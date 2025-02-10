Три главных вывода по итогам Супербоула. Что же увидел мир в этом матче?

Минувшей ночью «Филадельфия Иглз» шокировала всех, разгромно переиграв «Канзас-Сити Чифс» со счётом 40:22. На самом деле счёт не отражает масштабы катастрофы, произошедшей с главной династией современной эры в НФЛ.

Несмотря на то что матч с точки зрения интриги оказался скорее разочаровывающим, в плане историчности и драматизма это событие не уступает многим великим встречам прошлого. Эмоции уже улеглись, давайте попробуем осмыслить произошедшее и сделать выводы.

Махоумсу ещё далеко до статуса величайшего в истории

Хотя Патрику ещё не стукнуло 30 лет, многие считают, что по таланту он не уступает никому в истории и при удачном стечении обстоятельств он может превзойти наследие Тома Брэди. Однако после сегодняшнего провала эти разговоры откладываются минимум до следующего февраля. Теперь у Патрика уже два разгромных поражения в Супербоулах, которые будут вспоминать ему ещё долго.

Патрик Махоумс Фото: Patrick Smith/Getty Images

Тем не менее проект «Чифс» не развалится — букмекеры уже оценивают «Канзас» как одного из главных фаворитов следующего сезона. Но минувший финал показал, что клубу предстоит серьёзно поработать на драфте и рынке обменов, чтобы залатать зияющие дыры, великолепно вскрытые «Иглз».

Защита всё ещё выигрывает чемпионства в НФЛ

Атакующий тренд 2010-х годов в командном спорте так или иначе коснулся и НФЛ несколько лет назад: ресиверы начали получать огромные контракты, а тактика «вы забьёте сколько сможете, а мы – сколько захотим» не раз доказывала свою эффективность.

Однако в этом Супербоуле именно защита «Иглз» оказалась решающим фактором успеха команды. Хотя по счёту сложно уловить всю мощь обороны, те, кто смотрел игру, видели: линия защиты «Филадельфии» буквально уничтожала лайнменов «Чифс». Большое количество сэков и постоянное давление вынуждали Патрика постоянно выходить из «кармана» и искать новые варианты в атаке.

Защитник «Иглз» останавливает Патрика Махоумса Фото: Cooper Neill/Getty Images

Махоумс умеет творить чудеса, но «Иглз» давили на линию «Чифс» даже без агрессивного блица. Четырёх человек было достаточно, а семь остальных эффективно закрывали ресиверов «Канзаса». В итоге у Патрика просто не было открытых адресатов для передач.

Нельзя забывать и о «пик-6» от новичка «Иглз» Купера Деджина, который в лучшем стиле отметил всего лишь 22-й день рождения.

НФЛ всё-таки не пишет сценарии

Очень многие люди, особенно те, кто поверхностно наблюдает за НФЛ, обвиняют эту лигу в том, что это шоу, а не спорт. Мол, руководители лиги либо напрямую, либо косвенно пытаются влиять на исходы матчей, чтобы результат был максимально выгоден им.

Комиссионер НФЛ Роджер Годелл и Дональд Трамп Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Но такой Супербоул и такое поражение «Чифс» крайне невыгодны лиге. По данным НФЛ и других американских лиг, для рейтингов крайне важно, чтобы присутствовала непобедимая династия. Её ненавидят, миллионы хотят, чтобы она проиграла, и поэтому все смотрят в ожидании чуда.

Когда в турнире есть паритет, для заядлых болельщиков это услада, но для широких масс нарратив оказывается менее понятным, чем когда есть доминатор, а остальные пытаются его повалить. НБА — отличный пример: во времена династии «Уорриорз» финалы были скучными, однако рейтинги были куда выше, чем в современную, непредсказуемую эру.

Радует и то, что судьи не оказали существенного влияния на исход игры, как это было два года назад в очном противостоянии «Иглз» и «Чифс». Было несколько спорных решений арбитров, но они в итоге ни на что не повлияли.

Рефери Рон Торберт на Супербоуле LIX Фото: Kevin Sabitus/Getty Images

Вот такой вышел Супербоул. Если для вас это был первый опыт, я немного сопереживаю — могу понять, если вам было скучно. Но знайте, что вы в любом случае увидели историю о сокрушительном поражении гиганта. В следующем сезоне уже будут другие нарративы, и предлагаю обратить на них внимание. А НФЛ до августа исчезает с экранов.