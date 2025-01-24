«Никого насильно не держим». Ещё одна сильная российская шахматистка сменила гражданство

Ольга Баделько буквально два года назад приняла решение представлять на соревнованиях Россию. А теперь — передумала.

Россия продолжает терять талантливых шахматистов. С весны 2022 года десятки тех, кто добивался успеха на значимом уровне, сменили паспорт. Казалось, что все, кто хотел уехать, уже уехали. Но нет.

Ольге Баделько, в 2023-м перебравшейся из Беларуси в Россию, прочили большое будущее, сравнивали её с Александрой Костенюк и называли секс-символом шахмат. Но в начале 2025 года Ольга неожиданно для всех перешла под флаг Австрии. Надолго в нашей стране, получается, не задержалась.

«Я хотела перейти в Россию»

Ольга начала заниматься шахматами в родной Беларуси. У девушки неплохо получалось, она быстро добилась первых успехов и ярких побед.

Карьера Баделько могла бы развиваться в США, куда она поступила в университет, но все планы перечеркнули пандемия и перевод на «дистанционку». Ольга не смогла эффективно совмещать выступления на турнирах и обучение онлайн, и университет пришлось бросить.

Тогда же Баделько решила перебраться в Россию. Удалось это сделать лишь в начале 2023 года – именно тогда шахматистка получила российский паспорт.

«Собственно, почему я хотела перейти именно в ФШР. В белорусской федерации очень давно нет нормальной поддержки, я даже не помню времени, когда такое было. Нет ни спонсоров, ни тренеров, ни команды, ни конкуренции нормальной. Я хотела перейти в Россию, потому что тут сильная команда, тренеры», — объясняла Ольга в интервью «Чемпионату».

Ольга Баделько Фото: FIDE

Переход Баделько практически совпал по срокам со сменой гражданства Александры Костенюк. В контексте этого Ольгу стали называть заменой чемпионки мира, но девушка скептически относилась к подобному.

«Видимо, надо было что-то сказать, они и сказали. Я почитала, посмеялась, и всё. Не-не-не, никакого давления», – поясняла Ольга.

Секс-символ шахмат и смелая спортсменка

Переход Баделько в Россию вызвал большой резонанс не только из-за результатов. Шахматистке присвоили неофициальный статус секс-символа шахмат. Сама Ольга была приятно удивлена такому вниманию.

«Это же просто прекрасно! В смысле — кому это может не понравиться? (смеётся). Побольше бы текстов про это, то есть среди материалов с бредом про себя мне было бы интересно именно такие читать. Когда все гуглят моё фото в купальнике — это уже перебор. А просто, когда тебя называют секс-символом, – мне очень нравится. Ну а кому не понравится? Можно побольше заголовков на эту тему сделать», – смеясь, говорила Ольга.

Кроме того, Баделько выделялась на фоне других шахматисток своими заявлениями. Спортсменка не боялась говорить на острые темы и поднимать важные проблемы. Так, после смены гражданства Ольга заявила, что ФШР не соблюдает договорённости, на которых был согласован переход.

«Я сейчас тоже без тренера, но тут всё просто. Когда я переходила в ФШР, моим единственным условием был тренер. Ничего, кроме тренера, я не хотела. Мне сказали, что его выделят. Провела я с личным тренером один сбор, не понравилось. Но после начала событий 24 февраля 2022 года (оригинальная формулировка изменена. – Прим. «Чемпионата») мы проводили только командные сборы. Собственно, как у меня не было личного тренера, так и нет (улыбается). Почему? Загадка. Я искренне не знаю.

Я могу сама заниматься, но девочкам нужен тренер. Это важно для любого шахматиста. Чтобы найти тренера самой, нужны очень неплохие финансы, мягко говоря. Чтобы брать тренера на постоянную основу, нужно очень хорошо зарабатывать. Как мы знаем, это проблема в женских шахматах (смеётся). Я ещё и не в топе, так что у меня вообще заработка почти нет».

Ольга Баделько Фото: FIDE

Смелую позицию Ольга высказывала и по поводу выступлений на турнирах в нейтральном статусе, из-за чего подверглась серьёзной критике.

«Кто-то говорит, что в нейтральном статусе – не то? Это делает один человек, его зовут Сергей Карякин. Все мы понимаем, кто он. Для меня же абсолютно не важна символика при выступлениях. Нам нужно сказать: «Спасибо, что вообще выступаем». Спасибо, что соревнования проходят не только между Беларусью и Россией. Нам, шахматистам, в этом плане очень повезло. Если нужно будет сыграть под флагом Хогвартса, что ж, сыграем под флагом Хогвартса (смеётся). Мне, в принципе, без разницы, под каким флагом играть».

Чего успела добиться в России?

За время выступлений в России Баделько выиграла Кубок национальной студенческой лиги по быстрым шахматам – 2023, стала четвёртой на Moscow Open – 2023 и в Суперфинале чемпионата России – 2023. Ольга не слишком удачно выступила на Аэрофлот Опен – 2024, на ЧР по быстрым шахматам – 2024, а также не смогла отобраться в Суперфинал ЧР – 2024.

Если же говорить о крупных международных турнирах, то на них Баделько выступала не так часто. На ЧМ по быстрым шахматам в 2023-м она стала 62-й в блице и 55-й – в рапиде, на Кубке мира – 2023 вылетела в третьем раунде от Хампи Конеру, заняла второе место на Belt and Road – 2024 и вместе со своей командой выиграла Кубок европейских клубов среди женщин.

Сейчас в рейтинге ФИДЕ Баделько занимает 29-е место с 2429 Эло. Это лучший результат в карьере шахматистки. Рейтинг Ольги в рапиде и блице – 2238 и 2195 соответственно. Правда, эти цифры уже устарели, так как в быстрые шахматы на крупных турнирах спортсменка не играла давно. В российском рейтинге Баделько занимала пятое место, уступая Александре Горячкиной, Екатерине Лагно, Полине Шуваловой и Лее Гарифуллиной.

Почему Ольга Баделько ушла из России?

23 января стало известно о её переходе в Австрию. В профиле спортсменки на сайте ФИДЕ уже изменено спортивное гражданство. Но тренер женской сборной России Сергей Рублёвский не назвал уход Ольги страшной потерей.

«Ольга Баделько из белорусской федерации перешла в нашу, мы её приняли, работали с ней на сборах. Но потеря не такая страшная. У нас очень сильная сборная, и если бы наши девушки играли на Олимпиаде, то Баделько не попала бы в состав. В последнем Суперфинале она не играла, так как не отобралась и не прошла по рейтингу. Мы рады всем талантливым молодым шахматисткам, однако никого насильно не держим. В сборную Австрии Ольге объективно будет проще попасть. Желаем ей проявить себя там и добиться успехов», – заявил Рублёвский в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ольга Баделько не стала комментировать свой переход.

В Австрии она будет самым высокорейтинговым игроком среди женщин.