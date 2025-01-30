Борцовский приём Готовцева и старт Кубка шести наций. Главные новости мирового регби

Неделя получилась очень насыщенной и приятной для тех, кто болеет за лучшего россиянина в Англии.

«Глостер» Готовцева – в топ-3!

Внимание российских поклонников регби приковано к Кириллу Готовцеву, выступающему за «Глостер». На минувшей неделе команда россиянина дома принимала «Лестер». После первого тайма хозяева уступали 17:21, но итоговый счёт – 38:31 в пользу «Глостера». Сам Готовцев провёл на поле 66 минут и запомнился в том числе и участием в массовой драке, где продемонстрировал свои борцовские навыки, пытаясь не дать партнёров по команде в обиду.

Важно отметить, что после 11 туров «Глостер» сравнялся по очкам с «Лестером», но по дополнительным показателям обошёл его и попал в топ-3.

Топ-3 чемпионата Англии по регби:



1. «Бат» – 46 очков.

2. «Бристоль» – 40.

3. «Глостер» – 35.

В преддверии Кубка шести наций о себе напомнил и звезда «Бата» и сборной Шотландии Финн Расселл, доказавший, что не зря он является одним из самых высокооплачиваемых регбистов в мире с заплатой более £ 1 млн в год.

Во встрече с «Сейлом», завершившейся со счетом 32:23 в пользу «Бата», шотландский полузащитник веера пять раз был точен при ударах по воротам, неплохо обострял атаки и отлично отрабатывал в защите, продемонстрировав отличную форму перед 1-м туром Кубка шести наций. Шотландцам 1 февраля предстоит сыграть со сборной Италии.

Фаррелл не в форме? Или ему не подходит клуб?

Валлийские болельщики, пожалуй, не могут чувствовать себя так же спокойно. Буквально за пять дней до старта Кубка шести наций главный тренер сборной Уэльса Уоррен Гэтланд решил внести изменения в состав, заменив тренера по атаке Алекса Кинга на Роба Хаули. В прошлом сезоне валлийцы заняли последнюю строчку. Сборная Уэльса стартует на Кубке шести наций — 2025 с матча в гостях со сборной Франции 31 января на «Стад де Франс».

У англичан тоже есть поводы для волнения. Восстановившийся после травмы Оуэн Фаррелл пока не радует болельщиков французского «Расинга 92». Издание Midi Olympique отметило, что форма Фаррелла всё ещё оставляет желать лучшего, и в домашнем матче с «Кастром», в котором «Расинг 92» уступил со счётом 20:27, бывший капитан сборной Англии пропустил несколько захватов, крайне неубедительно играл ногой и отдавал слишком медленные передачи. Кстати, это уже не первый звёздный трансфер французской команды, который себя не оправдывает: до Фаррелла в клубе не смогли проявить себя на той же позиции Джонни Секстон и Дэн Картер. Ну и двукратный обладатель Кубка мира Сия Колиси тоже задержался в «Расинге 92» ненадолго.

Оуэн Фаррелл Фото: David Rogers/Getty Images

Победы Испании — это не случайность!

В регби-7 же продолжается Мировая серия. В австралийском Перте 24-26 января прошёл 3-й тур: после экспериментального формата в ЮАР, организаторы вернулись к прежней, стандартной схеме. В женской части турнира интриги не наблюдалось, и за победу боролись новозеландки и австралийки. Хозяйки одержали победу со счётом 28:26. Правда, сборная Новой Зеландии всё ещё возглавляет турнирную таблицу.

Топ-8 Мировой серии по регби-7 (женщины):



1. Новая Зеландия – 56 очков;

2. Австралия – 54;

3. Франция – 48;

4. США – 40;

5. Канада – 32;

6. Япония – 30;

7. Великобритания – 25;

8. Ирландия – 17.

У мужчин испанцы вновь доказали, что успехи на первых двух этапах – это не случайность. В матче за бронзу сборная Испании одолела команду ЮАР со счётом 14:7 и заняла общее третье место. В финале сошлись хозяева турнира австралийцы и сборная Аргентины. Итоговой счёт — 41:5 в пользу аргентинцев. Ниже положение команд после трёх этапов.

Топ-8 Мировой серии по регби-7 (мужчины):



1. Фиджи – 48 очков;

2. Аргентина – 48;

3. Испания – 48;

4. ЮАР – 44;

5. Франция – 40;

6. Австралия – 30;

7. Новая Зеландия – 28;

8. Великобритания – 20.

Следующий этап Мировой лиги пройдёт с 21 по 23 февраля в Ванкувере, Канада.