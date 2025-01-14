«Вся команда была лидером». Перемен в топ-3 в женской Суперлиге не случилось

В женской Суперлиге команды всё ближе подбираются к окончанию предварительного этапа. Победы становятся ещё ценнее, ведь, помимо набранных очков, каждый коллектив хочет заполучить себе место как можно выше. В 18-м туре делом доказали свои притязания на более высокие места «Уралочка-НТМК» и «Енисей».

Для «Уралочки» начало встречи с «Заречьем» получилось весьма обескураживающим. Подмосковная команда резво стартанула в матче, явно нацеливаясь на тройку лидеров, но получила ответный удар во втором сете. После которого так и не оправилась, упустив не только победу в игре, но и возможность сместить «Ленинградку» с третьего места.

А ведь в первой партии на стороне хозяек падали буквально все мячи. Гостьи отлично подавали, записав в статистику сразу пять эйсов. В атаке не было равных Марии Халецкой. «Уралочка» испытывала трудности в защите и не могла организовать контратаку, чтобы хоть как-то приблизиться к одинцовскому клубу.

Но затем холодный душ ждал уже команду Константина Ушакова, которая стала допускать больше брака. «Уралочка» воспользовалась этим и вышла вперёд – 16:12. Екатеринбурженки смогли перестроиться и добавить на блоке и в атаке первым темпом. Гостьи с таким напором не справились.

«Уралочка» — «Заречье» Фото: ЖВК «Уралочка»

С каждым сетом нападающие «Заречья» всё чаще упирались в уральский блок. Со своей работой безупречно справлялись две Елизаветы — Фитисова и Карполь. Центральные блокирующие даже завершили встречу практически с равными показателями: у обеих по три блока и по одному эйсу, и лишь на один мяч в атаке больше у Фитисовой — 12. У гостей роль лидера взяла на себя Ольга Бирюкова. Концовка третьего сета получилась равная и очень нервная. Но всё решил брак. Подопечные Карполя сыграли чище и вырвали победу в партии.

В четвёртом сете всё тоже решилось в концовке, которая прошла на балансе. У «Заречья» были шансы перевести встречу на тай-брейк, но хозяйки буквально выгрызли сет, зубами цепляясь за каждый розыгрыш. По итогу встречи подмосковные волейболистки забрали атаку и подачу – 50% против 45% реализованных мячей в нападении и 9:5 по эйсам, но на блоке (10:5) и по чистоте игры уральские спортсменки были эффективнее.

«В первой партии мы растерялись, не до конца были собраны и допускали много своих ошибок. Следующие три партии девочки шикарно придерживались плана на подаче, приёме и в атаке. Они были одним дружным коллективом, во всём помогали друг другу, начали хорошо защищаться, поднимать скидки, максимально хорошо полетела подача, что в игре с «Заречье-Одинцово» очень важно. Наша игра заработала, и, естественно, после того, как начали придерживаться плана, сами стали отлично играть и добились такого результата. Вся команда сегодня была лидером», — радовался Михаил Карполь после встречи.

Волейболистки «Енисея» поддержали успех своей мужской команды и увезли из Челябинска такую редкую в этом сезоне победу. Красноярские спортсменки взяли убедительный реванш за матч первого круга, переиграв «Динамо-Метар» на их же площадке.

Динамовки вновь попали в ловушку собственного нападения, а точнее, нереализованных моментов в этом элементе. Хотя в дебюте встречи всё смотрелось оптимистично, болельщики могли рассчитывать на положительный исход для своей команды. «Метар» смог зацепиться за первую партию, проигрывая в ней семь мячей. Концовку забрать не удалось, но подопечные Алексея Дешина показали настоящий характер.

Во втором сете челябинские волейболистки продемонстрировали тот уровень игры, который от них ждут. Получилось поднять уровень позитивного приёма с 17% до 55%, что сразу облегчило работу связке и нападающим, которые всё чаще оставались на разорванном блоке. Реализация атак тоже дотянулась до 50% после 30% в первой. Это и помогло сравнять счёт в матче.

«Динамо-Метар» — «Енисей» Фото: ЖВК «Енисей»

Вот только продолжить с таким настроем не получилось. Начиная с третьего сета, команду словно подменили. Мозаика, которая так успешно складывалась в предыдущей партии, рассыпалась под напором «Енисея». Видно было, что сибирячки завелись после трёх видеопросмотров, взятых челябинским наставником в концовке второго сета. Кстати, все они были на просмотр игры Александры Чирович на стороне соперника, и два из трёх были выиграны. Но это только раззадорило гостей. Красноярск просто разрывал своим нападением блок и защиту Челябинска. Сибирячки справились с подачей «Метара», Мария Фролова и Яна Даций зацементировали заднюю линию, что позволило Чирович дать скорость атакующим игрокам. Ни замены, ни тайм-ауты наставника «Метара» не принесли желаемого результата. Красноярск забрал два сета с одинаковым счётом 25:16. Гостьи переиграли хозяек во всех элементах игры: приём – 43% позитива против 34%, 57:42 в нападении, 11:7 блок и 8:4 – на подаче.

Что в остальных матчах

«Ленинградка» успешно начала 2025 год, переиграв на своей площадке «Минчанку». Гостьи оказали сопротивление лишь в первой партии. Дальше волейболистки из северной столицы контролировали ситуацию, что позволило Александру Кашину дать игровую практику всем своим волейболисткам. Гостьи стабильнее принимали – 48% позитивной доводки против 38% у хозяек. Но сетку отработать лучше получилось у петербурженок – 44:39 в атаке и 8:5 – на блоке.

В Москве «Динамо» и «Тулица» создали интригу в концовках первых двух партий, что вполне могло предвещать затяжной матч. Но затем подопечные Александра Кошкина всё-таки вспомнили, что являются хозяйками площадки, и уверенно забрали следующие два сета. При равном приёме, который показали обе команды, в атаке точнее оказались гостьи, забив 58 мячей с результативностью 44%. У динамовок всего 44 удара достигли цели – всего 34% успешных действий в нападении. Зато вновь выручил блок, который 22 раза остановил соперниц. Девять удачных блокирований на счету Ангелины Лазаревой — столько же, сколько у всей «Тулицы» за встречу. Неудивительно, что Лазарева второй год возглавляет список лучших блокирующих лиги. Сейчас на её счету уже 94 очка.

АНГЕЛИНА ЛАЗАРЕВА Фото: ЖВК «Динамо»

Казанское «Динамо-Ак Барс» не оставило никаких шансов очередному своему сопернику, которым на этот раз оказался краснодарский клуб. Доминиканские легионеры казаночек не принимали участия в предыдущем матче с «Енисеем», но дома обе с первых минут вышли в стартовой шестёрке. Брайелин Мартинес набрала 21 очко (18 в атаке и три – на блоке), став самой результативной в команде. У Гайлы Гонсалес показатель в нападении получился скромнее, всего восемь выигранных мячей. Зато диагональная повторила свой кубковый успех на подаче, оформив четыре эйса. Южанки ничего не смогли противопоставить мощи лидеру чемпионата. «Динамо-Ак Барс» было лучше во всех компонентах: 7:3 на подаче, 47:27 – в нападении и имело двукратное преимущество на блоке – 10:5.

Ещё один лидер — калининградский «Локомотив» — на своей площадке в трёх партиях переиграл «Спарту», замыкающую турнирную таблицу.

«Мы приехали играть, старались взять хотя бы партию. Но уж больно много мощи было у «Локомотива». Мы с соперниками все-таки в разных весовых категориях. В концовках партий они были надёжнее. Подачи Ирины Воронковой, атаки Каракурт. Всё, что не решается с первого раза, пасуется Эбрар, а она всё решает. Нам такое сделать сложно, приходится брать просмотры, тайм-ауты, чтобы сняться с подачи. Да, мы неплохо защищались, старались, но достать атаки «Локомотива» было сложно», — констатировал Станислав Саликов сразу после встречи.

Действительно, многое в этом матче решили удары турецкой диагональной. Каракурт наколотила 17 мячей с игры и поставила три «чехла» на блоке, став лучшей в своей команде по набранным очкам.

Завершала тур встреча «Протона» и «Омички». Саратовские волейболистки в первой партии даже вздохнуть гостьям не позволили, выиграв сет со счётом 25:9. В оставшихся сетах игра Омска была уже ровнее, но победа всё равно осталась у хозяек. В саратовской команде дебютировала сербская связующая Ана Якшич, которая отметилась четырьмя очками. Лучшей же стала диагональная Наталья Селивёрстова, заработавшая 14 очков.

Все результаты матчей 18-го тура

«Ленинградка» — «Минчанка» – 3:0 (25:20, 25:18, 25:16);

«Динамо» – «Тулица» — 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:20);

«Уралочка-НТМК» – «Заречье-Одинцово» – 3:1 (15:25, 25:14, 25:22, 25:23);

«Динамо-Ак Барс» – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:18, 25:15, 25:);

«Локомотив» – «Спарта» – 3:0 (25:19, 25:18, 25:20);

«Динамо-Метар» – «Енисей» – 1:3 (24:26, 25:22, 16:25, 16:25);

«Протон» – «Омичка» – 3:0 (25:9, 25:18, 25:21).