Зритель пришёл поддержать своего сына на университетских соревнованиях и поплатился жизнью.

В США метатель молота убил мужчину неудачным броском. Это не первая подобная трагедия

Когда мы говорим о смертельно опасных видах спорта, то обычно представляем себе что-то экстремальное или высокоскоростное: автогонки, горные лыжи, альпинизм или какие-то единоборства в конце концов.

Вряд ли кому-то в голову приходит лёгкая атлетика. Особенно если упомянуть, что гибель грозит не только участникам соревнований, но и зрителям.

А ведь именно «Королева спорта» порой притягивает к себе смерть.

Несчастный случай

В конце января на турнире по лёгкой атлетике в американском университете Колорадо-Спрингс вылетевший из сектора молот убил одного из зрителей.

После неудачной попытки одного из участников снаряд попал в 57-летнего Уэйда Ленгстона, который заслонял собой жену и сына. Уточняется, что он был отцом одного из участников местной команды и пришёл поболеть за него.

Уэйд Ленгстон Фото: gofundme.com

Состязания проходили в закрытом помещении, но в манеже, как на и турнирах на открытом воздухе, тоже были установлены защитные барьеры. И они не помогли. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы, которые пытались спасти мужчину. Однако он скончался на месте.

В университете открыли сбор средств для семьи погибшего. Собрать удалось уже $ 24 тыс. Также было опубликовано сообщение родных Ленгстона.

«Уэйд был преданным мужем, любящим отцом, заботливым братом и зятем, весёлым дядей и ещё более весёлым двоюродным дедом. Он был по-настоящему замечательным человеком, своим прекрасным чувством юмора наполнявший смехом каждую комнату, в которую входил. Нет слов, чтобы выразить глубину нашей скорби», – приводит текст заявления KKTV.

И это, увы, не единственная трагедия, случившаяся в метательном секторе.

Чуть не погиб в 13 лет

Совсем недавно от молота пострадал 13-летний мальчик.

В сентябре 2024-го в пригороде Аделаиды, Австралия, снаряд поразил парня во время подготовки к национальному турниру. За его жизнь после тяжёлых травм головы боролись врачи. Школьник находился в критическом состоянии, а полицейские незамедлительно начали расследование обстоятельств ЧП.

К счастью, парень выжил, а семья заявила, что случилось чудо. Врачи успешно провели операцию на головном мозге, и юношу удалось спасти.

Копьё – прямо в шею

На память приходит и трагическая история во время соревнований по метанию, которая произошла в 2012 году в Германии. В Дюссельдорфе на турнире Wilhelm Unger Games погиб 74-летний судья Дитер Штрак.

Он проводил замер попытки участника, а в это время очередной спортсмен метнул снаряд в сектор. Всё из-за ошибки судей, которые выпустили на арену очередного атлета. Парень попал прямо в сонную артерию рефери.

Вот реконструкция того инцидента:

На поле выбежали медики, вытащили копьё. Дитера Штрака доставили в больницу, но из-за большой потери крови мужчина скончался.

Родился в рубашке

В 2007 году во время этапа «Золотой лиги» в Риме буквально на волоске от смерти оказался французский прыгун в длину Салим Сдири. В него попало копьё, которое метнул финский спортсмен Теро Питкямяки.

Салим Сдири Фото: Stu Forster/Getty Images

Бронзовый призёр ОИ-2008 совершил неудачную попытку. Он поскользнулся, и снаряд полетел в соседний сектор – прямо в бок французу. Ему бросился помогать итальянец Эндрю Хоу, а Теро Питкямяки испытал шок.

Копьё прошло в нескольких миллиметрах от лёгкого и печени.

Хочется верить, что больше ни одно копьё и ни один молот не станут причиной столь серьёзных и страшных инцидентов. Спорт – про жизнь, а не про смерть.