением, что теперь он будет играть новым кием на Ally Pally», – сказал Доминик Дейл.

Оправится ли Ронни к ЧМ-2025?

Но разбитым кием чемпион не ограничился. На эмоциях Ронни заявил о снятии с Championship League перед заключительной игрой с Али Картером. В итоге все результаты Ракеты на турнире были аннулированы.

После такой вспышки гнева было бы особенно интересно посмотреть, как О’Салливан будет защищать титул Masters. Но не в этот раз: действующий чемпион объявил о снятии с турнира по состоянию здоровья.

Очевидно, что Ракета испытывает ментальные проблемы на фоне неудач в нынешнем сезоне. Лучшего снукериста в истории явно гложет, что он не может выступать на самом высоком уровне. А до чемпионата мира в апреле осталось буквально несколько турниров. И неясно, будет ли участвовать в них Ронни или нет. Но понятно другое – О’Салливану необходимо хоть как-то прийти в себя к началу противостояний в Крусибле. Ведь этот чемпионат мира, возможно, станет последним в его долгой карьере.