Ирландия победила даже без тренера-чемпиона! Как стартовал Кубок шести наций по регби

В пятницу, 31 января, стартовал главный регбийный турнир Европы – Кубок шести наций. Сборные Ирландии, Франции, Шотландии, Англии, Италии и Уэльса вновь включились в борьбу за приз с колоссальной историей.

В первом матче всего турнира сборная Франции в Париже принимала валлийцев. Несмотря на некоторые кадровые проблемы, фаворитами считались именно французы. В прошлом году Антуан Дюпон не выступал за сборную по классическому регби, сконцентрировавшись на подготовке к домашней Олимпиаде. Осуществив заветную мечту о золоте для Франции, Дюпон вернулся. Правда, почти половину первого тайма даже он не мог помочь французам открыть счёт. Сборная Уэльса отчаянно сопротивлялась, и первая попытка была занесена лишь на 17-й минуте. После обострения атаки и удара ногой Дюпона Аттисогбе приземлил мяч в зачётное поле валлийцев. Впрочем, после этого дело пошло: 28:0 к перерыву в пользу Франции.

Антуан Дюпон Фото: Franco Arland/Getty Images

Во втором тайме хозяева продолжили набирать очки, не давая заработать ничего соперникам. На фоне весьма внушительного преимущества совсем необязательным выглядело нарушение Ромена Нтамака за 10 минут до финального свистка. Нтамак появился в составе сборной впервые за полтора года, восстановившись после травмы колена. После разбора эпизода грубой игры «бункером» Нтамак получил красную и после дисциплинарного разбирательства рискует пропустить несколько игровых недель.

Франция победила – 43:0. Попытки заносили Аттисогбе (17-я минута, 33-я), Бьель-Биарри (21-я, 39-я), Маршан (54-я), Гайлетон (67-я), Аллдрит (77-я).

В 2024 году Италия в Кубке шести наций дома победила Шотландию со счётом 31:29. В 2025-м уже шотландцы были хозяевами в матче с итальянцами и жаждали отыграться. 1 февраля переполненный эдинбургский «Маррейфилд» увидел первую попытку сборной Шотландии уже на третьей минуте встречи. Счёт открыл капитан команды Рори Дардж. Буквально через пять минут в «зачётке» итальянцев очутился и Хью Джонс. Финн Расселл оба раза был точен при пробитии реализаций. Ровно с середины первого тайма итальянцы стали отыгрываться: два подряд штрафных забил Томмазо Аллан. В первом тайме шотландцы смогли организовать ещё одну попытку, а Аллан – ещё раз точно пробить штрафной. После всего этого на перерыв сборная Шотландии ушла с весьма комфортным преимуществом в 10 очков – 19:9.

Хью Джонс с партнёрами по команде Фото: Stu Forster/Getty Images

Сразу же после перерыва нога Аллана принесла итальянцем ещё три очка со штрафного, а затем Аллан реализовал попытку Брекса, сравняв счёт (19:19) к 46-й минуте матча. Однако больше вольностей шотландцы своим соперникам делать не позволили, а Хью Джонс смог занести ещё две попытки. По итогам матча именно он был признан лучшим игроком. Сборная Шотландии победила с бонусным очком и по сумме показателей занимает после первого раунда вторую строчку, вслед за Францией, довольно ярко заявив, что вновь постарается побороться за самые высокие места в турнире.

В заключительном матче первого раунда действующий обладатель Кубка шести наций, сборная Ирландии, в Дублине принимала англичан. Ирландцы два последних года забирали титул под предводительством английского специалиста Энди Фаррелла, но в этом году он тренирует «Британских и Ирландских Львов», поэтому у руля встал его ассистент Саймон Истерби.

Начало встречи вызывало тревогу у болельщиков сборной Ирландии. Счёт в матче на восьмой минуте открыли англичане. Они и выиграли первый тайм со счётом 10:5, несмотря на десятиминутное удаление Маркуса Смита.

Но после перерыва ирландцы нащупали свою игру и стали зарабатывать очки. Англия в итоге уступила, но не сдавалась до последнего и даже заработала балл, показав, что лёгкой прогулки никому с ними ждать не стоит.

Во втором раунде Кубка шести наций в субботу, 8 февраля, Италия дома примет сборную Уэльса, а Англия сыграет с Францией. В воскресенье, 9 февраля, в Эдинбурге шотландцы сразятся с ирландцами.