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Чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин был осуждён на три с половиной года по делу о краже

Чемпион России по лёгкой атлетике стал вором. Однако тюрьма его вряд ли исправит
Батраз Томаев
Чемпион России по лёгкой атлетике стал вором
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Марк Толстихин долго убегал от следствия, но эту гонку проиграл.

Не все спортсмены, которые были хороши на соревнованиях, добиваются успеха в обычной жизни. Более того, есть и те, кто идёт по кривой дорожке, ведущей за решётку. Боец Александр Емельяненко, хоккеист Михаил Татаринов, боксёр Эдвин Валеро… Список можно продолжать.

Недавно он пополнился легкоатлетом Марком Толстихиным.

В колонию строгого режима!

В феврале 2025-го районный суд Москвы приговорил чемпиона России по лёгкой атлетике к трём с половиной годам тюрьмы по делу о краже.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы ранее судимый Толстихин Марк Игоревич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – приводит слова источника в суде «РИА Новости Спорт».

Марк Толстихин

Марк Толстихин

Фото: Из личного архива Марка Толстихина

Толстихина ранее признали виновным как минимум в 21 преступлении. А последнее задержание случилось 4 февраля 2025 года в Москве во время обычной проверки документов. Атлет был в федеральном розыске.

Были проблемы с психикой?

Вообще, жить по закону Толстихин перестал более 15 лет назад. Ещё в 2010 году его привлекли сразу по 14 эпизодам – кражи и хулиганство.

В 2017 году Марка задержали за кражу чужого имущества в крупном размере, а через два года он попался на том, что украл смартфон. Его приговорили к исправительным работам, но он, видимо, вспомнил спортивное прошлое и сбежал.

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В прошлом году Толстихин вышел на свободу по УДО, но свою жизнь не изменил: принялся вновь совершать кражи. Последний случай произошёл в ноябре 2024-го. Марк признал свою вину по этим эпизодам.

Как сообщает SHOT, Толстихин на суде рассказал о слабости к азартным играм. А «Ведомости. Страна» сообщает о сложных отношениях бывшего легкоатлета с наркотиками на протяжении нескольких лет. Он также занимал деньги у бывших коллег по сборной России, после чего пропадал.

Трёхкратный чемпион России

Марку Толстихину всего 35 лет. У него есть звание мастера спорта.

В его спортивной биографии были победы на ЧР-2011 по кроссу в эстафете 4х1000 м и золотые медали молодёжного ЧР-2011 на 1500 м на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Он участвовал в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу, где тоже был хорош.

Марк Толстихин

Марк Толстихин

Фото: Из личного архива Марка Толстихина

В 2013 году завершил карьеру. Спортсмен не женат и не имеет детей.

Возникает вопрос: неужели в его жизни не было никого, кто мог бы помочь остановиться, изменить свою жизнь и уйти с преступного пути?

Видимо, нет.

Исправит ли его тюремный срок? С учётом количества уже совершённых преступлений и их регулярности тоже есть большие сомнения.

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