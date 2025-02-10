Далёкий от американского спорта человек посмотрел Супербоул. Ну и как впечатления?

В ночь с 9 на 10 февраля за океаном проходило одно из главных спортивных шоу года – Супербоул, то есть матч за звание сильнейшей команды США по американскому футболу в рамках Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Каждый год перед Супербоулом болельщики делятся на два лагеря. Одни уверены, что это непревзойдённое и лучшее в истории человечества событие, другие скептически восклицают, мол, не нужна нам эта американщина!

Супербоул-2025 Фото: Patrick Smith/Getty Images

В связи с этим я решил поставить эксперимент на себе.

В сфере спортивной журналистики я работаю уже почти 13 лет. Спорт смотрю с самого детства, причём самый разный: футбол и дартс, баскетбол и снукер, биатлон и автогонки. Разве что к боксу отношусь с прохладцей. И при всём этом я никогда не смотрел матч по американскому футболу от начала и до самого конца. Супербоул – лучшая возможность попробовать.

Я подготовился, разобрался в основных правилах и принципах игры, почитал про главных звёзд и понял ключевые интриги вечера. А там ни много ни мало могло произойти историческое событие – первая в истории серия из трёх побед. Я настроился не ночь без сна и включил трансляцию.

И вот что для себя отметил.

👍 Обилие интересных сюжетов

Супербоул – это, безусловно, не обычный матч. Это кульминация всего сезона, развязка, финал, финишная черта. И к этой вершине, как в хорошей книге или в классном фильме, сходятся все сюжетные линии. Тут и путь «Канзас-Сити Чифс» к историческому три-питу, и драматичная погоня Махоумса за великим Томом Брэди, и попытка тренера «Филадельфии» Ника Сирианни отыграться за поражение в 2023 году, и зреющий рекорд Сакуона Баркли по ярдам продвижения за весь сезон. В конце концов, на трибунах – Трамп и Тейлор Свифт, которая ждёт от футболиста предложения руки и сердца.

Есть из кого выбрать своих героев. Однозначно лайк!

Супербоул-2025 Фото: Jamie Squire/Getty Images

👎 Паузы. Паузы. Ещё раз паузы. И снова паузы!

Но как только начинается матч, воодушевление несколько улетучивается. Динамика действа отсутствует напрочь. Игра состоит из огромного количества коротких фраз, которые продолжаются, как правило, секунд по 5-10.

Поднял мяч – пробежал – попал в захват – стоп.

Поднял мяч – отдал пас – другой игрок принял мяч и упал – стоп.

Понял, что от защитника не умчать, – забежал в аут – стоп.

Наверное, к этому можно привыкнуть. Но большинству популярных видов спорта свойственна неразрывность действия. Паузы или служат повышению эмоционального накала, или просто раздражают. Здесь это ни то, ни другое. Это часть неспешного ритма игры, с которым надо мириться. Для понимания: час чистого времени Супербоула растягивается на четыре (!) часа эфирного времени, из которых перерывы между четвертями составляют чуть более получаса. То есть паузы и остановки – это почти два с половиной часа.

👎 Сумасшедшее количество рекламы

Паузы нужно чем-то заполнять, и здесь-то организаторы делают кассу. Чтобы поставить 30-секундный ролик по ходу матча, нужно заплатить $ 8 млн. А роликов на протяжении четырёх часов эфира показывают десятки!

Да, такова модель американского спорта. Да, это в чём-то точно лучше, чем выкачивание денег на спорт из региональных бюджетов. Но если вы хотите наслаждаться Супербоулом, надо научиться наслаждаться и рекламой. Перетерпеть или переключиться на другой канал не выйдет.

Супербоул-2025 Фото: Chris Graythen/Getty Images

Реклама есть странная, есть по-настоящему классная и прикольная, много не особо близкой нам социалки. Но, как бы то ни было, я хотел посмотреть спортивное шоу, а не рекламное с короткими перерывами на футбол.

👍 Превосходная трансляция матча

Если оставить за скобками рекламу, то качество показа – восхитительное.

Десятки камер и ракурсов, которые постоянно ловят эмоции игроков и звёзд на трибунах, красочные повторы, наложенная на поле графика и всплывающие подсказки – всё, конечно, на самом высоком уровне. Низкий темп игры, несомненно, позволяет телебригаде работать с комфортом, но её заслуг не признать нельзя. Хотя пару раз важные замедленные повторы моментов перекрывались рекламой. Миллионы сами себя не заработают.

👎 Американский футбол переоценён

Наверное, это самый спорный и субъективный пункт. Но без него никак.

Меня не зацепила сама по себе игра в американский футбол. Я не понял, почему от неё фанатеют люди где-то за пределами США. В самих Штатах – понятно: ребята играют со школы, варятся в этом бульоне, сами хотят стать звёздными квотербеками. Но зачем следить за этим в странах, где этот вид спорта не является элементом культурного кода и воспитания?

Самая мужская игра? А вы видели классическое регби? Или хоккей? Да, конечно, чтобы играть в американский футбол, надо быть крепким и сильным, но после падения всегда можно спокойно перевести дух. Да и даже бегать постоянно не приходится – игра разбивается на серию коротких рывков.

Супербоул-2025 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Шахматы на поле? Безусловно, тренеры продумывают хитроумные комбинации, чтобы обмануть соперника. Но разве не делают этого в баскетболе? Или при розыгрыше стандартов в футболе обыкновенном?

Возможно, я чего-то так и не понял. Некоторые коллеги говорили, что американский футбол нужно прочувствовать, потратив на это порой не один год. Но зачем же мучить себя в попытках обрести какое-то просветление, если в мире есть куда более простые и захватывающие виды спорта.

Естественно, я не осуждаю тех, кому американский футбол нравится. Таких в мире миллионы, многие живут за пределами США. Но я не в их числе.

👍 Невероятный маркетинговый продукт

И при всём том, что американский футбол как вид спорта мне не понравился, нельзя не признать, что американцы достигли совершенства с точки зрения подачи шоу. Превратить свою весьма локальную спортивную забаву в событие, которым интересуются по всему миру, – это невероятное достижение!

Супербоул – яркий элемент огромной мировой индустрии развлечений, телешоу, имеющее колоссальные рейтинги и прибыли для организаторов. Сплавить в единое целое концерт Кендрика Ламара, выступление Леди Гаги, социальные акции, визит президента, выступления знаменитых актёров и спортсменов в рекламных роликах и, да, чуть не забыл, игру в футбол – это настоящее искусство, которое мы в России пока только осваиваем.

Понятно, что мир вряд ли когда-либо будет с нетерпением ждать финала русской лиги лапты с концертом Киркорова в перерыве. Но если мы научимся делать столь яркие шоу хотя бы для самих себя – уже будет круто!