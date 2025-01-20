Шон Мёрфи громко вернулся на топ-уровень. Волшебник выиграл «Мастерс» с максимумом!

Радостная новость для многих фанатов снукера: Шон Мёрфи вернулся!

Волшебник, испытывавший проблемы, выиграл первый турнир с 2023 года. В драматичном финале «Мастерса» он одолел действующего чемпиона мира Кайрена Уилсона (10:7). Неужели Мёрфи и мировой титул заберёт?

«Мечта, которая стала реальностью»

Ещё перед стартом «Мастерса» с него снялся действующий победитель Ронни О’Салливан. Причиной стали проблемы со здоровьем. В сетке его заменил Нил Робертсон.

Несмотря на отсутствие Ракеты, турнир не потерял в силе и красочности. А особый колорит «Мастерсу» добавил Шон Мёрфи. В последние годы у Волшебника не всё получалось в игре. Последний раз он брал титул в 2023 году, выиграв Championship League. После этого англичанин часто вылетал или во втором раунде, или в четвертьфиналах различных турниров. Исключением в прошлом году стали Saudi Arabia Snooker Masters, где Шон добрался до полуфинала, и Shanghai Masters, где Волшебник сыграл в финале.

На «Мастерсе» всё изменилось. Шон выглядел так же классно, как в лучше годы. В 1/8 финала Волшебник уверенно разобрался с Гэри Уилсоном (6:3). После этой победы Мёрфи дерзко заявлял, что хотел бы забрать титул.

И от своей цели чемпион мира – 2005 не отказывался. Уже в четвертьфинале разгромил Нила Робертсона (6:2), едва не сделав максимум в последнем фрейме. Поединок между англичанином и австралийцем был крайне напряжённым из-за особой истории противостояния снукеристов. Робертсон и Мёрфи дважды играли между собой на «Мастерсе», причём оба раза в финалах. В 2012 году титул забрал Нил, а в 2015-м – Шон.

Шон Мёрфи Фото: Harry Murphy/Getty Images

«Сегодня я был силён во всех аспектах игры. Нужно отдать должное Нилу: когда играешь с таким мастером, необходимо показывать выдающуюся игру, чтобы иметь шанс на победу. Я помню, как в 11 лет пришёл на «Мастерс» и спросил у друга: «Как думаешь, я когда-нибудь буду играть здесь?» Поэтому это мечта, которая стала реальностью», – признался Мёрфи.

А ещё Мёрфи отдельно прокомментировал неудавшийся максимум:

«Это была ужасная ошибка — оставить биток за синим. Почти в любой другой точке стола всё было бы нормально. У меня был отличный шанс. В начале сезона одной из моих целей было сделать 147 на турнире «Тройной короны». Просто обидно, что не получилось, когда я был так близко.

«Не облажайся снова!»

Правда, как оказалось, сокрушался Шон раньше времени. В полуфинале с Марком Алленом Волшебнику удалось сделать желанный максимум. Этот брейк в 147 очков стал для Мёрфи по-настоящему знаковым. Англичанин не только исполнил свою мечту и забрал 15 тысяч, но и переломил ход встречи. На тот момент счёт поединка был 3:2 в пользу Шона. После максимума у Мёрфи уже не возникало проблем, и он лихо выиграл – 6:3.

Все права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале организации.

«Максимум всегда был для меня невероятным моментом, одним из самых ярких с тех пор, как мне исполнилось восемь лет. Я всегда хотел сделать максимальный брейк на турнире «Тройной короны», но никогда не был близок к этому до недавнего времени. В этот раз я подумал: «Не облажайся снова!» Рев публики, когда я закатил в лузу последний чёрный, был самым громким, что я когда-либо слышал на снукерной арене», – впечатлялся Шон.

По сравнению с остальными матчами турнира, финал с Кайреном Уилсоном стал настоящим остросюжетным триллером. Волшебник шикарно провёл первую сессию (6:2) и едва не сделал очередной максимум, остановившись на 134 очках, а также выдал результативность на уровне 93%!

После перерыва Мёрфи сумел довести счёт до 8:4. Казалось, что победе англичанина ничего не сможет помешать, но тут Уилсон включился в игру. Кайрен забрал три фрейма подряд, сведя разницу к минимуму – 7:8. К счастью, Шон не дал своему сопернику сделал камбэк победным. Волшебник собрался и забрал последние два фрейма брейками в 55 и 100 очков – 10:7.

«Я потерял веру в себя»

После матча Мёрфи рассказал, что помогло ему вернуться.

«До партнёрства с Питером Эбдоном, которое длился пока всего три турнира, я полностью потерял веру в себя. Возможно, я производил впечатление уверенного в себе человека, но думал, что времена побед на таких турнирах, как сегодня, прошли. Именно работа с Питером помогла мне вспомнить, что я могу это сделать. Это один из лучших дней в моей жизни.

Шон Мёрфи Фото: Zac Goodwin/Getty Images

Каждый из нас ведёт битву, о которой никто больше не знает. Многие из этих битв остаются невидимыми. Думаю, за свою карьеру я мог создать впечатление, что у меня всё в полном порядке, но на самом деле у всех в жизни что-то происходит. У всех есть проблемы, все испытывают стресс. Мы все проходим через что-то, о чём другие люди не подозревают.

Я хочу отдать должное Кайрену просто за то, какой он профессионал. Это великий посол нашего вида спорта. Он очень хорошо несёт на себе бремя чемпиона мира. Я думаю, что он великий чемпион мира.

Этот турнир возродил во мне надежду ещё раз выиграть титул чемпиона мира. Я доказал себе, что способен на большие свершения, поэтому я поеду в Крусибл с боевым настроением», – заявил Шон после финала.

До чемпионата мира пройдёт ещё несколько крупных турниров: German Masters, Welsh Open, World Open. Однако уже сейчас Мёрфи сделал серьёзную заявку на титул. Конечно, у Шона будет множество сильных соперников, но теперь кажется, что Волшебник может вновь показать магию снукера!