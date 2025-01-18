«Ужасное зрелище». Норвежские гандболисты влипли в историю прямо на глазах короля

Мужская сборная Норвегии по гандболу потерпела болезненное поражение в первом же матче на домашней арене чемпионата мира – 2025. Двукратные вице-чемпионы провалили встречу с Бразилией на глазах своего короля и словили волну хейта.

«Почти невозможно поверить»

Норвежцы попали в группу Е вместе с Бразилией, США и Португалией. На первый матч хозяева площадки вышли в статусе явных фаворитов, они не проигрывали Бразилии последние пять встреч. Вся Норвегия ожидала праздника, а получила поражение со счётом 26:29 на глазах короля Харальда V и восьми тысяч болельщиков.

«В прошлом году на чемпионате Европы мы сыграли вничью с Фарерскими островами, это тоже был шокирующе плохой результат. Но, на мой взгляд, это ещё хуже. Вы просили устроить вечеринку, у вас есть желание, чтобы люди приходили и делали это и на остальных матчах, а затем вы устраиваете что-то подобное», – возмущался в эфире бывший гандболист Уле Эревик.

Король Харальд V на трибуне во время матча Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

«Я знаю, Йонас Вилле (главный тренер сборной Норвегии. – Прим. «Чемпионата») говорит, что они хорошо играли в атаке, и иногда так оно и было, но мяч должен быть заброшен. Это одна и та же песня, которую поют снова и снова, должно же что-то измениться!» – продолжил Эревик.

«Это огромная потеря. Почти невозможно поверить, что такое происходит здесь. На это просто грустно смотреть», – говорит эксперт NRK Ховард Тведтен.

«Я не верю своим словам, но Бразилия лидирует в матче с Норвегией. Чему мы являемся свидетелями? Это может привести к домашнему фиаско. Мы едва не загубили чемпионат ещё до его начала. Я отказываюсь верить в то, что вижу», – возмущался во время встречи комментатор TV3 Даниэль Хёглунд.

«Это просто ужасное зрелище. Это ключевой момент для нашего поколения», – обречённо заключил Хёглунд после завершения матча.

«Это большая проблема. Это печально, но мы должны извлечь из этого урок. Есть несколько упущенных возможностей, которые подводят нас к концу, так что это отстой. Но до конца чемпионата мы будем играть с ножом у горла и покажем, что на нас можно положиться», – заявил звёздный игрок сборной Тобиас Грёндаль.

Слабое сопротивление США

«С ножом у горла» норвежцы вышли на матч с США и снова – в статусе фаворитов. К счастью для них и болельщиков, в этот раз была более чем уверенная победа – 33:17.

«Трудно судить о состоянии Норвегии на фоне такого слабого сопротивления. Первый тайм был напряжённым, и мы готовились ко многим концовкам. Во втором тайме мы по-прежнему много играли, и мне хотелось бы видеть больше ритма в атакующей игре», – говорит норвежский эксперт TV2 Бент Свеле.

«Всё начиналось неритмично и немного сумбурно. Это потому, что трудно подготовиться к игре с такой командой, как Соединённые Штаты, – их немного трудно понять», – сказал Грёндаль.

Норвежцы смогли немного выправить ситуацию после провала с Бразилией и обеспечили себе выход в основной раунд чемпионата мира. Но главная встреча предварительного этапа ещё впереди. 19 января они встретятся с Португалией. 100-процентной уверенности в победе у болельщиков нет.