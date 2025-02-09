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Супербоул 2025, онлайн-трансляция 9 января 2025: Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс, результат матча, выступления суперзвёзд

Супербоул-2025. Великая битва, которая войдёт в историю мирового спорта! LIVE
Андрей Антсон Михаил Чесалин
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Супербоул-2025
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Войдёт ли победная серия «Чифс» в историю? Получит ли Махоумс четвёртый перстень? Сделают ли Тейлор Свифт предложение? Смотрим вместе!

В ночь с воскресенья на понедельник российские поклонники спорта могут стать свидетелями уникального зрелища. В США в 59-й раз будет сыгран главный матч Национальной футбольной лиги — Супербоул. В борьбе за чемпионство сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Не началось
Канзас-Сити Чифс

«Чифс» могут войти в историю: победа в Супербоуле станет для них третьей подряд, а выигрывать три титульных матча кряду прежде не удавалось никому. Помочь команде достичь небывалого успеха должен звёздный квотербек Патрик Махоумс, претендующий на звание лучшего игрока в истории.

Помимо прочего, зрителей ждут потрясающее музыкальное шоу, обилие уникальной рекламы со звёздными актёрами и, возможно, предложение руки и сердца прямо на стадионе. Болельщики не сомневаются, что игрок «Чифс» Трэвис Келси в случае победы встанет на колено перед Тейлор Свифт.

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