Разбираемся в базовых правилах, чтобы с удовольствием смотреть одно из главных спортивных событий года.

Супербоул — для всех! Как понять американский футбол, если вы никогда его не смотрели

Грядущей ночью нас ожидает Супербоул – главное спортивное мероприятие в Северной Америке. Недавно мы рассказали вам причины, по которым этот матч не стоит пропускать, и чем вас это зрелище может заинтересовать, даже если вы ничего не понимаете и не знаете про американский футбол.

На первый взгляд амфут может выглядеть как хаотичное столкновение гигантов в защитных доспехах, но на самом деле это довольно логичная игра с колоссальной тактической глубиной. Давайте разберёмся с самыми базовыми принципами, чтобы даже тем, кто включил трансляцию впервые, не показалось, что на экране происходит что-то странное и непонятное.

Две команды. Одна цель

На поле выходят две команды по 11 человек. В каждый момент времени одна из них играет в нападении, другая — в защите. Игроки защиты и игроки нападения — это, по сути, два разных состава, где у каждого своё чёткое амплуа. Цель нападения — дойти с мячом до зачётной зоны соперника и набрать очки, а задача защиты — помешать этому любой ценой в пределах правил. После каждой атаки роли меняются.

Нападение против защиты в американском футболе Фото: Jamie Squire/Getty Images

Весь матч разбит на розыгрыши, и нападающая команда получает право на четыре попытки (дауна), чтобы пройти как минимум 10 ярдов (примерно девять метров). На трансляциях эта дистанция обозначается жёлтой линией. Если преодолеть это расстояние получается — команде даётся ещё четыре попытки для продолжения атаки. Если нет – мяч переходит к сопернику.

Пример игровой ситуации: команда начинает атаку и за три попытки продвигается на восемь ярдов. Остаётся последняя попытка — тренер может рискнуть, попытаться пройти оставшиеся два ярда либо выбрать более безопасный вариант, выбив мяч, исполнив «пант» (удар, чтобы отправить мяч подальше от своей зачётной зоны).

Способы набора очков

Тачдаун (6 очков)

Самое желанное событие: игрок с мячом добегает до зачётной зоны или ловит пас в этой зоне.

Квотербек «Биллс» Джош Аллен заносит тачдаун Фото: Bryan M. Bennett/Getty Images

Экстра-пойнт (1 или 2 очка)

После тачдауна команда получает возможность выбрать, как получить дополнительные очки: выполнить удар по воротам (1 очко) или попробовать занести мяч ещё раз в игру с определённой позиции (2 очка).

Филд-гол (3 очка)

Если до зачётной зоны далеко, но команда уже находится в зоне удара, атакующий игрок может попытаться пробить по воротам ногой.

Сейфти (2 очка)

Когда защита загоняет игрока соперника с мячом в его же зачётную зону.

Кто есть кто на поле?

Чтобы лучше ориентироваться в игре, полезно знать, кто чем занимается. Перечислим некоторые основные амплуа (на деле их гораздо больше).

Квотербек (QB)

Главный разыгрывающий. Он принимает решения: бросает мяч ресиверам, отдает передачи или сам рвётся в атаку. Именно от его решений зачастую зависит успех атаки.

Раннинбек (RB)

Основной бегун команды. Он получает мяч и стремится прорваться сквозь защиту соперника, набирая ярды.

Квотербек (номер 10) передаёт мяч раннинбеку (номер 28) Фото: Vincent Laforet/Getty Images

Ресиверы (WR)

Специалисты по приёму передач. Их задача — отбежать от защитников и поймать мяч, чтобы продвинуть его как можно дальше.

Линия нападения (OL)

Группа игроков, защищающих квотербека и создающих пространство для бегунов. Они же занимаются блокировками, чтобы остановить давление соперника.

Защита

Игроки, цель которых — остановить атаку противника. Они пытаются сорвать передачу, пресечь бег или создать давление на квотербека.

Почему в игре так много пауз?

Матч часто прерывается, но это вовсе не из-за того, что футболисты вдруг решили передохнуть. Вот несколько причин таких остановок.

Планирование и тактика

После каждого розыгрыша команды быстро анализируют ситуацию. Частые паузы дают время на тактические перестановки, обсуждение ходов и корректировку стратегии. Тренеры на связи с лидерами нападениями и защиты и назначают им комбинацию.

Игроки американского футбола во время тайм-аута Фото: Rick Doyle/Getty Images

Тайм-ауты

Каждая команда имеет ограниченное число тайм-аутов, которые могут быть использованы для перемены тактики, остановки противника, а самое главное — для остановки времени.

Разбор спорных моментов

Судьи могут остановить игру, если требуется дополнительное время для принятия решения по спорной ситуации или проверке повторного просмотра.

Рекламные паузы

Не стоит забывать, что Супербоул — это шоу не только спортивное. Рекламные ролики здесь – это почти что культ, и паузы порой специально затягиваются, чтобы зрители могли насладиться «шедеврами» от ведущих брендов.

Как получить удовольствие от просмотра?

Не стремитесь сразу всё понять. В начале может показаться, что правил слишком много, но со временем детали станут очевиднее. Главное — получать удовольствие от атмосферы. Попробуйте посмотреть Супербоул с друзьями. Ну и запаситесь вкусной едой и напитками, Супербоул идёт около трёх часов.

Фанаты «Нью-Орлеан Сейнтс» болеют за свою команду в Супербоуле-2010 Фото: Skip Bolen/Getty Images

Ладно, обратим внимание на слона в комнате: вопрос трансляции матча. Если вы проживаете в РФ, то легального способа посмотреть игру просто нет. Но, говорят, в одной российской социальной сети в разделе трансляций может появиться целый ряд стримов Супербоула в отличном качестве и с русскими комментариями. Можно ещё подписаться на тематические сообщества: там вы не только получите ценные советы по просмотру, но и сможете почитать новости из мира НФЛ.

Мы рассказали вам причины смотреть Супербоул и объяснили самые базовые правила. Вам остаётся только включиться и наслаждаться! Трансляция начнётся в 2:30 мск. На «Чемпионате» будет проходить лайв-трансляция, где мы будем разбираться во всём происходящем и делиться нашими мыслями.

Присоединяйтесь!