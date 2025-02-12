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Ирина Винер ушла в отставку с поста тренера сборной России – биография, великие победы, влияние на российскую и мировую гимнастику

Конец эпохи. Ирина Винер рулила российской гимнастикой ещё с 90-х, а теперь внезапно ушла
Татьяна Постникова
Ирина Винер ушла в отставку
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Пока не ясно, кто станет новым наставником сборной.

В российской гимнастике ушла эпоха. Ирины Винер подала в отставку и уходит с поста главного тренера сборной России спустя 24 года работы. А главным человеком в своём виде спорта она стала ещё раньше – в 1990-х.

Годы работы Ирины Александровны были неоднозначными. С одной стороны, они запомнились яркими победами сборной, а с другой – не обошлось и без скандалов. Каким же был путь Винер в российской гимнастике?

Как Винер пришла в гимнастику?

Ирина Винер начинала свою тренерскую карьеру в сборной Узбекистана, потом поработала с национальной командой Великобритании. В Россию Ирина Александровна вернулась в 1992 году, став главным тренером Центра олимпийской подготовки. Этот момент стал поворотным для нашей гимнастики, ведь под руководством Винер начали расти чемпионки.

Ирина Винер (справа) беседует с гимнастками Алиной Кабаевой (в центре) и Ириной Чащиной

Ирина Винер (справа) беседует с гимнастками Алиной Кабаевой (в центре) и Ириной Чащиной

Фото: РИА Новости

В 1996 году с Олимпиады Яна Батыршина увезла серебро, а наши «групповички» – бронзу. В 2000 году в Сиднее у России было уже три медали: золото Юлии Барсуковой и команды в групповом многоборье, а также бронза Алины Кабаевой.

В 2001 году Винер заняла должность главного тренера сборной, и российская гимнастика расцвела. Ирина Александровна раскрывала таланты каждой спортсменки: будь то гибкость, артистичность или работа с предметом. Правда, методы тренера зачастую были жёсткими: бесконечные тренировки, психологическое давление и серьёзный контроль веса и режима. Часто ученицы называли такой способ работы Винер «методом кнута и пряника». Несмотря на трудности, почти все воспитанницы Ирины Александровны с любовью высказываются о своём тренере, называя её «мамой».

Откровения Яны Батыршиной о работе с Ириной Винер:
«Я уходила из спорта четыре раза. Но каждый раз меня возвращали». Монолог Яны Батыршиной
Эксклюзив
«Я уходила из спорта четыре раза. Но каждый раз меня возвращали». Монолог Яны Батыршиной

Влияние Винер на российскую и мировую гимнастику

Винер взрастила настоящих звёзд мировой гимнастики. Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, сёстры Аверины – все они в своё время серьёзно влияли на тенденции в спорте, задавали высокие стандарты и были примером для других гимнасток.

Наши спортсменки выигрывали золотые медали на пяти Олимпиадах подряд: в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Выдающаяся серия прервалась лишь в Токио, но тогда гимнастические соревнования и в личном, и в групповом многоборье завершились судейскими скандалами.

После возвращения на международную арену нашим гимнасткам будет непросто:
«Наших» видов на Олимпиаде больше нет. Гимнасток и синхронисток к золоту легко не пустят
«Наших» видов на Олимпиаде больше нет. Гимнасток и синхронисток к золоту легко не пустят

Вершить революцию в гимнастике Винер долгие годы помогал её супруг Алишер Усманов. Бизнесмен не жалел денег на развитие этого вида спорта. В частности, он был инвестором при строительстве Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», спортивно-жилого комплекса «Олимпийская деревня Новогорск». А вилла в Хорватии, которую Усманов подарил Винер, использовалась как база для летних сборов национальной команды.

В 2022 году супруги развелись после 30 лет брака.

Ирина Винер и Алишер Усманов

Ирина Винер и Алишер Усманов

Фото: РИА Новости

Скандалы с Ириной Винер

Непростой характер Ирины Александровны неоднократно делал её участницей скандалов. Пожалуй, самым запоминающимся из них стал тот, что произошёл на Олимпиаде в Токио. Винер жёстко прокомментировала результаты личного многоборья, в котором Дина Аверина уступила Линой Ашрам из Израиля.

«Это главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у нее упала лента, и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Вчера без потери она получила такую же оценку – это позор. Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы о чистоте судейства. Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета – Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую», – на эмоциях высказывалась Винер.

Подробности того скандала на Олимпиаде:
«Токсичные слова к ней вернутся». Винер наказали за жёсткую критику судей на Олимпиаде
«Токсичные слова к ней вернутся». Винер наказали за жёсткую критику судей на Олимпиаде

Впоследствии Ирина Александровна вынудила Наталью Кузьмину отозвать свою кандидатуру с выборов главы технического комитета. Именно Кузьмина отвечала за оценки на Играх в Токио.

Всё это крайне не понравилось Фонду этики гимнастики. Совместно с FIG он отстранил Винер на два года. Тренер пыталась оспорить решение, но ничего не вышло. Наказание Ирины Александровны заканчивается в марте 2025 года.

Ещё один громкий скандал вызвало высказывание Винер по поводу выступления россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже.

«Моё мнение […] не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, что сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», – заявила Винер «РИА Новости».

Ирина Винер

Ирина Винер

Фото: Пока не ясно, кто станет новым наставником сборной.

Слова Ирины Александровны вызвали бурное обсуждение и яркие споры в России. В декабре Винер отказалась от сказанного.

«То, что я говорила, было немножко перефразировано. Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда. Я просто повторила то, что повторила градоначальница Парижа [Анн Идальго], которая сказала, что они [нейтральные спортсмены] должны выступать без родины, как беженцы. А остальное уже перефразировали наши прекрасные журналисты», – пояснила она в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Как завершилась эпоха Винер?

В последние годы, несмотря на отстранение, Винер активно руководила российской художественной гимнастикой. Она ввела собственные, усложнённые правила, а также опустила возрастной ценз до 14 лет.

Однако осенью 2024 года Ирина Александровна начала постепенно отходить от дел. В октябре после объединения всех российских федераций гимнастики в одну, произведённого по инициативе нового министра спорта Михаила Дегтярёва, Винер осталась без управляющей должности. Ирина Александровна возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, трижды переизбираясь на новый срок. Тогда Винер заявила, что давно мечтала оставить этот пост, чтобы сосредоточиться на работе тренером.

Почему Винер решила уйти из руководства российской гимнастики?
Конец эпохи. Винер — больше не главная в российской художественной гимнастике
Конец эпохи. Винер — больше не главная в российской художественной гимнастике

Однако теперь Ирина Александровна уходит и с должности наставника сборной России. Своё решение она пока никак не объяснила. Не ясно пока и кто будет её преемником. Очевидно одно – гимнастику ждут новые времена.

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