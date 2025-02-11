Всё решило одно столкновение! Шотландия выключилась из гонки за Кубок шести наций?

В минувшие выходные, 8 и 9 февраля, состоялись матчи второго раунда Кубка шести наций по регби. Первая встреча тура прошла в Риме, где Италия принимала Уэльс. И, несмотря на промозглый февральский ливень, на Олимпийском стадионе наблюдался уже привычный аншлаг.

Хозяева открыли счёт на шестой минуте: Томмазо Аллан был точен со штрафного. Но валлийцы сравняли – тоже со штрафного. До перерыва хозяева занесли попытку, а Аллан трижды был точен при ударах по воротам: реализация и два штрафных. Италия уверенно вела – 16:3.

Томмазо Аллан Фото: Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Во втором тайме сборная Уэльса начала чаще нарушать правила, однако мяч со штрафных упорно летел в штанги, перекладину или вообще мимо ворот. Вообще, валлийцы играли довольно прямолинейно, редко доводя мяч до четвертных. И, вероятно, схватка валлийцев под конец вымотала соперников: итальянцы и сами стали нарушать слишком много, за что в итоге получили попытку в свою «зачётку», а затем – две желтые и штрафную попытку.

Тем не менее победный счёт Италия удержала, а сборная Уэльса, потерпев поражение, впервые в истории опустилась ниже Грузии в рейтинге World Rugby. Впрочем, известно, что главный тренер валлийцев Уоррен Гэтланд точно доработает с командой до конца турнира, и уже по его итогам Союз регби Уэльса будет решать, стоит ли продолжать с ним сотрудничество.

В отличие от своего валлийского коллеги, главный тренер англичан Стив Бортуик чувствует себя спокойнее. На принципиальнейшую встречу с французами он решил выпустить в старте на ключевую позицию Финлея Смита. Полузащитнику веера из «Нортгемптона» всего 22 года, до 8 февраля он лишь семь раз надевал регбийку сборной, да и то выходил со скамейки запасных. Так что основные надежды болельщики возлагали на его более опытного однофамильца Маркуса Смита, страховавшего на позиции фулбека.

Финлей Смит Фото: Clive Mason/Getty Images

За первые полчаса команды очков не заработали, но Франция во главе с Дюпоном выглядела всё-таки интереснее. И именно французы открыли счёт. Правда, уже через пять минут англичане его сравняли, и команды ушли на перерыв при 7:7.

Второй тайм получился более насыщенным. Игра у Маркуса Смита разладилась, и англичанам приходилось постоянно догонять французов. Однако под самый конец матча инициативу в ударах по воротам взял на себя уже Финлей Смит, и именно его точная реализация принесла сборной Англии яркую победу!

А 9 февраля Шотландия дома принимала Ирландию, сделавшую ставку на 22-летнего Сэма Прендергаста на позиции полузащитника веера. Для шотландцев это был крайне ответственный матч, и победа в нём упростила бы путь к победе в турнире, к которой они идут в последние годы.

Но игра у хозяев не заладилась с первых минут: было много технического брака и совершенно необязательное удаление Духана ван дер Мерве, оставившее шотландцев в меньшинстве на 10 минут. В середине первого тайма сборная Шотландии потеряла сразу двух ключевых игроков: при игре в защите столкнулись Финн Расселл и Дарси Грэм, причём Грэм не смог самостоятельно покинуть поле. Расселла тоже увели в подтрибунное помещение для проверки на сотрясение мозга, однако, несмотря на то что врачи играть ему позволили, помощник тренера Пит Хорн посчитал, что 10-й номер сборной дезориентирован и не помнит некоторых моментов матча, так что лучше его поберечь. С ним согласился главный тренер Грегор Таунсенд. Вероятно, эта потеря и стоила Шотландии победы. Блэр Кингхорн в стрессовой ситуации показал себя неплохо, но преследующие шотландцев травмы ставят чемпионские амбиции под большое сомнение.

Матчи третьего раунда Кубка шести наций пройдут 22 и 23 февраля.