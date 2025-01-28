«Чемпионат» второй год подряд выбирает лучший авторский телеграм-канал о спорте

Спортивный портал «Чемпионат» и сервис аналитики TGStat запустили премию за лучший авторский телеграм-канал о профессиональном спорте – «Спортивная телега – 2024». Серия голосований читателей, которая определит победителя, пройдёт в титульном телеграм-канале «Чемпионата».

Редакцией «Чемпионата» был составлен список из 82 крупнейших авторских каналов о профессиональном спорте, из которых с помощью статистики, эксклюзивно предоставленной партнёрами из TGStat, было отобрано 40 номинантов. В итоговый список попали авторские каналы с наилучшими показателями по трём метрикам:

охват постов за первые 24 часа в 2024 году;

количество уникальных каналов, упоминавших канал номинанта в течение 2024 года;

среднее количество пересылок на один пост в течение 2024 года.

Из числа номинантов были исключены каналы, отмеченные аналитиками TGStat комментариями о накрутках.

Механика голосования очень проста и защищена от накрутки, а значит, реально показывает мнение читателей. 40 лучших каналов разделены на четыре группы по принципу корзин на спортивных жеребьёвках. В ближайший месяц нас ожидает серия народных голосований: четыре группы по 10 каналов и финал, куда выйдут по два номинанта из каждой группы.

Обладателем первой премии «Спортивная телега – 2023» стал Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт». Победитель премии за 2024 год получит в награду сертификат «Азартный уикенд в игорной зоне «Красная Поляна» – отдых в отеле «Марриотт Красная Поляна 5*», который включает проживание в номере категории люкс на три ночи на двоих с завтраком, посещением СПА и трансфером аэропорт-отель-аэропорт.

Игорная зона «Красная Поляна» Фото: Пресс-служба Игорной зоны «Красная Поляна»

Инфраструктура представлена тремя игорными заведениями, также в состав игорной зоны входят театр «В игре», апарт-отель «Бонус», ресторан высокой кухни Brunello, ресторан «Баффет», ресторан «Бумеранг» и спортивно-развлекательная площадка RED ARENA, на которой проводятся турниры по смешанным единоборствам. Помимо этого, в игорной зоне проводятся шоу-программы, покерные турниры, розыгрыши, гастрономические ужины, спектакли и концерты звёзд.

Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин:

«‌‎Спортивное медиаполе в России уже невозможно представить без телеграм-каналов. У каждого болельщика есть любимые темы и авторы. Мы второй год подряд совместно с командой TGStat решили отметить наиболее оригинальных и популярных авторов и наградить победителя. Примечательно, что в этот раз в топ-40 получилось заметное разнообразие по видам спорта: помимо массы футбольных каналов, также представлены блогеры, рассказывающие о хоккее, автоспорте, ММА, фигурном катании, олимпийских видах в целом и даже о беге и художественной гимнастике. Выбирать лучшего автора, конечно же, будут сами читатели! Поскольку голосования защищены от автоматических накруток, мы уверены в честной борьбе и достоверных результатах».

Игорная зона «Красная Поляна» Фото: Пресс-служба Игорной зоны «Красная Поляна»

«‎Первый запуск премии «Спортивная телега» нашёл отклик у участников, поэтому в этом году мы снова взялись за проект и позаботились о достойном призе, чтобы поощрить авторов интересного контента. Голосования защищены от накруток, так что мы узнаем настоящий народный выбор. Надеюсь, что премия станет для авторов важным событием и поможет развить личный бренд. Хочу пожелать честной борьбы и активного голосования!» — сказал руководитель отдела SMM «‎Чемпионата» Дмитрий Швыков.

«‎Мы уже более восьми лет боремся с накрутками в «Телеграме». Совместный проект с «‎Чемпионатом» — отличная возможность поддержать авторов оригинального контента. Мы не только обеспечили объективность при отборе кандидатов, предоставив верифицированные данные, но и позаботились, чтобы к голосованию не были допущены каналы, злоупотребляющие накруткой подписчиков или охватов»‎, — комментирует представитель партнёра премии TGStat.