Марк Толстихин долго убегал от следствия, но эту гонку проиграл.

Чемпион России по лёгкой атлетике стал вором. Однако тюрьма его вряд ли исправит

Не все спортсмены, которые были хороши на соревнованиях, добиваются успеха в обычной жизни. Более того, есть и те, кто идёт по кривой дорожке, ведущей за решётку. Боец Александр Емельяненко, хоккеист Михаил Татаринов, боксёр Эдвин Валеро… Список можно продолжать.

Недавно он пополнился легкоатлетом Марком Толстихиным.

В колонию строгого режима!

В феврале 2025-го районный суд Москвы приговорил чемпиона России по лёгкой атлетике к трём с половиной годам тюрьмы по делу о краже.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы ранее судимый Толстихин Марк Игоревич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – приводит слова источника в суде «РИА Новости Спорт».

Марк Толстихин Фото: Из личного архива Марка Толстихина

Толстихина ранее признали виновным как минимум в 21 преступлении. А последнее задержание случилось 4 февраля 2025 года в Москве во время обычной проверки документов. Атлет был в федеральном розыске.

Были проблемы с психикой?

Вообще, жить по закону Толстихин перестал более 15 лет назад. Ещё в 2010 году его привлекли сразу по 14 эпизодам – кражи и хулиганство.

В 2017 году Марка задержали за кражу чужого имущества в крупном размере, а через два года он попался на том, что украл смартфон. Его приговорили к исправительным работам, но он, видимо, вспомнил спортивное прошлое и сбежал.

В прошлом году Толстихин вышел на свободу по УДО, но свою жизнь не изменил: принялся вновь совершать кражи. Последний случай произошёл в ноябре 2024-го. Марк признал свою вину по этим эпизодам.

Как сообщает SHOT, Толстихин на суде рассказал о слабости к азартным играм. А «Ведомости. Страна» сообщает о сложных отношениях бывшего легкоатлета с наркотиками на протяжении нескольких лет. Он также занимал деньги у бывших коллег по сборной России, после чего пропадал.

Трёхкратный чемпион России

Марку Толстихину всего 35 лет. У него есть звание мастера спорта.

В его спортивной биографии были победы на ЧР-2011 по кроссу в эстафете 4х1000 м и золотые медали молодёжного ЧР-2011 на 1500 м на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Он участвовал в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу, где тоже был хорош.

Марк Толстихин Фото: Из личного архива Марка Толстихина

В 2013 году завершил карьеру. Спортсмен не женат и не имеет детей.

Возникает вопрос: неужели в его жизни не было никого, кто мог бы помочь остановиться, изменить свою жизнь и уйти с преступного пути?

Видимо, нет.

Исправит ли его тюремный срок? С учётом количества уже совершённых преступлений и их регулярности тоже есть большие сомнения.