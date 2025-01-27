У чемпиона мира по шахматам есть грозный соперник из России. Мурзин уже побеждал Гукеша!

Талантливые одногодки в шахматах зачастую обречены сражаться друг с другом почти всю жизнь – сначала в детских шахматах, потом на высочайшем уровне во взрослых, а затем даже в ветеранских турнирах.

Одним из ярчайших примеров такого рода стало противостояние россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена, которое доросло от дуэли двух юных вундеркиндов до матча за звание чемпиона мира.

Ян был лучше в детские годы, неоднократно побеждал Магнуса на первенствах мира и Европы, становился их победителем, в то время как Карлсен, бывало, даже в тройку не попадал. Но затем судьбы гениев разошлись: скандинав взмыл в элиту, в то время как Непомнящий разрывался между шахматами и спортивными успехами в Dota2. На чёрно-белой доске Ян сосредоточился уже в тот момент, когда Карлсен был бесспорным №1 в мировых шахматах.

Ян какое-то время оставался самым неудобным соперником для Магнуса, наносил норвежцу болезненные пробоины, но главный бой всё-таки проиграл. Матч за звание чемпиона мира в 2021 году между двумя соперниками 1990 года рождения обещал невероятную борьбу, однако поражение в марафонской шестой партии, самой длинной в истории матчей на первенство мира, подкосило Яна. Он крупно проиграл матч, а Карлсен вышел вперёд в личном противостоянии с россиянином. Впрочем, Ян не был сломлен: это показал чемпионат мира по блицу, в котором Непомнящий на равных боролся с величайшим норвежцем и в финале разделил с ним победу.

Почему мы так подробно рассказываем о дуэли Яна и Магнуса? Да потому что в новом поколении шахматистов мы можем получить аналогичную битву!

Среди двух шахматных ньюсмейкеров текущей зимы особенно выделяются две человека. Первый – индийский шахматист Гукеш Доммараджу, ставший самым молодым чемпионом мира в классических шахматам. Второй — россиянин Володар Мурзин, через несколько недель после победы Гукеша ставший чемпионом мира в рапиде. Самое интересное, что обоим гроссмейстерам сейчас по 18 лет, а их противостояние началось, когда им было по 11!

Итак, перенесемся в 2018 год. Индия более пяти лет назад потеряла шахматную корону в битве Вишванатана Ананда против Магнуса Карлсена, но уже воспитывает новых талантов. И целое поколение их вундеркиндов, возглавляемое Гукешем Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандхой, отправляется в тур по России – набираться опыта, поднимать рейтинг и выполнять нормы мастеров и гроссмейстеров. В тех сражениях совсем юных ребятишек Гукеш дважды встречался с одним из лидеров российских вундеркиндов Володаром Мурзиным – в Воронеже на «Аэрофлот Опен».

Володар Мурзин (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

«Аэрофлот Опен – 2018». Воронеж

Борьба ожесточённая, но в решающий момент Володара подвели нервы и цейтноты – успех пока на стороне его соперника. Однако уже в 2019 году состоялся грандиозный матч-реванш – в рамках юбилейной, 50-й «Белой ладьи» команда индийских гениев приезжает играть матч с лучшими юными россиянами. Противостояние Гукеша с Мурзиным в центре внимания, и тут хозяин поля не подвёл – Володар поверг именитого уже гостя на финише. Матч завершился вничью, но россияне были признаны победителями по дополнительным показателям во многом благодаря успеху Володара.

Володар Мурзин (Россия) – Гукеш Доммараджу (Индия)

«Белая ладья – 2019». Сочи

В 2020 году началась всемирная пандемия коронавируса, и ФИДЕ, а также многочисленные частные спонсоры организовали целую серию онлайн-соревнований для подрастающих титанов шахмат, размах дарования которых был виден невооруженным взглядом. Мурзин и Гукеш обменялись ударами в С’Сhantres Europe Blitz и Baer Polgar Challenge (турнир проводился благодаря поддержке легендарной Юдит Полгар), но самая яркая их битва случилась на «Вызове Бориса Гельфанда».

Считается, что именно успех на турнире, проводимом в честь легендарного гроссмейстера из Израиля, послужил началом вертикального взлета Гукеша Доммараджу, в итоге он буквально смёл всех — и более младших, и куда более старших талантов. Володар Мурзин выступил скромнее, но отличился именно тем, что сумел огорчить победителя!

Гукеш Доммараджу (Индия) – Володар Мурзин (Россия)

«Вызов Бориса Гельфанда – 2021». Онлайн-турнир

После окончания пандемии турнирные пути Гукеша и Мурзина разошлись. Первый стремительно ворвался в элиту и завоевал шахматную корону. А второй идёт к шахматным вершинам по более сложному и долгому маршруту.

Однако после победы россиянина на чемпионате мира в Нью-Йорке есть все основания полагать, что противостояние ровесников разгорится с новой силой.