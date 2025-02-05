«Нарушает законы физики». Российский парень прославился благодаря невероятному прыжку!

Егор Грязнов внезапно выдал третий результат в истории в прыжках в длину с места.

Вероятно, до сегодняшнего дня вы ничего не слышали о бобслеисте Егоре Грязнове. А ведь в начале февраля парень стал звездой легкоатлетических пабликов по всему миру! Всё дело в том, что россиянин выдал третий результат в истории по прыжкам в длину с места. Как это вообще?

«Легкоатлетный бобслеист»

Егор Грязнов – один из тех спортсменов, кому не особо повезло из-за отстранения России. Парень успел повыступать на международных турнирах в основном на юниорском уровне. Правда, делал это Егор довольно успешно. В его копилке два золота юниорского ЧМ в четвёрке, множество медалей Кубка Европы и юниорского чемпионата Европы.

Увы, с февраля 2022 года Грязнову пришлось сосредоточиться на выступлениях в России. За это время парень успел стать призёром чемпионата России. Но, видимо, выступления в бобслее не приносят Егору такого большого дохода, поэтому параллельно спортсмен начал работать онлайн-тренером и массажистом.

Грязнов, как и многие другие бобслеисты, много лет активно занимается лёгкой атлетикой. Егор – мастер спорта, чемпион России среди юниоров в тройном прыжке, чемпион России среди молодёжи на 60 и 100 м. С момента отстранения от международных турниров Егор стал активно участвовать в чемпионатах и Кубках России по лёгкой атлетике, а также на других турнирах. Бобслеист специализируется на спринтерских дистанциях 60 и 100 м. Периодически Грязнову даже удаётся попасть в тройку призёров.

Сам Егор в шутку себя называет «легкоатлетным бобслеистом».

«В мире так почти никто не прыгает»

Неудивительно, что с такой спортивной биографией Грязнову удалось стать звездой. На одной из тренировок Егор с места прыгнул в длину на 3,68 м. Дальше россиянина в истории прыгали лишь два человека!

«Пост о том, как Егор нарушает законы физики. Это вызывает восторг и уважение у прыгунов всего мира. Я не упущу возможности похвалиться успехами мужа. Прыжок с места – 3,68. И действительно во всём мире так почти никто не прыгает. Горжусь, очень», – написала супруга Егора Яна.

Вообще, прыжки в длину с места – крайне специфическая дисциплина. Раньше она входила в программу Олимпиад, но потом её вытеснили классические прыжки в длину с разбегом. Сейчас единственной страной в мире, где прыжки в длину с места являются официальным видом спорта, остаётся Норвегия. Там с 1995 года проводятся чемпионаты страны в этой дисциплине.

Чаще же прыжки в длину с места – лишь один из тестов для определения формы атлетов в разных видах спорта. Считается, что лучшие результаты в этой дисциплине показывают штангисты. Например, двукратный олимпийский чемпион Леонид Жаботинский прыгал на 3,15 м.

В НФЛ прыжки в длину с места даже включили в программу недельного отбора NFL Scouting Combine, где студенты выполняют различные физические и психологические тесты перед драфтом НФЛ.

Именно на таком турнире и был установлен действующий мировой рекорд. В 2015 году Байрон Джонс прыгнул с места 3,73 м. Американец на 2 см побил достижение, которое с 1968 года принадлежало толкателю ядра из Норвегии Арне Тверваагу – 3,71 м. Получается, что наш Грязнов уступает лишь Джонсу и Тверваагу. При таком раскладе абсолютно неудивительно, что Егор стал настоящей мировой звездой.