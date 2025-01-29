Известный шахматист отказался пожать руку девушке-сопернице. И был наказан за доской!

В шахматах вновь большой скандал. В рамках супертурнира в Вейк-ан-Зее гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Якуббоев отказался перед началом партии пожать руку своей сопернице из Индии Рамешбабу Вайшали. Та, конечно, удивилась, но отомстила не словами, а красивой победой. А запоздавшие объяснения Якуббоева уже не очень-то зашли.

Инцидент случился на турнире-«челленджере», победитель которого получит право в следующем году сыграть в основной сетке с участием всех звёзд. Впрочем, и сам «челленджер» в Вейке – очень представительный.

В общем, Якуббоев подошёл к игровому столу, за которым уже сидела Вайшали – сестра одного из сильнейших шахматистов мира Рамешбабу Прагнанандхи, 19-й номер мирового женского рейтинга и участница турнира претенденток – 2024. Индийская шахматистка протянула руку сопернику, но тот кивком головы и жестом показал, что рукопожатия не будет.

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Вайшали, конечно, чуть переменилась в лице, но сделала всё, чтобы не показать эмоций. Она выплеснула их на доске, одержав красивую победу. Якуббоев атаковал, но получил за доской по полной программе.

После партии гроссмейстер из Узбекистана в соцсетях постарался объяснить такое вызывающее поведение религиозными причинами.

«Я не трогаю женщин по религиозным соображениям. Я уважаю Вайшали и её брата. Если оскорбил её своим поведением, приношу извинения. То, что пожимал женщинам руки раньше, считаю неправильным. Делаю то, что считаю необходимым. Не настаиваю на том, чтобы другие не пожимали руки противоположному полу или чтобы женщины носили хиджаб или паранджу. Это их дело.

Нодирбек Якуббоев Фото: youtube.com

Когда я сказал об этом ещё одной сопернице Ирине Бульмаге, она согласилась. Но когда я пришёл в игровой зал, арбитры сказали мне, что я должен хотя бы сделать «намасте» в качестве жеста. В случае с Дивьей и Вайшали я не мог им сказать об этом до игры, и возникала неловкая ситуация», – написал Якуббоев.

Возможно, никаких проблем бы и не было, веди себя Нодирбек так сразу – шахматный мир постепенно привык бы. Но ведь раньше ничто не мешало ему пожимать руки девушкам. По большому счёту судьи в Вейке должны были отреагировать на такое поведение. Они и отреагировали, но слишком мягко. Да и той же Вайшали 23-летний гроссмейстер мог сказать хотя бы пару фраз до начала партии – немного времени у него было.

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Рукопожатие в шахматах – одно из правил. Но, видимо, не для всех. Раньше судьи пропускали такое поведение по отношению к российским гроссмейстерам, попавшим в опалу с весны 2022-го, а теперь получили скандал. В социальной сети Якуббоеву уже накидали «добрых» комментариев. В итоге он удалил свой аккаунт.

Есть ощущение, что, если бы за такое поведение Нодирбека оштрафовали и дисквалифицировали с турнира, желающих последовать его примеру больше бы не нашлось. Но шахматные судьи на разумный шаг снова не решились.