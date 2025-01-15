На шаг впереди: почему Freedom Finance и финансисты содействуют популяризации шахмат

В канун Нового года в США состоялся чемпионат мира по рапиду и блицу. Турнир запомнился не только яркой победой россиянина Володара Мурзина, но и конференцией Wall Street Gambit, спонсором которой выступила Freedom Holding Corp.

Шахматы развивают аналитическое мышление, способствуют умению просчитать риски и учат принятию решений в условиях ограниченного времени. Владелец международного холдинга Freedom Finance Тимур Турлов рассказал, почему финансисты способствуют популяризации игры.

Бизнесмен и по совместительству глава Казахстанской федерации шахмат пояснил, что и в финансах, и в шахматах зачастую приходится принимать важнейшие решения за считаные минуты с учётом баланса рисков. Игра формирует качества, которые необходимы современному человеку вне зависимости от сферы его деятельности. А для финансистов эти навыки особенно важны и полезны.

В обеих областях ключевыми залогами успеха являются стратегическое мышление, упорство и креативность. За доской нельзя победить случайно, итоговый результат складывается из упорного тренировочного процесса, знания теории и её применения на практике. Основной темой конференции Wall Street Gambit, прошедшей в перерывах между играми чемпионата, стала связь шахмат и управления деньгами. В рамках мероприятия выступили ведущие спикеры из мира шахмат и капитала.

Конференция Wall Street Gambit Фото: ФИДЕ

Игра в шахматы способствует развитию эмоционального интеллекта и креативности, навыков, чрезвычайно востребованных в эпоху искусственного интеллекта. Не менее важна и психологическая устойчивость, уверен собственник Freedom Тимур Турлов. По его мнению, шахматисты должны держать в голове тысячи партий и вариантов, что необходимо для управления рисками в финансах.

Именно поэтому основная цель чемпионата и конференции для компании Freedom Holding, известной приверженностью к инновациям и привлечению талантов в различных областях, — поддержка шахмат в соответствии со своей философией стратегического мышления и осознанного принятия рисков.

Тимур Турлов на конференции Wall Street Gambit Фото: ФИДЕ

«Мы гордимся тем, что поддерживаем мероприятие, которое не только прославляют эти качества, но и вдохновляют миллионы людей стремиться к совершенству», — сказал владелец компании-спонсора чемпионата. По словам предпринимателя, для холдинга был важен выбор места — Нью-Йорк, мировой финансовый центр, где находится штаб-квартира Freedom Holding. Для компании, чьи акции представлены на NASDAQ, участие в шахматном чемпионате – это еще и возможность укрепить связи с сообществом Wall Street, потенциальными партнёрами и инвесторами.

Чемпионат мира по рапиду и блицу привлёк сильнейших игроков со всей планеты. В турнире с призовым фондом $ 1,5 млн участвовали первый номер мирового рейтинга Магнус Карлсен, двукратный победитель турнира претендентов Ян Непомнящий и чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь.

Мировое первенство привлекло повышенное внимание зрителей. Как отмечает Турлов, задача поддержки шахмат особенно важна, с учётом растущей популярности игры, которая, как и финансовый анализ, базируется на умении мыслить на несколько ходов вперёд.