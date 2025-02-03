Дания добилась уникального достижения на чемпионатах мира по гандболу. Такое не повторить?

Сборная Дании взяла чемпионат мира по гандболу — 2025 среди мужских команд. В финальном матче датчане одолели хорватов со счётом 32:26 и установили невероятное достижение. Никто в истории не выигрывал и трёх чемпионатов мира подряд, а датчане сделали это в четвёртый раз. С 2019 года они никому не отдают этот титул.

В том, что Дания завоюет очередной титул, мало кто сомневался. Если вообще такие были. Команда, которую слепил Николай Якобсен – настоящая машина для побед, которая перемалывает любых соперников. Пожалуй, главный сбой последних лет – поражение от Франции в финале чемпионата Европы – 2024. Но победа на Олимпиаде в Париже тут же показала, что та неудача была случайной.

На чемпионате мира – 2025 датчане сокрушили абсолютно всех. Они, словно мужская баскетбольная «Дрим-тим» из США, просто не оставляли никому шансов, позволяя себе куражиться и играть на публику. Ну даже в финале, где их соперниками были настырные и жёсткие хорваты, датские гандболисты именно играли.

Не пытались переломить, перебить, перебегать, перетерпеть. Они играли и творили. То, как сборная Дании использует любой клочок свободного пространства – настоящее искусство. Датчан не смутила даже очень жёсткая, временами просто грубая и жестокая игра хорватов в обороне, но это довольно быстро прекратили судьи.

В начале второго тайма команда Дании за 10 минут растерзала сборную Хорватии, добившись перевеса в 10 мячей, а дальше соперники просто старались, чтобы болельщикам было не скучно. В концовке чемпионы мира дружно стояли и аплодировали легендарному капитану хорватской команды Домагою Дувняку, пока тот шёл забрасывать последний в карьере мяч в составе национальной команды.

Красивое завершение чемпионата мира.

А Дания, вполне вероятно, пойдёт на новый рекорд через два года. Пять титулов подряд – это будет что-то запредельное. В истории чемпионатов мира даже такие великие сборные, как Швеция, Румыния, Франция, одерживали только по две победы подряд. Да, были серии из четырёх побед за пять турниров, но это не то же самое, что четыре подряд. И вряд ли в обозримом будущем появится сборная, которая замахнётся на достижения датчан.

Бронзовые медали завоевала сборная Франции, переиграв в интереснейшем матче сборную Португалии – 35:34. Очень жаль, что португальцы в последней атаке не забили, но французский голкипер Шарль Болзингер отбил бросок Мануэла Фернандеша головой, поскольку никак иначе сделать это уже не мог.

Посмотрите на этот шикарный сейв:

Права на видео принадлежат IHF (Международная федерация гандбола).

Сборная Португалии была очень близка к тому, чтобы впервые в своей истории завоевать медали чемпионата мира. Но пока, видимо, их время ещё не пришло.