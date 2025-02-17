Нарды — официальный вид спорта. Чем привлекает мир, запрятанный на игровой доске?

А вы знали, что нарды признаны официальным видом спорта? В начале 2025 года в России даже была создана первая национальная команда страны. Нарды не ограничиваются огромным количеством офлайн- и онлайн-турниров. Растущая популярность игры обусловлена целым рядом факторов, так как компанию профессионалам за доской могут составить даже начинающие любители. Так чем же так привлекателен новый вид спорта?

Спорт для всех

Нарды — очень демократичное занятие, не требующее больших вложений. В отличие от других дисциплин, рост, вес, сила удара или, например, скорость здесь не имеют никакого значения. Игровой стол объединяет самых разных людей любого пола и возраста.

Кроме того, нарды носят полезный характер. Они улучшают логическое и стратегическое мышление. В процессе размышления над ходом игроки прокачивают аналитические способности и учатся принимать обдуманные решения. Постоянная тренировка концентрации и внимания способствует улучшению памяти и быстроты реакции. Поэтому регулярная игра в нарды может стать эффективным способом развития умственных способностей.

Игра в нарды Фото: Пресс-служба ФНР

Попробовать новое хобби никогда не поздно. Приобщиться к игре можно как в зрелом, так и в юном возрасте. С этим согласен председатель Набсовета Федерации нард России Алексей Авсецин. Он отмечает, что федерация уделяет большое внимание детско-юношескому спорту: «Уже реализовано несколько проектов, а ближайший всероссийский турнир для трёх возрастных категорий, Кубок ФНР, пройдёт в Сколкове с 21 по 23 февраля».

«Мы работаем и над проектом студенческой лиги, в этом году уже договорились о взаимодействии и проведении турниров с семью вузами Москвы. Это только начало, дальше будем подключать к соревнованиям филиалы учебных заведений по всей России. В общем, развиваем наш вид спорта по всем направлениям», – добавляет Авсецин.

Богатая история и выбор знаменитостей

Нарды – одна из старейших игр с богатым культурным наследием. Ещё в 3500 году до нашей эры в Древнем Египте играли в сенет, являющийся одним из предвестников нард. В римской табуле игроки тоже передвигали фишки по игровому полю и использовали кости в виде кубиков. Упоминания игры можно найти и на Востоке. На сегодняшний день нарды пользуются популярностью во всём мире, а правила наиболее распространённого варианта игры ещё в XVIII веке установил англичанин Эдмонд Хойл.

Немудрено, что у игры появилось множество поклонников и среди медийных персон. Нарды стали отдушиной для великого артиста Юрия Никулина, коротавшего перерывы между съёмками фильмов за доской. Страстью к фишкам и костям Никулин «заразил» певца Иосифа Кобзона. Увлекается нардами и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Один из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду также проявляет интерес к игре, а рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» теннисист Новак Джокович иногда даже принимает участие в соревнованиях для нардистов. В общем, нарды определённо пользуются широкой поддержкой.

Профессиональный подход

Отечественные спортсмены без ограничений выступают на международных соревнованиях по нардам, а национальная федерация аккредитована Минспорта. В состав национальной команды России вошли 24 спортсмена из 13 регионов страны. С 5 по 9 февраля в Нижнем Новгороде прошёл Всероссийский Кубок Дружбы. Турнир в 12 игровых видах собрал около 100 нардистов из разных регионов. Дополнительный призовой фонд составил 850 тыс. рублей. Участники могли сразиться не только за солидные призовые, но и за звание лучшего в сво​​ём деле. В большом количестве других турниров, поучаствовать в которых может практически любой желающий, есть возможность побороться за звание мастера спорта и место в сборной.

Игра в нарды Фото: Пресс-служба ФНР

«Если проанализировать, сколько турниров федерального и регионального уровня мы проводим, в том числе с показом в эфире федеральных телеканалов, сколько об этом информации публикуется в социальных сетях, можно сказать, что работа ведётся масштабная, – отмечает Алексей Авсецин. – У нас живая конкуренция в плане привлечения внимания к виду спорта. Мы стремимся создавать все необходимые условия для того, чтобы быть привлекательными для максимально широкой аудитории, а дальше люди вправе выбирать, каким видом спорта им интереснее и удобнее заниматься».

Популяризация игры

Российские спортсмены, в том числе юные, участвуют и побеждают на международных соревнованиях и чемпионатах мира. однако, помимо профессиональных достижений, перед руководителями отечественных нард стоит задача популяризации игры. Для этого ведётся обширная работа среди всех групп населения.

«Планируем привлекать к турнирам звёздных спортсменов, телеведущих, актёров и блогеров. У нас уже был подобный опыт, в том числе по проведению любительских соревнований с участием селебрити. Интерес большой. Сейчас создана и Школа нард ФНР, дебютный поток курса «От начинающего к мастеру» от её первого преподавателя Сергея Ерохина в самом разгаре. В конце прошлого года федерация нард запустила свою платформу для дистанционных турниров. Поучаствовать в соревнованиях с мобильных устройств можно практически в любое свободное время, чем с удовольствием пользуются уже тысячи любителей нард в России! Эта площадка быстро набирает популярность», – заявил председатель Набсовета ФНР Алексей Авсецин.

Алексей Авсецин Фото: Пресс-служба ФНР

«Кроме того, – продолжает Авсецин, – федерация нард сейчас во многом сконцентрированна на адаптивном спорте, занимается разработкой программного обеспечения для людей с ограниченными возможностями. Мы создаём платформу, которая позволит на равных соревноваться спортсменам с частичной потерей зрения, слуха, конечностей».

«В мае планируем провести первый такой турнир, специально для него были обучены судьи – они получили образование и смогут профессионально работать на турнирах с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Управление фишками у спортсменов будет осуществляться с помощью голоса, без единого нажатия на клавиатуру. Наша задача – дать им возможность принимать участие даже в международных турнирах дистанционно. Никто в мире пока подобного не делал. Проводим много консультаций, например, для людей, которые не слышат, уже предусмотрены субтитры», – добавляет Авсецин.

В общем, развитие нард в России идёт полным ходом. Создана школа нард, сформирована национальная команда, запущена платформа для дистанционных турниров. И это только начало, ведь нарды – гораздо глубже, чем просто игра в фишки и кости. Они выходят за пределы игровой доски, повышают концентрацию и формируют аналитическое мышление. Что ж, в вопросе выбора занятий спортом появился новый и динамичный ответ.