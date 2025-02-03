С величайшими равняться рано. Гукеш проиграл первый турнир в статусе чемпиона мира

В больших мировых шахматах происходит передел мест в элите. Первую десятку по рейтингу трясёт, и, похоже, некоторые небожители скоро откатятся во второй дивизион. Этой масштабной неразберихой в первом супертурнире 2025 года, проходившем в нидерландском Вейк-ан-Зее, едва не воспользовался новый чемпион мира, 18-летний индиец Гукеш Доммараджу. Он был близок к победе, но на финише оказалось, что даже чемпион – не железный!

Итак, экс-чемпион мира, лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен из Норвегии этой зимой женился и наслаждается семейными отношениями. Из классического цикла скандинав давно выбыл, а сейчас в паре с эксцентричным немецким миллиардером Бюттнером пытается продвигать свою серию по шахматам Фишера. Второй номер мирового рейтинга американец Хикару Накамура после провала на чемпионате мира по рапиду и блицу, видимо, понял, что не сможет удержать и свой рекордный рейтинг в классику, поэтому от участия в крупных турнирах пока уклоняется, занимаясь любимыми стримами в интернете. Третий номер мирового рейтинга, ещё один американец Фабиано Каруана в Вейке играл, но турнир для него закончился небывалым провалом! Впрочем, Каруана ещё по итогам 2024-го выполнил главную миссию – прорвался в следующий турнир претендентов, а теперь, возможно, просто продолжает отдыхать после тяжёлого декабря.

Пока лидеры прохлаждались, 18-й чемпион мира Гукеш Доммараджу карабкался на вершину. Индиец почти всю дистанцию первого супертурнира года демонстрировал очень зрелую и сильную игру. Ему сильно повезло в 1-м туре, когда хозяин поля Аниш Гири не нашел в партии с ним блестящий выигрыш, расстроился и сдался. Но дальше Гукеш играл без проигрышей, защищая худшие позиции и вырывая победы в лучших. Это была по-настоящему чемпионская игра, особенно на фоне прошлого чемпиона мира китайца Дин Лижэня, который, завоевав корону в битве с Яном Непомнящим, откровенно проваливал один супертурнир за другим.

Гукеш Доммараджу Фото: fide.com

Проскочив самых опасных соперников, Гукеш прошёлся по тем, кто не входил в число главных фаворитов: выиграл у Винсента Каймера (Германия), Пенталы Харикришны, Леона Люка Мендонки (оба – Индия) и Макса Вармердама (Нидерланды). За три тура до финиша чемпион мира захватил лидерство и шёл к своей первой значимой победе в статусе короля шахматного мира!

Главными соперниками Гукеша в этом турнире были двое: его сверстник, многолетний конкурент, участник прошлого турнира претендентов Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и лидер шахматного Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, которые тоже потихоньку выходят на первые места в мировых шахматах. А вот ещё один фаворит, индиец Арджун Эригайси, кажется, надломившийся по итогам гонки с Каруаной за место в претендентском, выступал крайне неубедительно и замыкал турнирную таблицу.

Однако на финише Арджун внезапно проявил волю и характер: сумел нокаутировать Абдусатторова, не позволив ему сражаться на победу в турнире (Нодирбек в итоге стал третьим). А в предпоследнем туре Эригайси играл против Гукеша: не стал беречься и пошёл на жаркую борьбу.

Считается, что величайшие чемпионы мира всех времён и народов Магнус Карлсен, Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) и Роберт Фишер всегда блестяще играли именно решающие партии. За всю историю можно найти лишь считаные примеры, когда в ключевой момент они уступали прямым конкурентам. Гукешу же до уровня величайших ещё предстоит поработать: у чемпиона мира не выдержали нервы, и он проиграл посеявшему бурю Эригайси.

Арджун Эригайси Фото: fide.com

В итоге Гукешу предстоял тай-брейк за первое место против Рамешбабу Прагнанандхи, который по традиции турниров в Вейк-ан-Зее играется из двух блиц-партий и «партии смерти» при 1:1. За всю историю дополнительных партий в Нидерландах здесь очень часто на нервах и от усталости случались настоящие чудеса. Не обошлось без них и в этот раз!

В первой партии ветер подул в паруса чемпиона – Рамешбабу в ничейной позиции зевнул ферзя! Однако тут же последовал убедительный реванш – Гукеш просмотрел прорыв в центре соперника, и Прагнанандха разгромил конкурента, вторгнувшись в позицию чёрных своими конями – 1:1!

В Армагеддоне играть выпало белыми Рамешбабу Прагнанандхе, и его устраивала только победа. Гукеш вроде бы получил совершенно безопасный эндшпиль с лишней пешкой, где ему даже выигрывать не нужно было – достаточно просто ничьей! Всё складывалось в пользу чемпиона, но случилось невероятное! Гукеш Доммараджу провел концовку столь же безобразно, как Дин Лижэнь в последней партии декабрьского матча на первенство мира.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Вейк-ан-Зее-2025. Тай-брейк, третья партия

С одной стороны – тихий ужас! Трудно себе представить, чтобы Карлсен проиграл такое окончание даже в знакомом ему не понаслышке нетрезвом состоянии. А с другой – Гукеш принципиально не играет в блиц и рапид, считая это баловством и делая упор на классику. А тут пришлось бороться в этой самой нелюбимой дисциплине, где он и чемпионом-то не является.

После первого супертурнира года Гукеш вышел в мировом лайв-рейтинге на третье место. Выше только пока уклоняющийся от боёв Накамура и всё ещё очень могучий Карлсен. Конечно, в игре нового чемпиона мира пока не всё идеально, но потенциально возможное противостояние Гукеш – Карлсен для нас, зрителей, становится всё интереснее и интереснее.

Возможно, вы спросите: «А где же россияне?» Совсем скоро стартует супертурнир в Ташкенте, в основном карде которого выступит молодёжь: чемпион мира по рапиду Володар Мурзин и чемпион страны Владислав Артемьев. А другой молодой лидер России Андрей Есипенко в матче в родном Ростове-на-Дону сразится с лидером сборной Венгрии Рихардом Раппортом.

Пора и нашей молодёжи штурмовать мировую десятку!