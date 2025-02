Борьба за титул величайшего и кольцо для Тейлор Свифт. Пять причин смотреть Супербоул!

В ночь с воскресенья на понедельник состоится самое главное спортивное событие Северной Америки — Супербоул, то есть финал сезона в лиге американского футбола НФЛ. Матч собирает порядка трети населения США у экранов в прямом эфире, а привычка собирать компанию и смотреть игру в праздничной атмосфере уже давно стала американской традицией.

За пределами США популярность Супербоула же не так высока. В Западной Европе, в некоторых странах Южной Америки, в Австралии и Океании есть немало любителей этого зрелища, но в остальном мире это мероприятие остаётся практически незамеченным.

Супербоул-2024. «Сан-Франциско Найнерс» — «Канзас-Сити Чифс» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Что вы обычно слышите о Супербоуле? Наверняка, что там выступает какой-то известный музыкант или показывают трейлер нового супергеройского фильма. Некоторые из вас наверняка наслышаны, что цена рекламного ролика в ходе трансляции стоит баснословных денег. Но что вы слышите о самой игре? Практически ничего. Кто там вообще играл, кто победил, что это всё значит — остаётся вне вашего поля зрения.

Мы же хотим сказать, что это мероприятие целиком и полностью абсолютно захватывающее. Я помню, как посмотрел свой первый Супербоул в 2015 году. Будучи уже довольно искушённым любителем спорта, я был поражён масштабом, атмосферой, эмоциями и историей, разворачивающейся на поле. Очень надеюсь, что смогу кого-нибудь заинтересовать.

Итак, перейдём к причинам смотреть это восхитительное зрелище.

№1. Шанс увидеть первый три-пит в истории НФЛ

В финале встретятся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». «Канзас» — победитель двух предыдущих Супербоулов и имеет шанс войти в историю. Ни разу за многолетнюю историю НФЛ команда не выигрывала три раза подряд. Если «Чифс» сумеют это сделать, они официально смогут претендовать на звание одной из величайших династий.

Игроки «Чифс» радуются победе в Супербоуле-2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Канзас» начали свой «золотой» путь в 2019 году, когда переиграли в финале «Сан-Франциско». Таким образом, в их коллекции уже три победы за последние несколько лет. Дополнительную остроту придаёт то, что в 2023 году «Чифс» одержали победу во встрече именно с «Филадельфией». Победа была несколько омрачена драмой, связанной со спорным судейским решением в концовке. Болельщикам «Иглз» было очень обидно упустить победу, а главную династию лиги стали обвинять в фаворитизме со стороны арбитров. Теперь каждый их матч рассматривают под лупой, и, стоит признать, им действительно везёт в этом отношении.

№2. Борьба за статус величайшего в истории

Квотербек и лидер «Чифс» Патрик Махоумс почти сразу начал играть на суперзвёздном уровне, когда стал основным в команде. Именно с его приходом клуб вышел на новый уровень и каждый сезон входит в узкий круг главных претендентов на титул. У 29-летнего футболиста уже три чемпионских перстня, и по этому показателю он занимает третье место среди представителей своего амплуа в истории.

Том Брэди и Патрик Махоумс Фото: Michael Reaves/Getty Images

Даже если Махоумс прямо сейчас завершит карьеру, он будет считаться легендарным игроком, которого без вопросов включат в Зал славы НФЛ. Но у Патрика ещё много лет в запасе, чтобы побороться за звание абсолютного лучшего в истории. Кто считается величайшим? Бесспорно, это Том Брэди, о котором вы наверняка слышали.

Проблема в том, что Том продемонстрировал историческую выдержку и играл аж до 45 лет, побив все возможные рекорды. Но самое главное — у него семь побед в Супербоулах. Никто в истории даже близко не подобрался к Брэди: ближайшие преследователи, Джо Монтана и Терри Брэдшоу, имеют по четыре перстня.

Том Брэди празднует победу в Супербоуле-2017 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Если Махоумс снова выиграет, он получит четвёртый перстень, приблизится к Брэди и даже оформит три-пит, чего Тому никогда не удавалось. С этого момента дискуссии о том, кто является величайшим, выйдут на новый уровень — как в вечном споре между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом, который обсуждают миллионы болельщиков по всему миру.

№3. Тейлор Свифт могут сделать предложение

Супербоул собирает огромную аудиторию в США не только из-за спортивных перипетий, но и как шоу, привлекающее внимание людей всех возрастов и социальных групп.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси Фото: David Eulitt/Getty Images

Поп-суперзвезда Тейлор Свифт в начале предыдущего сезона начала встречаться с тайт-эндом «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, второй главной звездой клуба. Их роман обсуждали миллионы; он разворачивался у всех на глазах, как подростковый ромком, когда девушка влюбляется в звезду школьной команды.

С тех пор Свифт посещает все домашние игры Келси и «Чифс». Она сидит в специальной ложе с родственниками Трэвиса и своими подругами, среди которых порой появляются звёзды хип-хопа, кинематографа или женского баскетбола. Тейлор неоднократно показывают во время трансляций матчей, что вызывает у некоторых раздражение, но это тоже часть шоу.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ещё за несколько месяцев до Супербоула пошли слухи, что Келси сделает предложение Тейлор во время или после финального матча. Их отношения выглядят очень милыми и крепкими. А если Трэвис решится на этот шаг, для миллионов «свифтиз» по всему миру это станет событием года, если не десятилетия. Это будет обсуждаться везде и очень скоро вам надоест!

Даже если этого не случится, Тейлор наверняка неоднократно появится в эфире, наряду с другими звёздами, коих всегда очень много на стадионе. Кстати, на трибунах будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп.

№4. Историческое выступление Кендрика Ламара

С самого первого Супербоула в перерывах матчей на стадионах проводятся музыкальные выступления. Первые пару десятков лет это были в основном оркестры и хоры, но с выступления Майкла Джексона в 1993 году началась новая эра, когда на шоу стали приглашать и поп‑звёзд, и культовые рок‑группы.

Кендрик Ламар на Супербоуле-2022 Фото: Steph Chambers/Getty Images

Кого только не было в списке исполнителей: Леди Гага, Бейонсе, Пол Маккартни, группы Aerosmith и U2, Шакира с Дженнифер Лопес и многие-многие другие. Правда, НФЛ много лет сторонилась хип‑хоп исполнителей из-за сомнительной репутации рэперов и всего этого жанра в глазах глубинной американской аудитории.

Стигматизация прекратилась в 2022 году, когда в перерыве выступили такие гиганты жанра, как Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, 50 Cent, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар. Это выступление оказалось крайне успешным и заняло первое место по просмотрам на официальном канале НФЛ.

В грядущем Супербоуле снова выступит Кендрик Ламар, но уже с сольной программой. Почти сольной, поскольку анонсировано участие звезды R&B под прозвищем SZA. Однако Ламар считается сольным исполнителем этого шоу; он станет первым хип‑хоп артистом в истории, кому выпала такая честь.

Кендрик Ламар и SZA Фото: Larry Busacca/Getty Images

В 2024 году многие из вас слышали, что Ламар и известный репер Drake схлестнулись в противостоянии, из которого, по мнению большинства, Кендрик вышел разгромным победителем. Один из диссов этой вражды под названием Not Like Us недавно получил множество наград Грэмми. Таким образом, если использовать спортивную терминологию, Кендрик уже сейчас является одним из самых «титулованных» музыкантов в истории, ведь за каждый свой альбом он получает множество регалий и уже обрёл статус одного из лучших хип‑хоп исполнителей в истории.

Так что, если вы любитель жанра, просмотр обязателен! А даже если нет, то Кендрик — тот рэпер, которого стоит послушать тем, кто считает, что хип‑хоп — это не искусство и не музыка. У Ламара целый ряд замечательных треков с отличными текстами и потрясающим «продакшеном».

№5. Рекламные ролики с участием любимых звёзд

Ну и как не упомянуть рекламу! В этом году 30‑секундный ролик, транслируемый во время Супербоула, стоит порядка $ 8 млн. Рекламодатели всегда снимают эксклюзивные видео именно для этого мероприятия, зачастую приглашая суперзвёзд кино, музыки и спорта.

Майкл Джордан на съёмках рекламы Nike для Супербоула Фото: Roxanne McCann/Getty Images

Уже известно, что во время рекламных пауз вы сможете увидеть ролики с участием Мэттью Макконахи, Уиллема Дефо, Антонио Бандераса, Криса Хэмсворта и многих других. Можно ждать и сюрпризы — например, новые трейлеры к грядущим блокбастерам или даже компьютерным играм!

Как видите, Супербоул — это не просто важная спортивная игра, а целое культурное событие, в котором каждый найдёт что-то захватывающее, независимо от своих интересов. Шоу‑элемент помогает окунуться в атмосферу зрелища, заинтересоваться происходящим на поле и почувствовать всю значимость события для миллионов людей за океаном.

Призываю вас попробовать посмотреть это! Если вас смущает незнание правил американского футбола, через несколько часов мы опубликуем текст со всеми основами, которые нужно знать. Это куда проще, чем бейсбол, так что не беспокойтесь. А во время Супербоула на «Чемпионате» будет проводиться текстовая трансляция, где вы сможете следить за всеми событиями и делиться своими мыслями. Оставайтесь с нами!