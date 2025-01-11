В российском футзале разгорелся расистский скандал. Полиция уже разбирается, что случилось

Расистские скандалы в отечественном спорте – дело нечастое. Всё-таки темнокожих атлетов в России намного меньше, чем в США или Европе. Однако, увы, порой они всё-таки происходят и в нашей стране.

Неприятный инцидент произошёл в матче 14-го тура чемпионата страны между «Сибиряком» и «Норильским никелем» 9 января.

Гости из Норильска играли лучше и в концовке встречи вели со счётом 5:1. Второй и пятый голы «Никеля» забил темнокожий нападающий Нандо. Ему 37, он уроженец Белу-Оризонти (Бразилия), но за российские клубы играет с 2012 года, уже получил российский паспорт и выступал за нашу сборную.

Нандо Фото: mfknn.ru

Некоторые болельщики «Сибиряка», видимо, раздосадованные счётом, начали скандировать в адрес Нандо оскорбительные кричалки. Футболист, хорошо говорящий по-русски, понял их смысл и просто покинул площадку. «Норильский никель» доигрывал матч без него и победил со счётом 6:1.

После встречи гости выпустили жёсткое официальное заявление:

«Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, ещё в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне, был вынужден досрочно покинуть игровую площадку.

Мы твёрдо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота», – вот фрагмент заявления.

А полный текст можно прочитать по ссылке: «Норильский никель» пожаловался на расизм в адрес Нандо со стороны болельщиков «Сибиряка»

Более того, пресс-секретарь «Норильского никеля» Михаил Туаев предположил, что это скандирование было спланированной акцией.

Пресс-служба Суперлиги отреагировала быстро и заявила о «нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации».

Не задержался с ответом и «Сибиряк», также высказавшийся «категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте», а также попросивший помощи у РФС и представителей Суперлиги в расследовании инцидента.

Заявления «Сибиряка» можно прочитать здесь: Руководство «Сибиряка» сделало заявление по поводу расистского поведения фанатов клуба

Известно, что ситуация будет рассмотрена Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, также проверку проводит полиция Новосибирска.

«Информация зарегистрирована в ГУ МВД России по Новосибирской области, организовано проведение проверки в рамках своей компетенции».

Стоит отметить, что болельщики не впервые провоцируют Нандо, однако впервые скандальная ситуация зашла так далеко. Если будет доказано, что болельщики «Сибиряка» действительно оскорбляли футболиста с российским паспортом, клуб из Новосибирска может быть строго наказан.