Супербоул-2025. Великая битва, которая войдёт в историю мирового спорта! LIVE

Войдёт ли победная серия «Чифс» в историю? Получит ли Махоумс четвёртый перстень? Сделают ли Тейлор Свифт предложение? Смотрим вместе!

В ночь с воскресенья на понедельник российские поклонники спорта могут стать свидетелями уникального зрелища. В США в 59-й раз будет сыгран главный матч Национальной футбольной лиги — Супербоул. В борьбе за чемпионство сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

«Чифс» могут войти в историю: победа в Супербоуле станет для них третьей подряд, а выигрывать три титульных матча кряду прежде не удавалось никому. Помочь команде достичь небывалого успеха должен звёздный квотербек Патрик Махоумс, претендующий на звание лучшего игрока в истории.

Помимо прочего, зрителей ждут потрясающее музыкальное шоу, обилие уникальной рекламы со звёздными актёрами и, возможно, предложение руки и сердца прямо на стадионе. Болельщики не сомневаются, что игрок «Чифс» Трэвис Келси в случае победы встанет на колено перед Тейлор Свифт.