Грандиозный скандал в китайском спорте: местного «Магнуса Карлсена» забанили за читерство

На него равнялись сотни тысяч людей, а он всех обманывал!

Тема жульничества в шахматах с каждым годом звучит всё громче. Подозрения в онлайн-читерстве, туалетных отлучках и наушниках уже никого не удивляют. Проблема не обошла стороной и традиционные китайские шахматы – игру сянци, очень популярную в Поднебесной.

Там дисквалифицировали даже популярнейшего суперчемпиона!

Тот, кого нельзя называть

Итак, недавно появились новости, что в Китае дисквалифицировали ряд сильнейших игроков в китайские шахматы «сянци» из-за жульничества.

История стала раскручиваться весной 2023 года после публикации серии аудиозаписей общей длительностью 12 минут. В Китае это событие назвали «Рекординг-гейтом» по аналогии с грандиозным политическим скандалом «Уотер-гейт», разгоревшимся в США в 1970-х. Ещё бы! Была вскрыта коррупционная цепочка, которая функционировала больше 10 лет.

Скандал затронул и самых именитых игроков. В нём даже оказался замешан парень, которого называют «китайским Магнусом Карлсеном» – Ван Тянъи. Его вместе с другим крайне популярным игроком Ван Юйфэем пожизненно дисквалифицировала Китайская ассоциация сянци (CXA).

Ван Юйфэй Фото: chess.com

На слитых записях Ван Юйфэй обсуждал с игроком Хао Цзичао договорные партии. Титулованный гроссмейстер предупредил человека на том конце провода, чтобы он никогда не упоминал по телефону имя Ван Тянъи.

Как выявило расследование, сам Тянъи, который является четырёхкратным чемпионом Китая и трёхкратным чемпионом мира, за этот период успел получить взятки в размере более 800 тыс. юаней (около 11 млн. рублей).

Читерство продолжалось годами

Главная суть схемы проста: высокорейтинговые шахматисты пытались сохранить свои позиции и предлагали тем, кто ниже рейтингом, деньги за победу. Особенно такое практиковалось в матчах между клубами.

Властям также удалось обнаружить и другие нарушения. Причём некоторых из датируются аж 2012 годом. Известно, что в них было задействовано ещё несколько сильных гроссмейстеров, которых отстранили навсегда.

К середине января 2025 года Генеральная администрация спорта КНР объявила о наказании 41 игрока. Кто-то из спортсменов отделался штрафом, а некоторых, как известно, отстранили от игры до конца жизни.

Ван Тянъи Фото: Weibo

«Более 10 лет эта незаконная деятельность мешала нормальному развитию спорта, вела к манипуляции результатами партий, а также к нечестному распределению призовых и присвоению званий», – приводит слова секретаря дисциплинарного комитета Генеральной администрации КНР Гай Хонъяна China Daily.

После скандала своих должностей лишились и три высокопоставленных чиновника центра шахмат и карточных игр, в том числе и его руководитель.

В свою очередь, профессор Китайского университета политологии и права Чжу Вэй заявил о необходимости более строгого управления в сянци.

«Думаю, как и в любом другом профессиональном виде спорта, пришло время пересмотреть систему игры и, возможно, внедрить более высокотехнологичные методы наблюдения и мониторинга соревнований», — сказал профессор в интервью China Daily.

А что такое китайские шахматы?

С сутью скандала всё ясно. Но что такое китайские шахматы?

Корни игры сянци уходят в V-VI века нашей эры: она является ответвлением индийской чатуранги, которую считают прародителем современных шахмат. Иными словами, попав в Китай, чатуранга преобразилась в сянци.

Правила в китайских шахматах отличаются от привычных нам, но здесь, как и в классических шахматах цель одна – нужно поставить мат королю противника. При этом допускается и ничейный исход поединка.

Игровое поле в сянци состоит из девяти вертикальных и 10 горизонтальных линий, которые образуют сетку. В центре – пустая линия, которая делит доску на две части. С каждой стороны игрового поля есть своего рода дворец, в котором ограничено движения короля и охранников.

Доска в китайских шахматах

У каждого игрока есть 16 своих фигур: король (Цзян или Шуай), охранники (Ши), слоны (Сян), ладьи (Чэ), кони (Ма), пушки (Пао) и солдаты (Бин или Цзу). Каждая из фигур, кроме короля и солдат, стоит на двух позициях. Король может быть только один, а вот солдаты представлены пятью фигурами. И если в классических шахматах фигуры расположены в клетках, то в китайских они размещаются на пересечениях линий игрового поля.

Вообще, китайскими шахматами увлекаются около 500 млн. человек по всему миру. Есть и Всемирная федерация сянци, которая входит в Международную ассоциацию интеллектуальных видов спорта. В России же официальная федерация сянци была создана всего три года назад.

В Китае популярность сянци больше, чем у классических шахмат, поэтому и читерский скандал стал громкой новостью национального масштаба.