Трагедия самой талантливой гимнастки мира. Россиянке просто не дали стать великой

Лидер сборной России Лала Крамарено, похоже, будет вынуждена завершить карьеру без побед на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Кажется, мир потерял одну из самых талантливых гимнасток в истории.

Лала Крамаренко была настоящим уникумом, ей прочили волшебное будущее, титулы, славу. Но сказка для спортсменки превратилась в кошмар.

«Такая девочка рождается раз в 100 лет»

Лала Крамаренко – особая гимнастка. С ранних лет девочка выделялась на фоне остальных спортсменок. Особый талант Лалы заметили и в сборной России, когда её отец Дмитрий Крамаренко попросил свою давнюю знакомую Амину Зарипову посмотреть на данные дочки.

После попадания на базу сборной России в Новогорск у Лалы начался новый этап в карьере. Девочка начала выигрывать юниорские турниры один за другим. В 2018 и 2019 годах Крамаренко покорились чемпионаты мира и чемпионат Европы среди юниорок. С тех соревнований она увезла девять золотых медалей: три — в командных состязаниях и шесть – в личных.

Лала Крамаренко Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

В 2020 году Лала впервые выступила на взрослом чемпионате России. Там она стала второй в многоборье, уступив лишь Арине Авериной. Это сделало Крамаренко одной из кандидаток на поездку на Олимпиаду в Токио. Но решением тренерского штаба в столицу Японии поехали опытные сёстры Аверины, а Лала стала запасной. Тогда это не казалось большой потерей, ведь всем было ясно – у Крамаренко ещё будет шанс в Париже в 2024 году.

Лала приняла ситуацию и продолжила работать. С 2021 года она выступала на международных соревнованиях по сеньорам. Ни с одного турнира Крамаренко не уезжала без медалей. На её счету девять серебряных и три бронзовые награды этапов Кубка мира, золото в команде на чемпионате Европы.

Юная россиянка просто поражала всех пластичностью движений и своей невероятной гибкостью. В то время как Аверины больше концентрировались на сложности предмета и различных трюках, Крамаренко делала упор на трудность тела и артистичность. Это принесло свои плоды. В 2021 году Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала именной элемент Лалы: пируэт с согнутой ногой. Для понимания масштабов события – далеко не у всех олимпийских чемпионок есть именные элементы.

«Лала – это уникум. Потому что она имеет нереальные данные, нереальные ощущения своего тела. Она чувствует ось, крутит сумасшедшие пируэты. Такая девочка, мне кажется, раз в 100 лет рождается», – говорила о Крамаренко двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева Первому каналу.

Вот только дальше в карьере Лалы всё пошло не по плану.

«Мечта об Олимпиаде уже не сбудется»

После февраля 2022 года российские спортсмены оказались выброшены из мирового спорта. В моменте это не выглядело трагедией, ведь казалось, что отстранение будет недолгим. Крамаренко успешно продолжила развиваться в России, став явным лидером сборной. Лале уже не составляло большого труда обыгрывать сестёр Авериных, приближавшихся к закату карьеры. Хороший бой россиянка давала и белоруске Алине Горносько на совместных стартах.

В 2023 году FIG разрешила российским спортсменкам вернуться на международные турниры, вот только в нашей команде отказались выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Вследствие этого Лала лишилась шанса выступить на Олимпиаде в Париже. А ведь у Крамаренко были реальные шансы не только на медали, но и на победу.

«У меня была мечта поехать на Олимпиаду, но она уже не сбудется. Этой Олимпиады у нас не будет, а на следующую я не останусь. Мне уже 20 лет в этом году будет. Если получится, если здоровья хватит, да. Может быть, сделаю перерыв в карьере, потом, если что‑то откроют, вернусь и начну дальше тренироваться и выступать», – говорила Лала летом 2024-го.

А буквально через несколько месяцев настроения в команде поменялись – Ирина Винер дала добро на получение нейтрального статуса. Казалось, в спортивной жизни Крамаренко всё наконец-то наладится.

Но приключилось другое несчастье. Травма.

«Жалею, что так получилось»

Крамаренко мучилась из-за проблем с коленом с апреля 2024 года, но, несмотря на боль, продолжала принимать участие в соревнованиях. Ситуация обострилась в конце июня: во время Игр БРИКС Лала выступала со слезами на глазах. Видимо, тот турнир и заставил спортсменку принять ответственное решение – согласиться на хирургическое вмешательство.

Были новости о том, что 1 августа гимнастку успешно прооперировали, что уже 14-го числа она впервые пришла в зал. А потом – будто пропала.

Почему – стало понятно только в январе 2025 года. Шокирующую правду раскрыла Ирина Винер в видеоинтервью на канале Надежды Стрелец.

«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один рог был повреждён, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанное не восстановишь. Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома», – сказала Винер.

Согласно исследованиям, после травм мениска в профессиональный спорт возвращаются больше 80% спортсменов. У Лалы были отличные шансы восстановиться и выступать на прежнем уровне. Но, кажется, всё сложно.

Лала Крамаренко Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

«Она старается, чтобы всё-таки как-то вернуться. Но я всё делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Всё сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она всё равно поймёт, что, уже не имея никаких шансов, я всё равно ей помогла и всё делала для того, чтобы она понимала, что её люблю, жалею, что так получилось», – добавила Винер.

Талант, не явленный миру

Похоже, что сейчас вероятность возвращения Крамаренко в большой спорт ничтожно мала. И это настоящая трагедия. Лала, обладавшая огромным потенциалом и настоящим талантом, просто не имела возможности проявить себя. Каждый раз возникали какие-то обстоятельства, которые никак не зависели от самой спортсменки. Гениальная гимнастка просто не смогла показать свои возможности всему миру. Она не смогла стать великой, и лет через 10-20 о Крамаренко мало кто будет помнить. Сохранить имя Лалы в памяти поколений поможет лишь её именной элемент.

История Крамаренко, пожалуй, одна из самых печальных в нашем спорте за последнее время. И не только из-за того, что сама Лала осталась без славы и титулов, но и из-за того, чего лишился мировой спорт. Очевидно, что спортсменка могла серьёзно повлиять на тенденции в художественной гимнастике, вывести её на новый уровень. Но этого не случится.

Конечно, даже если Лала завершит карьеру, жизнь на этом не закончится. Нередки случаи, когда не реализовавшие себя спортсмены становились блестящими тренерами или добивались большого успеха вне спорта.

Однако прямо сейчас обидно до слёз.