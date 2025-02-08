Громкий скандал в гимнастике. Экс-россиянке подсуживали в отборе на Олимпиаду-2024!

В мировой художественной гимнастике разразился очередной громкий скандал. Судью с Кипра Евангелию Трикомити признали виновной в том, что она подтасовала результаты во время отбора на Олимпиаду-2024. Арбитр подсуживала экс-россиянке Вере Туголуковой на ЧЕ, чтобы та забрала последнюю путёвку на Игры! Что там вообще творилось?

Битва за путёвку

Всё началось за несколько недель до Олимпиады в Париже.

В конце мая 2024 года на чемпионате Европы должны были разыграть последнюю путёвку на Игры. Претенденток на квоту было сразу трое: Лилиана Левински из Польши, Панайота Литра из Греции и экс-россиянка Вера Туголукова, которая с 2022 года представляет Кипр.

Вера Туголукова Фото: David Ramos/Getty Images

На самом турнире шанса на путёвку почти сразу лишилась спортсменка из Греции, допустившая грубые ошибки. Основная борьба развернулась между девушками из Польши и Кипра. После первого дня квалификации турнира небольшое преимущество было у Туголуковой: 65,750 против 65,250. Во второй день после третьего вида Лилиане удалось уйти в отрыв (97,200 против 96,600), однако в итоге квота технически ушла Вере: 130,550 против 130,300. Левински подавала протесты на оценки, но они были отклонены.

По завершении соревнований Лилиана на своей странице в социальной сети репостнула публикации фанатов, говоривших о завышенных оценках Веры. Но открыто на тот момент польская гимнастка судейство не критиковала.

Пока Левински делилась своими эмоциями, Польская федерация гимнастики подала протест в FIG. В организации выразили сомнения по поводу честности судейства главы Технического комитета киприотки Евангелии Трикомити. По мнению польской стороны, при сильном расхождении баллов Трикомити подсуживала своей соотечественнице Туголуковой.

Спустя сутки президент Польской федерации гимнастики Лешек Бланик сообщил, что FIG начала расследования, однако сама Международная федерация гимнастики никаких заявлений не делала. Лишь через неделю вышел своеобразный ответ, который не мог порадовать польскую сторону конфликта: FIG подтвердила, что последняя квота досталась Туголуковой.

«Нужно отвечать выступлениями на ковре»

Казалось, что на этом скандал и закончится, но поляки считали иначе. Они потребовали от Европейского гимнастического союза, под чьей эгидой проходил турнир, объяснений, а также обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Лилиана Левински Фото: IMAGO/ТАСС

Да и сама Левински выражала свою позицию. На все следующие турниры она выходила с чёрной повязкой на руке – принятым знаком протеста против судейства в гимнастике. Также она надевала на выступления ожерелье с олимпийскими кольцами.

Правда, до Олимпиады это ни к чему так и не привело. В начале июля CAS отклонил иск Польской федерации гимнастики, заявив, что дело находится вне его юрисдикции. Было ощущение, что теперь-то история всё-таки завершится, но как бы не так. Уже в разгар Олимпиады в Париже Фонд этики гимнастики (GEF) начал разбирательство против Евангелии Трикомити. Начатое расследование никак не повлияло на распределение путёвок. На Играх в итоге выступила экс-россиянка: в Париже она заняла 16-е место в квалификации и не прошла в финал.

Левински же делилась грустными мыслями на своей странице в социальной сети.

«Моё отсутствие ранит больше, чем я могу объяснить. Тем более когда я знаю, где моё место. Но что сделано, то сделано. Эта боль сделает меня сильнее. Я стану сильнее для вас, для себя и для тех, кто причинил мне боль. Потому что я такая, какой всегда была. А через четыре года, даю слово, я приеду в Город Ангелов, чтобы осуществить свою мечту».

Туголукова же игнорировала скандал с оценками.

«Скандал не сказался на моей подготовке. Меня поддержали близкие, тренеры. Я довольно уравновешенный человек, поэтому особо не переживала. Хотелось ли что-то сказать в ответ? Я считаю, что нужно отвечать выступлениями на ковре», – говорила Вера «Спорт-экспрессу».

Манипулирование оценками было?

После окончания Олимпиады об этом скандале, казалось, все забыли, но в начале февраля прогремела громкая новость. Дисциплинарная комиссия GEF завершила расследование и признала Евангелию Трикомити виновной в подтасовке оценок на ЧЕ!

В заявлении Фонда этики гимнастики говорится, что глава Техкома улучшала оценки Туголуковой и снижала баллы Левинской и Литре. Согласно проведённой переоценке, польская гимнастка должна была занять более высокое место и получить олимпийскую квоту.

Вера Туголукова Фото: Jamie Squire/Getty Images

Трикомити отстранили на четыре года от любой деятельности, связанной с гимнастикой, кроме тренерской, и лишили её судейского сертификата. Санкции наложили и на Европейский гимнастический союз. GEF решил, что организация не несёт ответственности за действия Трикомити, но всё равно должна заплатить € 8 тыс. за проведённое расследование.

Вообще, GEF – довольно авторитетный орган, который доказывал свою независимость и объективность. Он неоднократно расследовал истории, связанные с жестоким обращением с гимнастками, а также другие резонансные дела. Но в случае с делом Трикомити есть нюансы, из-за которых возникают вопросы. Главными свидетелями, которые давали показания против арбитра, были румынка Александра Пискупеску и итальянка Елена Алипранди. И у обеих были причины «слить» Евангелию.

У Пискупеску старые счёты с кипрскими гимнастками. В 2012 году Александра проиграла в борьбе за последнюю квоту на Олимпиаду киприотке Кристаллени Трикомити. На следующих турнирах румынка выступала с чёрной повязкой в знак протеста против судейства. Алипранди же, по словам ответчиков, претендует на место главы Техкома Европейского гимнастического союза. GEF подтверждений этому не нашёл, поэтому приняли показания Елены.

У Трикомити есть 21 день, чтобы подать апелляцию. Пока вся эта ситуация влияет лишь на арбитра и никак не затрагивает гимнастку Туголукову. Всё дело в том, что у GEF нет компетенции влиять на результаты соревнований. Но следующий ход за FIG. Посмотрим, что решит организация.