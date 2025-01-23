Трамп в первый же день помиловал олимпийского чемпиона. Что тот натворил?

Дональд Трамп официально пришёл к власти в США. Действия нового президента Америки будут заметны не только во внутриполитических и международных делах, но и в спорте. И первые решения уже приняты.

«Вау, всё закончилось»

Одним из первых решений нового президента Соединённых Штатов Америки стал указ о помиловании 1500 человек, которых осудили за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Среди них был и двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер, который явно не ожидал такого исхода.

«Это было нереально. Проснувшись сегодня утром, я подумал: «Боже мой. Вау, всё закончилось. Мне больше не нужно отчитываться перед инспектором по надзору». Это потрясающее чувство облегчения.

Клит Келлер Фото: Doug Benc/Getty Images

Я всё ещё пытаюсь осознать это. Чувствую, что ко мне что-то вернулось. Знаете, я не злюсь. Я не жертва. Чувствую себя благословлённым, поскольку у меня снова есть возможность жить. Я извлёк много уроков на будущее», – приводит слова спортсмена The Washington Post.

Клит Келлер был одним из самых известных людей, осуждённых за штурм Капитолия. Он участник трёх Олимпийских игр. На его счету по одному золоту с ОИ в Афинах и Пекине, а также серебро и две бронзы Игр, которые он выигрывал, в том числе вместе с Майклом Фелпсом.

Суд был милостив к олимпийскому чемпиону

Год назад Келлера приговорили к трём годам условного заключения, шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ. Спортсмену вменяли воспрепятствование работе правоохранительных органов, умышленное проникновение в здание с ограниченным доступом без законных оснований, а также нарушение общественного порядка.

Но он отделался малой кровью, ведь прокурор просил для Келлера 10 месяцев тюремного заключения. При этом Клит сотрудничал с полицией, однако признал свою вину только по одному пункту из семи – в том, что проник в Капитолий.

Клит Келлер в Капитолии Фото: AP Photo/ТАСС

Адвокат Келлера рассказал, что подзащитный понял свою ошибку после того сумасшедшего дня уже в самолёте, летевшем в родной для него Колорадо. Сознание пловца, по всей видимости, было затуманено.

«Знаю, что мои действия причинили боль миллионам американцев. Я сказал это судье. Я действовал необдуманно, не останавливался и не размышлял.

Многие люди, как и я, вероятно, тоже засиживались в соцсетях до двух-трёх часов ночи, читали подозрительный контент с сомнительных аккаунтов. Думаю, всё это просто создало идеальную ситуацию, и люди сорвались», — добавил он.

Жизнь превратилась в американские горки

Вообще, после завершения карьеры дела у чемпиона пошли по наклонной. В 2014 году Клит Келлер развёлся с женой и работал на трёх работах, чтобы выплачивать алименты и жить хоть на что-то. А после участия в штурме его лишили возможности регулярно видеться со своими детьми.

После вынесения приговора его жизнь лучше не стала. На какое-то время пловец даже потерял работу в Колорадо, а по ходу судебного процесса закончились и деньги в его кармане.

Клит Келлер с олимпийской медалью (слева) Фото: Al Tielemans/Getty Images

«Чувствовал, будто нахожусь на дне океана, а система правосудия давит на меня своим весом. Казалось, это влияет на каждую клетку моего тела. Каждую минуту, пока я не спал, был охвачен страхом и не знал, что произойдёт. Я не могу жаловаться, но, когда на тебя обрушивается система правосудия, это очень больно и тяжело», – отметил он.

Клит Келлер никогда не просил о помиловании, однако сейчас судьба явно дала ему второй шанс. Да, пятно на биографии останется, но, кто знает, возможно, это только поможет титулованному пловцу. Тем более что в следующие четыре года он наверняка будет законопослушным гражданином.