Драма на ЧМ-2025 по гандболу! Франция забила уникальный гол за миллисекунды до конца игры

Концовка четвертьфинального матча Франция – Египет на чемпионате мира по гандболу – 2025 среди мужских команд стала настоящей драмой, даже специально так придумать сложно. В полуфинал прошли французы, мощные египетские парни рыдали, как дети, а всё решил гол, который был забит за 0,3 секунды до окончания основного времени!

Перед началом матча французы считались фаворитами, но египтяне играли, как последний раз в жизни. Многократные чемпионы мира и олимпийские чемпионы постоянно вели в счёте, но подопечные Хуана Карлоса Пастора, некоторые из которых вышли на игру, едва залечив травмы, творили чудеса.

В начале второго тайма Франция вела с перевесом в пять мячей! Но Египет сумел сравнять, перестраивая игру на схему «7 на 6». Африканская команда меняла вратаря на полевого и атаковала в большинстве. За минуту до конца основного времени матча счёт был равным – 32:32, но французы успешно завершили атаку и Недим Ремили вывел трёхцветных вперёд.

У Египта оставалось всего 30 секунд на атаку, Хуан Карлос вновь поменял вратаря на полевого игрока, и за 6 секунд до окончания встречи Омар Яхъя в стиле Анны Вяхиревой пошёл в прорезку по месту правого полусреднего и вколотил мяч в сетку французских ворот. Всё? Овертайм неизбежен?

Но французы использовали все оставшиеся мгновения. Их вратарь Реми Десбонне мгновенно отпасовал на опытнейшего Луку Карабатича, а седовласый ветеран бросил по воротам египтян из центрального круга. Будь вратарь сборной Египта в воротах, он бы не пропустил такой мяч. Но голкипер только бежал на обратную замену и его отчаянный бросок уже не мог спасти команду.

Вы только посмотрите, как это было!

Права на видео принадлежат IHF (Международная федерация гандбола)

Французы побежали праздновать, а македонские судьи Слава Николов и Гиорги Начевски побежали смотреть видеоповторы. В этот момент все замерли, а затем поднятая вверх рука Начевски отправила французов в полуфинал. Как оказалось, мяч полностью пересёк линию ворот сборной Египта, когда оставалось всего 0,3 секунды до окончания основного времени!

Французы второй раз за пару минут испытали невероятные победные эмоции, а мощные египтяне рыдали. Они провели потрясающий матч, но проиграли, а после матча с трудом находили слова.

Теперь сборная Франции в полуфинале сыграет со сборной Хорватии, которая в своём четвертьфинале также на последней минуте забила победный матч венграм. В другом полуфинале сойдутся главный фаворит и действующий чемпион мира сборная Дании и команда Португалии. Датчане разгромили бразильцев, а португальцы в овертайме обыграли сборную Германии и впервые в своей истории вошли в четвёрку сильнейших сборных мира.