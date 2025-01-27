Португалия выбила Испанию с чемпионата мира! Даже Роналду оценил бы

На чемпионате мира – 2025 по гандболу среди мужских команд завершился основной раунд. Определена восьмёрка сборных, которые продолжат борьбу за медали. Удивительно, но среди лучших команд мира нет Норвегии, Швеции, Словении и Испании, которых на любом турнире причисляют к фаворитам.

Норвегия поплатилась за поражение в первом же матче

Норвежцы, одни из хозяев чемпионата мира наряду с датчанами и хорватами, не смогли пробиться в восьмёрку сильнейших. Это, конечно, сенсация. Ключевым стало поражение в стартовой встрече турнира от сборной Бразилии на глазах короля Норвегии.

Именно это поражение в итоге поставило крест на шансах команды пройти дальше. В основной раунд сборная Норвегии пробилась, но с нулём очков, ведь было ещё и поражение от Португалии. И даже победы во всех матчах основного раунда не спасли команду от вылета. Конечно, Норвегия – не Дания. Но всё же в четвертьфинале эту сборную видели практически все.

Португалия прихлопнула Испанию впервые в истории

Сборные Испании и Португалии в гандбол играли много раз. И все предыдущие официальные встречи неизменно заканчивались победами испанцев. Но на ЧМ-2025 эта неудачная для португальцев серия прервалась.

Они победили в матче, в котором Испании необходима была только победа. Казалось, подопечные Хорди Риберы вновь возьмут верх над соседями, но нет. Испанцы выиграли только первый тайм, а затем португальцы доказали, что на этом турнире они способны биться за медали.

Классная команда Паулу Перейры победила совершенно заслуженно. С таким составом, в котором солируют братья Франсишку и Мартим Кошта, Луиш Фраде и Салвадор Салвадор, португальцы будут биться за медали. Даже Криштиану Роналду должен оценить, как круто Португалия играет в гандбол, а не только в футбол.

Бразилия обыграла Швецию в матче жизни и смерти

Бразильская команда, которая начала турнир с победы над норвежцами, оформила путёвку в четвертьфинал во встрече со шведами. Скандинавам нужно было только побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы, а бразильцев победа гарантированно выводила в топ-8. Но шведы выглядели слишком бледно для матча, в котором для них всё решалось.

Сборная Бразилии на ЧМ-2025 Фото: Beate Oma Dahle/AP/ТАСС

Даже странно было видеть, как команда, всегда преображавшаяся в ключевых играх, словно плыла по течению. Лишь в начале второго тайма сборная Швеции ожила и сократила отставание до минимума, но перерыв, вовремя взятый наставником сборной Бразилии Маркусом Оливейрой, внёс перелом в ход игры. Бразильцы успокоились, постарался их вратарь да Роша, который провёл выдающийся матч, и выбили шведов с турнира.

Дания — безоговорочный фаворит

Но в четвертьфинале южноамериканская сказка завершится. Потому что играть бразильцам предстоит с лучшей сборной мира – Данией. Датчане просто снесли всех соперников, которые попались им на пути. Ни у кого не было ни малейших шансов.

Вообще, состав четвертьфиналов выглядит так:

Хорватия — Венгрия (28 января, 20.00 мск);

Франция — Египет (28 января, 23.00);

Дания — Бразилия (29 января, 19.30);

Португалия — Германия (29 января, 22.30).

Кроме Дании столь же уверенно провела свои встречи и сборная Франции. Трёхцветные в матче с египтянами, четвёртый раз подряд дошедшими до четвертьфинала чемпионата мира, также выглядят фаворитами. Здесь неожиданностей быть не должно.

А вот две другие пары непредсказуемы. Но в пользу Хорватии – домашнее судейство (куда же без него) и бешеные трибуны. Встреча португальцев и немцев может стать украшением четвертьфиналов. В общем, будет рубка, на этой стадии все способны больно бить. Начинается самое интересное.