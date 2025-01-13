Турецкий стрелок с Олимпиады-2024 зазвездился? Как живёт прославившийся «батя с дивана»

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч прославился на Олимпиаде-2024 в Париже. Спортсмен завоевал серебро в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в смешанных парах. Но миллионы людей по всему миру привлекла не медаль, а его расслабленная поза с одной рукой в кармане. А ещё то, что во время соревнований он не пользовался специальной экипировкой — линзами для улучшения точности и наушниками. Эдакий «батя, вставший с дивана», чтобы показать всем, как надо побеждать.
А как живёт Юсуф Дикеч через полгода после своей минуты славы?
«Он очень занят»
После Игр жизнь у невозмутимого Юсуфа пошла в гору. Уже сейчас известно, что интервью с турком обходится журналистам как минимум в € 30 тыс. Об этом на днях заявил его представитель Мехмет Али Акгюль.
«Он очень занят и уже готовится к Играм-2028. Юсуф не артист, ему неинтересно давать интервью», – заявил Акгюль.
Если переводить на рубли, то получается больше трёх миллионов. Команда Дикеча сделала ставку на то, что не каждый сможет заплатить такие деньги за интервью с ним. А поэтому и желающих отвлечь от спорта станет меньше.
Запатентовал позу и снялся в сериале
Но и без интервью и тренировок у стрелка хватает забот. Например, после Олимпиады Юсуф подал заявление в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам, чтобы зарегистрировать патент на свою позу.
Юсуф Дикеч
Фото: Charles McQuillan/Getty Images
«Мы очень рады выступать посредниками в рассмотрении заявки на товарный знак Юсуфа Дикеча, который не только принёс Турции серебряную медаль, но и внёс значительный вклад в продвижение нашей страны», – объяснил генеральный директор компании Markiz Patent Орхан Эриман.
А на днях стриминговая платформа SkyShowtime опубликовала анонс второго сезона сериала «День шакала». По задумке сценаристов Дикеч выступал на Олимпийских играх в Париже под прикрытием, а на самом деле являлся наёмным убийцей. Премьера состоится уже в этом году.
Тизер сериала
Фото: Кадр из видео
Тизер сериала
Фото: Кадр из видео
Ощущение, что Дикечу не нужно даже сильно стараться, чтобы вжиться в роль. Он настолько органичен в своём деле! Кстати, во время грима любимый «батя» многих фанатов спорта сохраняет своё каменное лицо.
Настоящая Юсуфомания
О популярности Дикеча говорит то, что многие стремятся повторить образ невозмутимого турецкого стрелка. Начался какой-то удивительный флешмоб. Например, на Хэллоуин в Юсуфа нарядился Арман Дюплантис.
Арман Дюплантис в позе Юсуфа Дикеча
Фото: Из личного архива Армана Дюплантиса
Не смог остаться в стороне и нападающий ФК «Челси» Николас Джексон.
Николас Джексон в позе Юсуфа Дикеча
Фото: Chris Lee/Getty Images
Крутая история Юсуфа Дикеча вполне может продолжиться и на Олимпиаде-2028. Кто знает, возможно, поездка в Лос-Анджелес, где такие харизматичные персонажи на вес золота, принесёт ему ещё больше очков в копилку узнаваемости. Может быть, и ценник на интервью вырастет!