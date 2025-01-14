Удивительная история на ЧЕ-2025 у конькобежек: соперницы не выявили победительницу!

Невероятная синхронизация

С 10 по 12 января в Нидерландах, королевстве конькобежцев, проходил чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье.

Широкому кругу болельщиков этот турнир без россиян вряд ли был очень интересен, но как минимум одна история оттуда просто удивительна!

Во второй день соревнований в спринте на 500 м произошло нечто уникальное, если учитывать возможности современного хронометража.

Самая яркая звезда и секс-символ конькобежного спорта, серебряная медалистка Пекина Ютта Лердам сражалась с соотечественницей, трёхкратной олимпийской чемпионкой в шорт-треке Сюзанне Схюлтинг.

Уже на стартовом отрезке соперницы показали абсолютно одинаковое время – 10,52. И, как бы они ни старались опередить друг друга, на финише им не помогла даже разножка. Спортсменки продемонстрировали абсолютно одинаковый результат вплоть до тысячных секунды – 37,960. Во втором забеге на 500 м это был лишь третий результат. Лучшее время показала ещё одна нидерландка Фемке Кок, а второй стала Кайя Зиомек из Польши.

Фотофиниш Лердам и Схюлтинг Фото: Кадр из трансляции

Одинаковый результат вплоть до тысячной доли секунды – событие редкое, но всё же не уникальное. Например, в декабре 2023 года две спортсменки из Нидерландов поделили золото на этапе Кубка мира по шорт-треку. Сельма Паутсма и Ксандра Велзебур преодолели 500 м за 43,128.

Но вернёмся к событиям чемпионата Европы: для Ютты Лердам третье время в спринте не стало решающим в борьбе за главный приз. Она дважды выиграла коронную тысячу и обеспечила себе золото в спринтерском многоборье.

Нидерландка стала четырёхкратной чемпионкой Европы, чем, безусловно, сильно порадовала публику во главе со своим звёздным бойфрендом – американским блогером и боксёром Джейком Полом.

А Зиомек, как бы ни старалась, в тройку призёров всё же не попала. Нидерландки её туда просто не пустили. Серебро завоевала Фемке Кок, которая до последнего боролась с Лердам за победу, но уступила соотечественнице всего 0,04 секунды. А бронза досталась королеве шорт-трека Сюзанне Схюлтинг. Это, кстати, первая медаль спортсменки на крупном международном турнире по конькобежному спорту.

Побеждали не только Нидерланды

Норвежка Рагне Виклунд стала единственной спортсменкой, не представляющей Нидерланды, но поднявшейся на пьедестал почёта на чемпионате Европы. Рагне завоевала бронзу в классическом многоборье, став при этом лучшей на дистанциях 3000 и 5000 м. Для Норвегии это первая медаль, завоёванная конькобежкой этой страны в многоборье на главном турнире Старого Света. Победу в этом зачёте одержала нидерландка Антуанетта де Йонг, серебро у её соотечественницы Йой Бёне.

Зато норвежские мужчины произвели в Херенвене фурор. Спустя 34 года после предыдущей победы титул чемпиона Европы вновь у норвежца! Отличился Сандер Эйтрем, сначала установивший национальный рекорд на дистанции 5000 м, а потом повторивший успех на дистанции 10 000 м.

Сандер Эйтрем Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Закрепить превосходство норвежцев удалось ещё одному скандинаву – Педеру Конгсёугу. А замкнул тройку нидерландец Бо Снеллинк.

А в спринтерском зачёте у мужчин на пьедестале вновь исключительно представители страны-хозяйки: золото добыл Еннинг Де Бо, серебро – Мерейн Шеперкамп, а бронзовая медаль досталась Тиму Принсу. 20-летний Де Бо посвятил победу дедушке, скончавшемуся за неделю до турнира.

«В эти выходные я не хотел кататься, думая о его смерти, потому что это могло как придать сил, так и сломить. Но теперь, когда всё закончилось, я могу открыто посвятить ему этот титул», — сказал победитель.

Экс-россияне тоже выступали

Интересно, что на чемпионате Европы в классическом многоборье выступили сразу два экс-россиянина: Владимир Семирунний и Богдан Бауэр.

В 2023 году талантливый юниор Семирунний сменил спортивную прописку на польскую. На ЧЕ-2025 в забеге на 500 м Владимир установил личный рекорд, сняв с предыдущего 0,9 секунды, — 37,27. В остальном как-то ярко выделиться у него не вышло. Владимир дважды финишировал 10-м в забегах на 500 и 5000 м и стал седьмым на 1500 м. Как следствие – 10-е место в зачёте. Но парню всего 22, у него ещё всё впереди.

Для Бауэра, выступающего за Германию, чемпионат Европы сложился ещё менее удачно. 22-летний Богдан финишировал 19-м в забеге на 500 м и не сумел добраться до финиша на пяти тысячах. Стоит отметить, что Бауэр выступал в России ещё в марте 2024 года. Однако он по национальности немец, и его семья давно хотела вернуться на историческую родину.