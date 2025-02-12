Конец эпохи. Ирина Винер рулила российской гимнастикой ещё с 90-х, а теперь внезапно ушла

В российской гимнастике ушла эпоха. Ирины Винер подала в отставку и уходит с поста главного тренера сборной России спустя 24 года работы. А главным человеком в своём виде спорта она стала ещё раньше – в 1990-х.

Годы работы Ирины Александровны были неоднозначными. С одной стороны, они запомнились яркими победами сборной, а с другой – не обошлось и без скандалов. Каким же был путь Винер в российской гимнастике?

Как Винер пришла в гимнастику?

Ирина Винер начинала свою тренерскую карьеру в сборной Узбекистана, потом поработала с национальной командой Великобритании. В Россию Ирина Александровна вернулась в 1992 году, став главным тренером Центра олимпийской подготовки. Этот момент стал поворотным для нашей гимнастики, ведь под руководством Винер начали расти чемпионки.

Ирина Винер (справа) беседует с гимнастками Алиной Кабаевой (в центре) и Ириной Чащиной Фото: РИА Новости

В 1996 году с Олимпиады Яна Батыршина увезла серебро, а наши «групповички» – бронзу. В 2000 году в Сиднее у России было уже три медали: золото Юлии Барсуковой и команды в групповом многоборье, а также бронза Алины Кабаевой.

В 2001 году Винер заняла должность главного тренера сборной, и российская гимнастика расцвела. Ирина Александровна раскрывала таланты каждой спортсменки: будь то гибкость, артистичность или работа с предметом. Правда, методы тренера зачастую были жёсткими: бесконечные тренировки, психологическое давление и серьёзный контроль веса и режима. Часто ученицы называли такой способ работы Винер «методом кнута и пряника». Несмотря на трудности, почти все воспитанницы Ирины Александровны с любовью высказываются о своём тренере, называя её «мамой».

Влияние Винер на российскую и мировую гимнастику

Винер взрастила настоящих звёзд мировой гимнастики. Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, сёстры Аверины – все они в своё время серьёзно влияли на тенденции в спорте, задавали высокие стандарты и были примером для других гимнасток.

Наши спортсменки выигрывали золотые медали на пяти Олимпиадах подряд: в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Выдающаяся серия прервалась лишь в Токио, но тогда гимнастические соревнования и в личном, и в групповом многоборье завершились судейскими скандалами.

Вершить революцию в гимнастике Винер долгие годы помогал её супруг Алишер Усманов. Бизнесмен не жалел денег на развитие этого вида спорта. В частности, он был инвестором при строительстве Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», спортивно-жилого комплекса «Олимпийская деревня Новогорск». А вилла в Хорватии, которую Усманов подарил Винер, использовалась как база для летних сборов национальной команды.

В 2022 году супруги развелись после 30 лет брака.

Ирина Винер и Алишер Усманов Фото: РИА Новости

Скандалы с Ириной Винер

Непростой характер Ирины Александровны неоднократно делал её участницей скандалов. Пожалуй, самым запоминающимся из них стал тот, что произошёл на Олимпиаде в Токио. Винер жёстко прокомментировала результаты личного многоборья, в котором Дина Аверина уступила Линой Ашрам из Израиля.

«Это главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у нее упала лента, и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Вчера без потери она получила такую же оценку – это позор. Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы о чистоте судейства. Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета – Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую», – на эмоциях высказывалась Винер.

Впоследствии Ирина Александровна вынудила Наталью Кузьмину отозвать свою кандидатуру с выборов главы технического комитета. Именно Кузьмина отвечала за оценки на Играх в Токио.

Всё это крайне не понравилось Фонду этики гимнастики. Совместно с FIG он отстранил Винер на два года. Тренер пыталась оспорить решение, но ничего не вышло. Наказание Ирины Александровны заканчивается в марте 2025 года.

Ещё один громкий скандал вызвало высказывание Винер по поводу выступления россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже.

«Моё мнение […] не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, что сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», – заявила Винер «РИА Новости».

Ирина Винер Фото: Пока не ясно, кто станет новым наставником сборной.

Слова Ирины Александровны вызвали бурное обсуждение и яркие споры в России. В декабре Винер отказалась от сказанного.

«То, что я говорила, было немножко перефразировано. Я никогда не говорила слово «бомж». Это неправда. Я просто повторила то, что повторила градоначальница Парижа [Анн Идальго], которая сказала, что они [нейтральные спортсмены] должны выступать без родины, как беженцы. А остальное уже перефразировали наши прекрасные журналисты», – пояснила она в интервью YouTube-каналу «Респиратор Бабушкина».

Как завершилась эпоха Винер?

В последние годы, несмотря на отстранение, Винер активно руководила российской художественной гимнастикой. Она ввела собственные, усложнённые правила, а также опустила возрастной ценз до 14 лет.

Однако осенью 2024 года Ирина Александровна начала постепенно отходить от дел. В октябре после объединения всех российских федераций гимнастики в одну, произведённого по инициативе нового министра спорта Михаила Дегтярёва, Винер осталась без управляющей должности. Ирина Александровна возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, трижды переизбираясь на новый срок. Тогда Винер заявила, что давно мечтала оставить этот пост, чтобы сосредоточиться на работе тренером.

Однако теперь Ирина Александровна уходит и с должности наставника сборной России. Своё решение она пока никак не объяснила. Не ясно пока и кто будет её преемником. Очевидно одно – гимнастику ждут новые времена.