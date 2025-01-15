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Гандбол, мужской чемпионат мира – 2025: турнирная таблица, результаты, фавориты, главные звёзды, неожиданные участники

Без России, зато с Гвинеей. Чего ждать от мужского чемпионата мира по гандболу?
Андрей Шитихин
Чего ждать от мужского чемпионата мира по гандболу
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Видимо, четвёртой подряд победы датчан. Хотя достойных соперников хватает.

В Дании, Норвегии и Хорватии стартовал мужской чемпионат мира по гандболу – 2025. Среди 32 участников есть, например, команды Кабо-Верде, Гвинеи и Кубы, но нет сборных России и Беларуси. Главный турнир года в мужском гандболе вряд ли завершится сенсацией – слишком сильна сборная Дании, которая идёт за четвёртой победой подряд.

Какие команды участвуют в чемпионате мира?

В турнире примут участие 32 команды, среди которых есть даже сборная Гвинеи, дебютант чемпионатов мира. А ещё – команда Кабо-Верде, которая уже становилась худшей на чемпионате мира и готова повторить этот результат. Для расширения географии ЧМ-2025 это хорошо. Но в плане спортивной составляющей интриги не прибавится точно. Вновь в деле и сборная США, которая на прошлом турнире отличилась неадекватным поведением.

Американский гандболист укусил соперника во время матча:
Американец укусил соперника на чемпионате мира. Да это просто за гранью!
Американец укусил соперника на чемпионате мира. Да это просто за гранью!

Сборные России и Беларуси от международных турниров по-прежнему отстранены, и им остаётся играть только между собой. Глава ФГР Сергей Шишкарёв может сколько угодно говорить, как руководство Международной федерации гандбола сожалеет, что сборная России не участвует в крупнейших турнирах, но реальное отношение выражается в поступках. А поступки таковы, что даже уже достигнутая договорённость о трансляциях матчей ЧМ-2025 на российском ТВ была аннулирована.

Какова формула чемпионата мира по гандболу?

Чемпионат мира пройдёт в несколько этапов. На предварительном раунде команды разбиты на восемь групп. Только по одной сборной из каждой группы не пройдёт дальше – им предстоит утешительный турнир, который называется Кубок Президента. Занявшая последнее место сборная – худшая из худших, ставшая обладателем этого трофея – лучшая из худших. Разница небольшая.

Команды-участницы чемпионата мира – 2025

Группа А: Германия, Чехия, Польша, Швейцария.
Группа В: Дания, Италия, Алжир, Тунис.
Группа С: Франция, Австрия, Катар, Кувейт.
Группа D: Венгрия, Нидерланды, Северная Македония, Гвинея.
Группа Е: Норвегия, Португалия, Бразилия, США.
Группа F: Швеция, Испания, Япония, Чили.
Группа G: Словения, Исландия, Куба, Кабо-Верде.
Группа Н: Египет, Хорватия, Аргентина, Бахрейн.

Оставшиеся 24 сборные – по три из каждой группы – продолжат борьбу в основном раунде с набранными на предварительном этапе очками. Там команды будут разбиты на четыре группы. Из каждой группы в четвертьфинал пройдут только по две сборные. А дальше – рубиловка на вылет.

Кто фаворит чемпионата мира – 2025?

Сборная Дании выиграла три предыдущих чемпионата мира, стала победителем Олимпиады в Париже, каким-то чудом упустила победу в финале Евро-2024. Именно датчане – главные претенденты на золото турнира, часть матчей которого пройдёт в их родной стране. Команда Николая Якобсена – настоящая машина для побед, а Матиас Гидсель, безусловный лидер этой сборной, – явный претендент на MVP. В случае командного золота, конечно.

Полное расписание чемпионата мира – 2025 по гандболу
Турнирная таблица чемпионата мира по гандболу – 2025

В отличие от прошлых лет, когда отчётливо читалось горячее противостояние Дании и Франции, теперь у датчан нет главного соперника. На медали с полным правом могут претендовать сборные Германии (финалист Олимпиады-2024), Словении, Франции, Венгрии, Швеции, Испании, Хорватии. Если в числе медалистов окажется какая-то другая сборная, кроме названных, это станет настоящей сенсацией.

Дания и Франция уже лихо начали турнир, накидав полную кошёлку соперникам из Алжира и Катара. Остальные фавориты вступят в борьбу позже.

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